Lionesses’in kahramanı Lucy Bronze, Chelsea erkek takımının “tarihini” taklit etmek amacıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir hedef belirledi

UEFA'ya konuşan Bronze, Chelsea'nin kupa vitrininde eksik olan tek büyük kupayı kazanmasına yardımcı olma arzusunu dile getirdi. Kulüp iç sahada hakimiyet kurmuş olsa da, Avrupa'da başarıya ulaşmak nihai hedef olmaya devam ediyor.

34 yaşındaki oyuncu, "Bu, kulübün bir türlü elde edemediği tek kupa; finale kalmak, yarı finalde çok yaklaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyi takımları yenmek ama aslında son çizgiyi geçememek," dedi.

Kadın takımını erkek meslektaşlarının efsanevi statüsüne yükseltmeyi umut eden Bronze, "Şampiyonlar Ligi, erkek takımının tarihinde de çok büyük bir rol oynuyor, bu yüzden sonunda bu kupayı elimize almak güzel olurdu" diye ekledi.