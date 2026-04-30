Lionesses'in yıldızı Leah Williamson, Arsenal ile yeni sözleşme imzaladı

Sözleşme haberi, İngiltere milli takım oyuncusu için zorlu geçen bir sezonun sonunda geldi. Williamson’ın sezonu, Euro 2025 sırasında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kaçırmasının ardından ciddi şekilde sekteye uğradı. Sonuç olarak, bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda sadece 10 maça çıkabildi.

Bu aksiliklere rağmen, Jonas Eidevall'ın takımı için mükemmel bir zamanda formuna kavuştu. Defans oyuncusu, Ocak ayında Kadınlar Süper Ligi'nde ilk kez 90 dakika oynadı ve kısa süre önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Arsenal'in Lyon'u 2-1 yendiği maçta ilk 11'de yer aldı. Ardından Salı günü Leicester City'yi 7-0 mağlup ettikleri maçta yedek kulübesinden çıkarak gol attı.