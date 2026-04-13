Lionesses'in yıldızı Lauren James, İngiltere'nin İspanya'yı yenip Dünya Kupası elemelerinde üstünlük sağlamak için ihtiyaç duyduğu o özel yeteneğe sahip

James, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline ancak devre arasında oyuna girerek katılabildi; ancak İngiltere’nin Sidney’de İspanya’ya 1-0’lık bir skorla yenilmesini engelleyecek kadar etkili olamadı. İki takım geçen yıl Haziran ayında Katalonya'da karşılaştığında, James hamstring sakatlığından kurtulmaya çalıştığı için kadroda yer almamıştı. Birkaç hafta sonra ise ayak bileği sakatlığı nedeniyle Euro 2025 finalinin 40. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmış ve İngiltere maçı penaltılarda kazanmıştı.

Ancak tek istisna dikkat çekiciydi. İspanya geçen yılın Şubat ayında Wembley'e geldiğinde, James sahadaki en iyi oyunculardan biriydi; La Roja'nın savunmasına düzenli olarak hücum etme yeteneği rakibi geriye çekmesine neden olurken, savunma performansı da göze çarpıyordu ve İngiltere'nin etkileyici bir 1-0 galibiyetinde kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.

Sarina Wiegman'ın bu hafta İspanya'nın Londra'ya dönüşünde ona güvenebilmesi çok önemli, özellikle de James'in son zamanlardaki formu göz önüne alındığında. İngiltere kadrosunda onun gibi başka bir oyuncu yok ve Lionesses'in bu Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda tek otomatik eleme hakkı için verilecek şiddetli mücadelede üstünlük sağlamaya çalışırken, James'in fark yaratması sürpriz olmaz.