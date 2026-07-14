Lionesses’in genç yıldızı Khiara Keating, Manchester City’deki yeni sözleşme teklifini reddederek Liverpool’a transferini tamamladı

Liverpool, Pazartesi günü Keating’in takıma katıldığını duyurdu; BBC Sport’unedindiği bilgilere göre oyuncu üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Keating, 12 numaralı formayı giyecek.

Bu transfer, Keating'in mevcut sözleşmesinin sona ermesinden önce geçen ay Manchester City'nin yeni sözleşme teklifini reddetmesinin ardından gerçekleşti. Oysa kulüp, 2023 yılında Keating'in 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Bu durum, Liverpool'un genç ve yetenekli bir kaleciyi bedelsiz transfer ettiği anlamına geliyor ve bu da "Kırmızılar"ın bu transferini daha da etkileyici kılıyor.

Bu pozisyon, Merseyside ekibi için ciddi bir ihtiyaçtı. Kulüp, bu sorunu çözmek için Ocak ayında Jennifer Falk’ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı ancak sezon sonunda İsveçli milli oyuncuyla kalıcı bir anlaşmaya varamamıştı. Bu nedenle, transfer listesinde yeni bir kaleci yer alıyordu ve teknik direktör Gareth Taylor, bu ihtiyacı karşılamak için tanıdık bir isme yöneldi; zira Keating, 2023-24 sezonunda A takımda çıkışını yakaladığında Manchester City’nin teknik direktörü Taylor’dı.