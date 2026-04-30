Lionesses'in yıldızı Leah Williamson, Arsenal ile yeni sözleşme imzaladı
Kuzey Londra'da bir ömür
29 yaşındaki savunma oyuncusu, 20 yıldır kulüpte yer alıyor; altyapıdan yükselerek kadın takımının fiili yüzü ve savunma düzeninin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İlk maçına çıktığından bu yana Williamson, kulüp formasıyla 282 maça çıktı ve 17 gol attı. Kulüpte kalma kararıyla, kulüp en deneyimli liderlerinden birini kadrosunda tutmuş oldu. Merkez savunma oyuncusu şu anda Kim Little'ın altında kaptan yardımcısı olarak görev yapıyor. Çocukken kulübe katılan Williamson'ın yolculuğu, kendisinin evi olarak gördüğü tek kulüpte devam ediyor. Kulüp, resmi bir açıklamada bu habere duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kulüpteki herkes, Leah'ın Arsenal'de liderliğini ve performansını sürdürmesini sabırsızlıkla bekliyor" dedi.
- AFP
Sakatlıkların getirdiği hayal kırıklıklarını aşmak
Sözleşme haberi, İngiltere milli takım oyuncusu için zorlu geçen bir sezonun sonunda geldi. Williamson’ın sezonu, Euro 2025 sırasında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kaçırmasının ardından ciddi şekilde sekteye uğradı. Sonuç olarak, bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda sadece 10 maça çıkabildi.
Bu aksiliklere rağmen, Jonas Eidevall'ın takımı için mükemmel bir zamanda formuna kavuştu. Defans oyuncusu, Ocak ayında Kadınlar Süper Ligi'nde ilk kez 90 dakika oynadı ve kısa süre önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Arsenal'in Lyon'u 2-1 yendiği maçta ilk 11'de yer aldı. Ardından Salı günü Leicester City'yi 7-0 mağlup ettikleri maçta yedek kulübesinden çıkarak gol attı.
Başarılı kariyeri devam ediyor
Williamson’ın kupa dolabı, son 12 yılda Arsenal projesindeki önemini yansıtıyor. Kariyeri boyunca bir Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, dört Lig Kupası, iki FA Kupası ve bir FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası kazandı. En önemlisi, geçen sezon Kim Little ile birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.
Başarısı sadece ulusal sahneyle sınırlı değil, çünkü Lionesses ile ulusal bir ikon haline geldi. Williamson, İngiltere milli takımını 2022 ve 2025'te arka arkaya Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı. Bugüne kadar milli takımda 67 maça çıktı, beş gol attı ve formda olduğu zamanlarda milli takımın başlıca lideri olmaya devam ediyor.
Arsenal'in çekirdek kadrosunun geleceğini güvence altına almak
Williamson'ın sözleşmesinin uzatılması haberi, Arsenal yönetiminin kadrosunun çekirdek kadrosunu sağlamlaştırmaya yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası. Salı günü kulüp, savunmada istikrarı sağlamak amacıyla savunma oyuncusu Steph Catley'in sözleşmesini de uzattı. Bu gelişme, soyunma odasındaki diğer önemli isimlerin son dönemde yaptıkları sözleşme yenilemelerinin ardından geldi. Forvet Stina Blackstenius geçen hafta sözleşmesini yenilemişti; kulüp kaptanı Kim Little ise bir yıl daha kalmak üzere sözleşme imzaladı.