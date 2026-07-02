Singapur’da Japon bir anne ve İngiliz bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Parkinson, henüz 10 yaşındayken Portekiz’e taşınmış olması nedeniyle uluslararası düzeyde dört farklı takımda oynama hakkına sahipti. Ancak İngiltere’yi tercih etti ve gençlik kariyerinin büyük bir kısmını, temsil ettiği ülkede gözlerden uzak bir şekilde geçirdi; zira kariyeri tamamen yurtdışında şekillendi.

Mart ayında Wiegman’ın, İspanya ve İzlanda ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçları öncesinde o zamanlar 17 yaşında olan Parkinson’ı A milli takım kadrosuna çağırmasıyla her şey değişti. O zamandan bu yana, kariyerinde bir sonraki adımın ne olacağına dair spekülasyonlar giderek arttı ve bir süredir NWSL’ye transfer olacağına dair söylentiler dolaşıyordu.

Bu söylentiler nihayet bu hafta gerçeğe dönüştü ve Parkinson, iki kez NWSL şampiyonu, üç kez Shield şampiyonu ve kupa dolabında iki NWSL Challenge Cup şampiyonluğu bulunan North Carolina Courage tarafından tanıtıldı. 18 yaşındaki oyuncu, 2029 sezonu sonuna kadar geçerli ve 2030 için kulüp opsiyonu bulunan bir sözleşme imzaladı ve 19 numaralı formayı giyecek.