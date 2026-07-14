Liverpool FC
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Lionesses’in genç yıldızı Khiara Keating, Manchester City’deki yeni sözleşme teklifini reddederek Liverpool’a transferini tamamladı
Liverpool, Keating ile kaleci ihtiyacını giderdi
Liverpool, Pazartesi günü Keating’in takıma katıldığını duyurdu; BBC Sport’unedindiği bilgilere göre oyuncu üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Keating, 12 numaralı formayı giyecek.
Bu transfer, Keating'in mevcut sözleşmesinin sona ermesinden önce geçen ay Manchester City'nin yeni sözleşme teklifini reddetmesinin ardından gerçekleşti. Oysa kulüp, 2023 yılında Keating'in 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Bu durum, Liverpool'un genç ve yetenekli bir kaleciyi bedelsiz transfer ettiği anlamına geliyor ve bu da "Kırmızılar"ın bu transferini daha da etkileyici kılıyor.
Bu pozisyon, Merseyside ekibi için ciddi bir ihtiyaçtı. Kulüp, bu sorunu çözmek için Ocak ayında Jennifer Falk’ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı ancak sezon sonunda İsveçli milli oyuncuyla kalıcı bir anlaşmaya varamamıştı. Bu nedenle, transfer listesinde yeni bir kaleci yer alıyordu ve teknik direktör Gareth Taylor, bu ihtiyacı karşılamak için tanıdık bir isme yöneldi; zira Keating, 2023-24 sezonunda A takımda çıkışını yakaladığında Manchester City’nin teknik direktörü Taylor’dı.
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Keating, Kadınlar Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak sahada yer almak istiyor
Keating, o sezonun sonunda WSL Altın Eldiven Ödülü’nü kazanarak bu ödülü alan en genç oyuncu oldu, ancak o andan itibaren sahada kalma süresi giderek azaldı. Ertesi yıl ligde 22 maçtan 12’sinde ilk 11’de yer aldı ve geçtiğimiz sezon, City’nin yeni teknik direktörü Andree Jeglertz yönetiminde 10 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son verdiği dönemde, WSL’de sadece dört maçta ilk 11’de sahaya çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, FA Kupası'nda ilk 11'de yer aldı ancak beyin sarsıntısı geçirdiği için Wembley'deki final maçında zaferi kaçırdı.
Mayıs ayında GOAL'a verdiği röportajda, az süre almanın "zor" olduğunu kabul eden Keating, "Sonuçta herkes oynamak ister, bu yüzden ligde olabildiğince fazla süre alamamak biraz hayal kırıklığı yarattı" diye ekledi. Bu durum, Keating'in Ekim ayında Etihad Stadyumu'nda Lionesses formasıyla ilk kez sahaya çıktığı sezonun aynı döneminde, İngiltere milli takım kadrolarının bazılarına alınmamasına da yol açmıştı.
Bu nedenle, kalecinin önümüzdeki yaz düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosuna girebilmek için en iyi şansı yakalamak amacıyla bu yaz Manchester’dan ayrılmayı düşünüp düşünmeyeceğini görmek her zaman ilgi çekici olacaktı. Artık bu kararı verdi ve Liverpool’da Taylor ile yeniden bir araya geldi; burada Reds’in birinci kalecisi olması bekleniyor.
Keating neden Liverpool’a transfer olmanın kendisine uygun olduğuna inanıyor?
Bu transferin duyurulması üzerine Keating şunları söyledi: “Bence dünya çapında herkes Liverpool’u tanıyor. Çok büyük bir kulüp ve bence kadın takımı da büyük başarılara imza atmak için çabalıyor. Oynadıkları futbol tarzının bana ve pozisyonuma uygun olduğunu düşünüyorum. Bence doğru yönde ilerliyorlar ve bu, benim de bir parçası olmak istediğim bir proje.
"Kariyerimin başlangıcı tek kelimeyle muhteşemdi. Şimdiye kadar kendimi gösterme fırsatları yakaladım ve harika performanslar sergiledim. Ancak yapbozun eksik olan parçasına ihtiyacım vardı ve bence Liverpool tam da bu olabilir; her hafta düzenli olarak oynadığım, yeterli süre aldığım, iyi bir takımda yer aldığım ve kupalar kazandığım bir yer."
- Liverpool FC
Manchester City, Keating’in yerini nasıl dolduracak?
Keating, İngiltere genç milli takımı oyuncusu Mari Ward, eski Köln savunma oyuncusu Sara Agrez ve Alman forvet Vivien Endemann’ın ardından Liverpool’un bu yaz yaptığı dördüncü transfer oldu. Öte yandan bu transfer, Beth Mead ve Niamh Charles olmak üzere iki Lionesses oyuncusunu kadrosuna katan Man City’yi yeniden transfer piyasasına çıkmaya zorlayabilir.
WSL şampiyonunun kadrosunda hâlâ iki kaleci daha bulunuyor: Geçen sezonun son gününde tüm turnuvalarda oynadığı üç maçtan birinde iyi bir performans sergileyen İskoçya milli takım oyuncusu Eartha Cumings ve iki yıl önce Reading'den transfer olduktan sonra City formasıyla henüz forma giymemiş 20 yaşındaki Eve Annets.
Ancak, bu yıl Annets için bir başka kiralık transfer söz konusu olursa, City’nin 1 numarası rolünü üstlenen Japon milli takım oyuncusu Ayaka Yamashita’nın arkasında yeterli kadro derinliğini sağlamak için bir kaleciye daha ihtiyaç duyulacaktır. Keating’in yerini doldurmak da kolay olmayacaktır, zira bu kalitede bir yedek kaleci bulmak nadirdir.
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