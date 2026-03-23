Lionesses'in yıldızı Leah Williamson, sakatlığı nedeniyle Arsenal'in Londra derbisi rakibi Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında forma giyemeyecek

Bu, Arsenal için elbette kötü bir haber; sadece bu maç yüzünden değil, önümüzdeki diğer maçlar nedeniyle de. Gunners, Cumartesi günü Kuzey Londra derbisinde Tottenham ile karşılaşacak; ardından önümüzdeki Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi turunun rövanş maçı için Stamford Bridge'e kısa bir yolculuk yapacak. Slegers'in takımı, bu maç serisini 5 Nisan'da Brighton ile oynayacağı FA Cup çeyrek finaliyle tamamlayacak.

Ancak bu, İngiltere için de potansiyel olarak kötü bir haber. Sadece üç hafta sonra, Lionesses, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde dünya şampiyonu İspanya ile aynı gruba düştüğü için çok önemli bir maça çıkacak. Sadece grubu birinci bitiren takım Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkını elde edecek; gruptaki diğer üç takım ise - İzlanda ve Ukrayna ile birlikte - play-off'lara katılmak zorunda kalacak.

Williamson'ın uluslararası maç arası öncesinde geri döneceği sorulduğunda Slegers, "Umarım öyle olur. Planımız bu. Büyük bir sorun değil. Akıllı davranmalı ve doğru anı bulmalı, vücudu tekrar bizim için oynamaya tamamen hazır olduğunda sahaya çıkarmalıyız." dedi.