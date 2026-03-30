Aston Villa v London City Lionesses - Barclays Women's Super League
Lionesses'in yıldızı Missy Bo Kearns, yürek burkan bir düşük yaşadığını duyurdu

M. Kearns
İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Missy Bo Kearns, kendisi ve partneri Luton Town orta saha oyuncusu Liam Walsh'un hamilelik sırasında bebeklerini kaybettikleri yönündeki üzücü haberi paylaştı. Çiftin ilk çocuklarını beklediklerini kısa süre önce kamuoyuna duyuran Aston Villa yıldızı, bu trajik kaybın ardından sosyal medyada "ağır bir yürek" hissettiğini dile getirdi.

  • İngiltere'nin orta saha oyuncusu için yıkıcı haber

    24 yaşındaki Kearns, Pazar akşamı Instagram'da takipçileriyle bu trajik haberi paylaşarak, bu kaybın kendisi ve partneri Walsh üzerinde yarattığı derin duygusal etkiyi dile getirdi. Kearns şöyle yazdı: "Çok ağır bir yürekle, hamileliğimiz sırasında bebeğimizi kaybettiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalar, tarif etmesi zor bir hüzünle geçti ve hâlâ tüm bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Şu anda, iyileşmeye ve bu süreçte birbirimize destek olmaya odaklanıyoruz. Etrafımızdaki sevgi ve desteğe kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kadar minnettarız."

  West Ham United v Aston Villa - Barclays Women's Super League

    Yakın zamanda yapılan hamilelik duyurusu

    Bu haber, çiftin bir bebek beklediklerini sevinçle duyurmalarından sadece birkaç hafta sonra geldi. 2 Mart’ta, sosyal medyada bir video paylaşarak duvara “anne + baba, 26 Eylül” yazdıklarını ve ultrason görüntülerini sergilediler. O sırada Kearns, hamileliği nedeniyle Dünya Kupası elemeleri için Lionesses kadrosundan çıkarılmıştı. İlk duyuru, futbol camiasından büyük bir sevgi seliyle karşılanmış, Leah Williamson, Alessia Russo ve Beth Mead gibi İngiltere milli takım arkadaşları tebriklerini iletmişti. Ancak, sonraki haftalar, Villa yıldızı ve Walsh için, bu özel trajediyi kamuoyuna açıklamadan önce başa çıkmak zorunda kaldıkları için inanılmaz derecede zor bir dönem oldu.

  • Kearns ve Walsh'a destek yağmur gibi yağıyor

    Düşük haberinin açıklanmasının ardından birçok kulüp ve oyuncu destek mesajları gönderdi. Aston Villa Kadın Takımı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu zor dönemde Missy Bo ve Liam’a tüm sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz.” Eski kulübü Liverpool da şuaçıklamayı yaptı: “Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkes, bu zor zamanda Missy Bo, Liam ve ailelerine sevgi ve desteklerini gönderiyor.” Luton Town da X'te şu mesajla taziyelerini iletti: “Bu son derece üzücü zamanda Liam, Missy Bo ve ailelerine tüm sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz.”

  England v Ghana - Women's International Friendly

    İyileşme ve desteğe odaklanmak

    Bu sezon ara vermeden önce Kadınlar Süper Ligi'nde Villa formasıyla 11 maça çıkan Kearns, artık fiziksel ve zihinsel iyileşmesine odaklanacak. En son Ocak ortasında sahaya çıkan sporcu, sağlığını ön planda tuttuğu için rekabetçi maçlara ne zaman dönmeye hazır hissedeceği henüz belli değil. Çift, haberlerini paylaştıklarından bu yana aldıkları mesajlar için derin şükranlarını dile getirerek, iyileşme sürecinde birbirlerine destek olmaya devam ederken mahremiyet ve rahatlık talep etti.