Lionesses'in yıldızı Missy Bo Kearns, yürek burkan bir düşük yaşadığını duyurdu
İngiltere'nin orta saha oyuncusu için yıkıcı haber
24 yaşındaki Kearns, Pazar akşamı Instagram'da takipçileriyle bu trajik haberi paylaşarak, bu kaybın kendisi ve partneri Walsh üzerinde yarattığı derin duygusal etkiyi dile getirdi. Kearns şöyle yazdı: "Çok ağır bir yürekle, hamileliğimiz sırasında bebeğimizi kaybettiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalar, tarif etmesi zor bir hüzünle geçti ve hâlâ tüm bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Şu anda, iyileşmeye ve bu süreçte birbirimize destek olmaya odaklanıyoruz. Etrafımızdaki sevgi ve desteğe kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kadar minnettarız."
Yakın zamanda yapılan hamilelik duyurusu
Bu haber, çiftin bir bebek beklediklerini sevinçle duyurmalarından sadece birkaç hafta sonra geldi. 2 Mart’ta, sosyal medyada bir video paylaşarak duvara “anne + baba, 26 Eylül” yazdıklarını ve ultrason görüntülerini sergilediler. O sırada Kearns, hamileliği nedeniyle Dünya Kupası elemeleri için Lionesses kadrosundan çıkarılmıştı. İlk duyuru, futbol camiasından büyük bir sevgi seliyle karşılanmış, Leah Williamson, Alessia Russo ve Beth Mead gibi İngiltere milli takım arkadaşları tebriklerini iletmişti. Ancak, sonraki haftalar, Villa yıldızı ve Walsh için, bu özel trajediyi kamuoyuna açıklamadan önce başa çıkmak zorunda kaldıkları için inanılmaz derecede zor bir dönem oldu.
Kearns ve Walsh'a destek yağmur gibi yağıyor
Düşük haberinin açıklanmasının ardından birçok kulüp ve oyuncu destek mesajları gönderdi. Aston Villa Kadın Takımı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu zor dönemde Missy Bo ve Liam’a tüm sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz.” Eski kulübü Liverpool da şuaçıklamayı yaptı: “Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkes, bu zor zamanda Missy Bo, Liam ve ailelerine sevgi ve desteklerini gönderiyor.” Luton Town da X'te şu mesajla taziyelerini iletti: “Bu son derece üzücü zamanda Liam, Missy Bo ve ailelerine tüm sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz.”
İyileşme ve desteğe odaklanmak
Bu sezon ara vermeden önce Kadınlar Süper Ligi'nde Villa formasıyla 11 maça çıkan Kearns, artık fiziksel ve zihinsel iyileşmesine odaklanacak. En son Ocak ortasında sahaya çıkan sporcu, sağlığını ön planda tuttuğu için rekabetçi maçlara ne zaman dönmeye hazır hissedeceği henüz belli değil. Çift, haberlerini paylaştıklarından bu yana aldıkları mesajlar için derin şükranlarını dile getirerek, iyileşme sürecinde birbirlerine destek olmaya devam ederken mahremiyet ve rahatlık talep etti.