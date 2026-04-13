Lauren James England GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Lionesses'in yıldızı Lauren James, İngiltere'nin İspanya'yı yenip Dünya Kupası elemelerinde üstünlük sağlamak için ihtiyaç duyduğu o özel yeteneğe sahip

İngiltere, 2022 Avrupa Şampiyonası çeyrek finallerinde karşılaştıklarından bu yana İspanya'dan başka hiçbir rakiple bu kadar sık karşılaşmadı; ancak Lauren James, bu maçların sadece birinde tam olarak formda bir ilk onbir oyuncusu olarak sahaya çıktı. Chelsea'nin yıldızının şu anki formu ve Salı günü iki takımın yeniden karşılaştığında üstleneceği önemli rol göz önüne alındığında, bu maçın geçen yıl Wembley'de oynanmış olması oldukça uygun; zira bu giderek kızışan rekabetin bir sonraki bölümü yine Wembley'de oynanacak.

James, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline ancak devre arasında oyuna girerek katılabildi; ancak İngiltere’nin Sidney’de İspanya’ya 1-0’lık bir skorla yenilmesini engelleyecek kadar etkili olamadı. İki takım geçen yıl Haziran ayında Katalonya'da karşılaştığında, James hamstring sakatlığından kurtulmaya çalıştığı için kadroda yer almamıştı. Birkaç hafta sonra ise ayak bileği sakatlığı nedeniyle Euro 2025 finalinin 40. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmış ve İngiltere maçı penaltılarda kazanmıştı.

Ancak tek istisna dikkat çekiciydi. İspanya geçen yılın Şubat ayında Wembley'e geldiğinde, James sahadaki en iyi oyunculardan biriydi; La Roja'nın savunmasına düzenli olarak hücum etme yeteneği rakibi geriye çekmesine neden olurken, savunma performansı da göze çarpıyordu ve İngiltere'nin etkileyici bir 1-0 galibiyetinde kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.

Sarina Wiegman'ın bu hafta İspanya'nın Londra'ya dönüşünde ona güvenebilmesi çok önemli, özellikle de James'in son zamanlardaki formu göz önüne alındığında. İngiltere kadrosunda onun gibi başka bir oyuncu yok ve Lionesses'in bu Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda tek otomatik eleme hakkı için verilecek şiddetli mücadelede üstünlük sağlamaya çalışırken, James'in fark yaratması sürpriz olmaz.

  Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Derinlik eksikliği

    Bazı oyuncuların yokluğu göz önüne alındığında, İngiltere’nin Salı günü de James’in o kıvılcımı çakmasına daha fazla ihtiyacı var. Ella Toone ve Grace Clinton’ın sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle, Lionesses bu kampta ofansif orta saha pozisyonunda kadro derinliği sıkıntısı çekiyor. Nitekim bu koşullar, Wiegman’ı elindeki seçenekleri güçlendirmek amacıyla 17 yaşındaki Erica Parkinson’ı kadroya çağırmaya zorladı.

    Ancak bu genç oyuncunun İspanya maçında ilk 11'de yer alması son derece düşük bir ihtimal. Lionesses'in teknik direktörünün Laura Blindkilde Brown'a yönelmesi de beklenmedik bir durum olurdu, zira 22 yaşındaki oyuncu, Manchester City'deki mükemmel performansına rağmen milli takımda çok az fırsat buldu.

  Lauren James Georgia Stanway Jess Park England Women 2026Getty Images

    Kalite değişmez

    Bunun yerine, Keira Walsh ve Georgia Stanway’in önünde yer alacak hücum orta saha pozisyonu söz konusu olduğunda, Wiegman’ın merkezi ya da kanatta oynayabilen Manchester United forveti Jess Park ile James arasında seçim yapması muhtemel.

    Park, Mart ayında İzlanda karşısında 10 numaralı formayı giyerken, James kanatta görev almıştı, ancak o zamandan bu yana Park'ın formunda bir düşüş yaşanırken, James ise performansını daha da artırdı.

    O maç, James'in Euro 2020'den bu yana İngiltere formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçtı. Turnuvada yaşadığı ayak bileği sorunu yeni sezona da taşmış ve onu sahalardan uzak tutmuştu. Chelsea, Kasım ayında geri döndüğünde çok sabırlı davrandı ve Şubat ayına kadar bekleyerek ona arka arkaya 90 dakikalık süreler verdi. Bu temkinli yaklaşımları, son zamanlardaki mükemmel performanslarla ödüllendirildi.

  Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Özgürlükle gelişmek

    Geçen ay Lionesses formasıyla İzlanda karşısında muhteşem bir performans sergileyerek bir asist kaydeden James, o günden bu yana Chelsea formasıyla üç gol attı; bunlardan biri, eski takımı Manchester United’ı mağlup ederek Blues’un oldukça hayal kırıklığı yaratan sezonunun en azından kupa kazanamadan bitmemesini sağlayan Lig Kupası finalinde geldi.

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e attığı gol sonuçta bir önemi olmadı, ancak sezonun en güzel gollerinden biriydi ve son zamanlarda sergilediği inanılmaz etkileyici performansların bir başka önemli anı oldu.

    Son milli maç arasından bu yana her maçta ortalama üç kilit pas veren James, Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor'un kendisine rolünde büyük bir özgürlük tanımasıyla bu maça büyük bir ivmeyle giriyor.

    "Bunu yapmama izin veren teknik direktöre ve aynı zamanda bunu yapmama izin veren oyunculara teşekkür ederim," dedi James, Tottenham'ı yendikleri son FA Cup maçının ardından TNT Sports'a verdiği röportajda. "Onlar olmasaydı, sahada serbestçe dolaşamazdım, çünkü benim bıraktığım boşlukları onlar dolduruyor. Bu, maçı etkileyebileceğim pozisyonlara girmemi sağladığı için çok yardımcı oluyor."

  Lauren James Sarina Wiegman England Women 2025Getty Images

    Farklı bir yaklaşım

    İngiltere, İspanya ile karşılaştığında James'in o kadar serbest bir rol üstlenebilmesi pek olası görünmüyor. Bu maçta Lionesses, ev sahibi takım olmalarına rağmen rakibinden daha az top hakimiyetine sahip olacakları için son derece disiplinli oynamak zorunda kalacaklar.

    İki takımın Wembley'de son karşılaşmasında da durum böyleydi; İngiltere mükemmel bir savunma sergilemiş ve topu son derece verimli kullanarak 1-0 kazanmış, beklenen gol istatistiği 1,69 ile İspanya'nın 1,93'lük istatistiğinin biraz altında kalmıştı.

    James, her iki alanda da kilit rol oynadı; dört isabetli şutla hücumda sorunlar yaratırken, dört top kapma mücadelesi kazanarak savunmada da harika bir performans sergiledi.

    Wiegman maçtan sonra, "Bence attığı en büyük adım, savunmada çok çalışması ve çok iyi performans göstermesi," dedi. "Bu çok, çok büyük bir gelişme. Bunu başardığı için gurur duyuyorum."

  Ona Batlle Lauren James Laia Aleixandri Spain England Women 2025Getty Images

    Büyük bir zorluk

    Ancak Wiegman, James’in yine rakibe sorun çıkaracak alan bulmasını sağlamak isteyecektir; zira İngiltere’nin İspanya’nın savunma hattını aşmak için özel bir şeye ihtiyacı olacak gibi görünüyor.

    La Roja, Euro 2025 finaline giderken sadece dört gol yedi; çeyrek finalde İsviçre'yi, yarı finalde Almanya'yı yenerek kalesini gole kapattı, ardından bu turnuvanın ardından düzenlenen Uluslar Ligi finallerinde tek bir gol bile yemedi ve İsveç'i toplamda 4-0, Almanya'yı ise iki maçta 3-0 yendi.

    Euro 2022'den sonra oyuncuların protestosuna katıldığından beri forma giymeyen Barcelona'nın dünya çapındaki stoperi Mapi Leon'un dönüşü, zaten harika olan savunmayı daha da güçlendirdi.

  Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Saldırıya canlılık katacak bir kıvılcım gerekiyor

    İngiltere'nin de savunmada kendi sorunları var.

    İspanya en son Wembley'e geldiğinde, Wiegman, Lucy Bronze, Leah Williamson, Millie Bright ve Niamh Charles'ın da dahil olduğu tam kadro bir savunma seçebilmişti ve bu oyuncuların hepsi mükemmel bir performans sergilemişti.

    Bir yıldan biraz fazla bir süre sonra Bright emekli oldu, Williamson'ın Salı günkü maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz ve Charles ise sol bek pozisyonundaki endişeler devam ederken henüz formuna kavuşmuş durumda. Lionesses'in bu kez maçı kazanmak için birden fazla gol atması gerekecek gibi görünüyor.

    Neyse ki, hücumda heyecanlanacak çok şey var.

    Lauren Hemp, Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Man City'de muhteşem bir performans sergiliyor, Alessia Russo İngiltere ve Arsenal formasıyla golcü formunda ve James, dünya şampiyonu İspanya dahil olmak üzere dünyadaki herhangi bir takım için sorun yaratacak türden bir özgüven ve ritimle oynuyor.

