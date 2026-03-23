Lionesses'in yıldızı Leah Williamson, sakatlığı nedeniyle Arsenal'in Londra derbisi rakibi Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında forma giyemeyecek
Cumartesi günü West Ham'a karşı alınan 5-0'lık galibiyette forma giyemeyen Williamson, Pazartesi sabahı Arsenal'in antrenmanına katılmadı; bu durum, taraftarlar arasında Salı günkü kritik maçta forma giyebilecek kadar hazır olmayacağına dair endişeleri hemen uyandırdı. Birkaç saat sonra, bu endişeler Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers tarafından maç öncesi basın toplantısında doğrulandı. "Leah Williamson oynayamayacak," dedi. "İyileşmesi iyi gidiyor ama henüz çok erken."
Bu, Arsenal için elbette kötü bir haber; sadece bu maç yüzünden değil, önümüzdeki diğer maçlar nedeniyle de. Gunners, Cumartesi günü Kuzey Londra derbisinde Tottenham ile karşılaşacak; ardından önümüzdeki Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi turunun rövanş maçı için Stamford Bridge'e kısa bir yolculuk yapacak. Slegers'in takımı, bu maç serisini 5 Nisan'da Brighton ile oynayacağı FA Cup çeyrek finaliyle tamamlayacak.
Ancak bu, İngiltere için de potansiyel olarak kötü bir haber. Sadece üç hafta sonra, Lionesses, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde dünya şampiyonu İspanya ile aynı gruba düştüğü için çok önemli bir maça çıkacak. Sadece grubu birinci bitiren takım Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkını elde edecek; gruptaki diğer üç takım ise - İzlanda ve Ukrayna ile birlikte - play-off'lara katılmak zorunda kalacak.
Williamson'ın uluslararası maç arası öncesinde geri döneceği sorulduğunda Slegers, "Umarım öyle olur. Planımız bu. Büyük bir sorun değil. Akıllı davranmalı ve doğru anı bulmalı, vücudu tekrar bizim için oynamaya tamamen hazır olduğunda sahaya çıkarmalıyız." dedi.
Williamson, kadroda yer almayan dört önemli oyuncudan biri
Williamson, Salı günü Arsenal'in tek eksik oyuncusu da olmayacak. Gunners, Cumartesi günü Asya Kupası finalinde Japonya'ya 1-0 yenilen Avustralya milli takımının kadrosunda yer alan Steph Catley, Kyra Cooney-Cross ve Caitlin Foord'dan da yoksun olacak. Bu maç, Londra'dan yaklaşık 16.000 kilometre uzaklıktaki Sidney'de, ev sahibi takımın sahasında oynanmıştı. Slegers, "Bu sabah erken saatlerde geldiler" dedi. "Bugün evde kalacaklar. Yarın kısa bir antrenmana ve biraz spor salonu çalışmasına katılacaklar, ancak yarın oynayamayacaklar."
Arsenal taraftarları için en azından bir iyi haber vardı. Slegers, hızlı kanat oyuncusu Olivia Smith'in Pazartesi sabahı antrenmana katılmamasının sakatlıktan değil, kendisine özel hazırlık programından kaynaklandığını açıkladı.
Williamson'ın yerini kim alacak?
O halde Salı günkü maç, Arsenal'in kadro derinliğini sınayacak. Avustralya milli takımından üç oyuncusu kadroda yer almadığı halde son birkaç haftadır iyi bir performans sergileyen Topçular, hafta sonu da Williamson'ın yokluğuna rağmen galip gelip kalesini gole kapattı.
Bu sezon 21 gol ve asist kaydeden Alessia Russo ve geçen yıl Ballon d'Or oylamasında ikinci olan Mariona Caldentey gibi yıldızlar, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi unvanını korumaya çalışırken hala kaliteli bir kadroya sahip olduğunu gösteriyor. Williamson'ın yokluğunda, İngiltere milli takımı oyuncusu Lotte Wubben-Moy ve İspanya'dan Laia Codina muhtemelen stoper pozisyonlarını dolduracak. Wubben-Moy, İngiltere ile iki Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu kazanırken, Codina ise 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Lionesses'i yenen İspanya kadrosunda yer almıştı. Her ikisi de bu büyük maçlarda bolca deneyime sahip.
Gunners, geçen sezon finalde üç kez şampiyon olan Barcelona'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'ni biraz sürpriz bir şekilde kazandı. Bundan önce, önce çeyrek finalde ilk maçı 2-0 kaybettikten sonra Real Madrid'i yenerek, ardından yarı finalde Fransa'da sekiz kez şampiyon olan Lyon'u 4-1 mağlup ederek iki inanılmaz geri dönüşe imza attı. Ancak Arsenal, bu başarıdan sonra artık kimse tarafından hafife alınmayacak ve geçen sezon gösterdiği performansa bakıldığında, Williamson gibi oyuncuların yokluğu yarınki maçı çok daha zor hale getirse de, şampiyonluğu koruma şansını yüksek görüyor.