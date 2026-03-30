Lionesses’in kahramanı Lucy Bronze, Chelsea erkek takımının “tarihini” taklit etmek amacıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir hedef belirledi
Ulaşılması zor Avrupa rüyasının peşinde
UEFA'ya konuşan Bronze, Chelsea'nin kupa vitrininde eksik olan tek büyük kupayı kazanmasına yardımcı olma arzusunu dile getirdi. Kulüp iç sahada hakimiyet kurmuş olsa da, Avrupa'da başarıya ulaşmak nihai hedef olmaya devam ediyor.
34 yaşındaki oyuncu, "Bu, kulübün bir türlü elde edemediği tek kupa; finale kalmak, yarı finalde çok yaklaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyi takımları yenmek ama aslında son çizgiyi geçememek," dedi.
Kadın takımını erkek meslektaşlarının efsanevi statüsüne yükseltmeyi umut eden Bronze, "Şampiyonlar Ligi, erkek takımının tarihinde de çok büyük bir rol oynuyor, bu yüzden sonunda bu kupayı elimize almak güzel olurdu" diye ekledi.
Arsenal karşısında geriye düşmüş durumdan maçı çevirmek
Bu hayali gerçekleştirmek için Blues’un aşması gereken büyük bir engel var. Çarşamba günü Londra derbisinde Arsenal’e karşı ilk maçta aldıkları 3-1’lik mağlubiyeti telafi ederek, üst üste dördüncü kez yarı finale yükselmek zorundalar. Ancak savunma oyuncusu, geçen sezon Manchester City karşısında benzer bir durumda takımının geri dönüşüne katkıda bulunmuş olması nedeniyle kendine güvenini koruyor. Avrupa'daki başarıları eşsizdir; 2010 yılında Everton formasıyla bu turnuvaya ilk kez katılan oyuncu, 2018-19 sezonunda UEFA Kadınlar Yılın Futbolcusu seçilen ilk defans oyuncusu oldu ve Lyon ile üst üste üç şampiyonluk kazandı.
Deneyim ve inancın gücü
Geçen sezonun yarı finalinde Barcelona’ya toplamda 8-2 yenilen Chelsea, kadrosunu kendini kanıtlamış şampiyonlarla güçlendirdi. "Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nden sonra çok şey öğrendik ve olgunlaştık. Takım genel olarak nispeten genç, ancak benim, Keira Walsh ve Ellie Carpenter gibi Şampiyonlar Ligi'nde bir kez değil, defalarca başarıya ulaşmış oyuncuların takıma katılmasıyla deneyimimiz artıyor," dedi.
Ayrıca, tecrübeli oyuncu psikolojik gücün çok önemli olduğuna inanıyor: "Sezon boyunca en iyi performansı gösteren takım her zaman zirveye çıkmaz... Önemli olan birbirine kenetlenmek ve başarabileceğine inanmaktır."
Geçmişteki efsanelerden ilham almak
Sağ bek oyuncusunun kıtasal zaferlere olan tutkusu, bu sporun efsanevi isimlerinin hakimiyetini izlerken şekillendi. "Bu, uzun yıllar boyunca uzaktan takip ettiğim ve pek çok süperstarın kupayı kaldırışını izlediğim bir turnuva; birlikte oynadığım Wendie Renard'ı hatırlıyorum; onun kupayı defalarca kaldırışını izlemek benim için gerçekten ilham vericiydi," dedi.
Özellikle bu turnuvayı kazanmak için iki kez ülke değiştiren oyuncunun turnuvayla bağı çok derin. "Sanırım bu, kalbime en yakın olan turnuva, her zaman öyle oldu. Gittiğim her takımda, Avrupa'da hangi takımda oynarsam oynayayım, Şampiyonlar Ligi'nin her zaman aynı kalan tek şey olduğunu görüyorum."