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Lionesses’in genç yeteneği Erica Parkinson, İngiltere A Milli Takımı’na ilk kez çağrılmasının ardından fırtınalı bir yılın devamında, iki kez NWSL şampiyonu olan North Carolina Courage ile sözleşme imzaladı
Resmi: Parkinson, NWSL'nin devlerinden biriyle sözleşme imzaladı
Singapur’da Japon bir anne ve İngiliz bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Parkinson, henüz 10 yaşındayken Portekiz’e taşınmış olması nedeniyle uluslararası düzeyde dört farklı takımda oynama hakkına sahipti. Ancak İngiltere’yi tercih etti ve gençlik kariyerinin büyük bir kısmını, temsil ettiği ülkede gözlerden uzak bir şekilde geçirdi; zira kariyeri tamamen yurtdışında şekillendi.
Mart ayında Wiegman’ın, İspanya ve İzlanda ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçları öncesinde o zamanlar 17 yaşında olan Parkinson’ı A milli takım kadrosuna çağırmasıyla her şey değişti. O zamandan bu yana, kariyerinde bir sonraki adımın ne olacağına dair spekülasyonlar giderek arttı ve bir süredir NWSL’ye transfer olacağına dair söylentiler dolaşıyordu.
Bu söylentiler nihayet bu hafta gerçeğe dönüştü ve Parkinson, iki kez NWSL şampiyonu, üç kez Shield şampiyonu ve kupa dolabında iki NWSL Challenge Cup şampiyonluğu bulunan North Carolina Courage tarafından tanıtıldı. 18 yaşındaki oyuncu, 2029 sezonu sonuna kadar geçerli ve 2030 için kulüp opsiyonu bulunan bir sözleşme imzaladı ve 19 numaralı formayı giyecek.
- Katie Schroeck/North Carolina Courage
Açıklama: Parkinson neden North Carolina Courage’ı seçti?
Transferin duyurulması üzerine konuşan Parkinson şunları söyledi: “Kulüple ilk konuştuğum andan itibaren, çok iyi organize olmuş bir kulüp olduklarını düşündüm. Benim için çok iyi bir planları vardı ve bu, bir oyuncu olarak aradığım şeylerle örtüşüyordu. Oyun tarzı ve izlediğim maçlardan anladığım kadarıyla takımın hücum yapma şekli, kendimi çok yakın hissettiğim bir şey. Bence sahada gerçekten heyecan verici bir takımlar, bu da benim de katkıda bulunabileceğim bir alan olabilir. Ayrıca genel olarak, kulübün kültürü hakkında pek çok harika şey duydum."
Courage’ın futbol direktörü Ceri Bowley ise şunları ekledi: “Erica, dünya futbolundaki en heyecan verici genç orta saha yeteneklerinden biri; olağanüstü teknik kalitesini, istisnai bir zihniyetle ve kendini geliştirmeye yönelik bitmek bilmeyen bir arzuyla birleştiriyor. Transfer sürecimiz boyunca bizi en çok etkileyen şey, sadece top kontrolündeki yeteneği değil, ileriye doğru oynamadaki cesareti, hatlar arasındaki zekası ve oyunun her aşamasına kattığı yoğunluktu. Yaşına rağmen, yaşının ötesinde bir olgunluk sergiliyor ve sahanın her iki ucunda da maçlara etki edebileceğini sürekli olarak kanıtladı.
"Hedefimiz, şampiyonluklar için rekabet edebilecek bir takım kurarken bir yandan da yeni nesil elit oyuncuları yetiştirmektir ve Erica bu vizyonu tam anlamıyla temsil ediyor. Ortamımızın, antrenör kadromuzun ve oyun tarzımızın, onun sürekli gelişimi için ideal bir platform sağlayacağına inanıyoruz ve kariyerinde bir sonraki adımı atarken bu yolculuğunda ona destek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Erica’nın Courage’ı seçmiş olmasından dolayı çok mutluyuz ve hem şimdi hem de önümüzdeki yıllarda yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz."
Erica Parkinson kimdir?
Parkinson, ağabeyinin Porto akademisinde oynamak üzere keşfedilmesiyle Portekiz’e taşındı. Orada, FC Foz, Leixões ve Benfica’da geçirdiği sürelerin ardından genç oyuncu, Valadares Gaia’da adını duyurdu; bu kulüp, ona 15 yaşında Portekiz’in en üst ligi olan Liga BPI’de ilk kez forma giyme fırsatı verdi.
Bir sonraki sezonun sonunda Parkinson, ligin yıllık ödüllerinde En İyi Genç Oyuncu seçildi ve bu formunu 2025-26 sezonuna da taşıyarak ilk kez Lionesses kadrosuna çağrıldı. Bu onur, İngiltere genç milli takımlarında hızlı bir yükselişin ardından geldi. 2024 yılının sonlarında İngiltere U-17 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Parkinson, 2025 yılına U-19 takımında başladı ve U-23 takımında tamamladı.
U23 kadrosundaki en genç oyunculardan biri olmasına rağmen, yaratıcı orta saha oyuncusu, boşlukları bulma yeteneği ve topu aldığında sergilediği direkt oyun tarzı ile topu elindeyken ne kadar tehlikeli olduğunu da göstererek yine de öne çıkmayı başardı. Golcü içgüdüsü, harika oyun görüşü ve pas menziliyle Parkinson, hem golcü hem de yaratıcı bir tehdit olmakla birlikte, topun olmadığı anlarda da çok çalışkan bir oyuncudur.
Bu durum, North Carolina Courage taraftarlarının kulağına müzik gibi gelecektir; zira takım, 11 maçın ardından NWSL play-off sıralamasında yer almasına rağmen, bu sezon şu ana kadar çok fazla gol fırsatı yaratmakta zorlanıyor.
- Katie Schroeck/North Carolina Courage
Yükselen trend: Bir başka genç İngiliz yetenek daha NWSL’ye transfer oldu
Parkinson, Portekiz liginde ve İngiltere genç milli takımlarında tüm bu niteliklerini sergilemiştir. Şimdi ise bir üst seviyeye çıkıp, dünyanın en iyi liglerinden biri olan NWSL’de bu niteliklerini göstermesi gerekiyor. Neyse ki bu lig, genç oyunculara fırsatlar sunma konusunda da dünyanın en iyi liglerinden biridir; bu durum yurtdışında da giderek daha fazla tanınmaya başlamıştır.
18 yaşındaki oyuncu, ABD’ye transfer olan ve sayısı giderek artan İngiltere’nin gelecek vaat eden genç oyuncularının en son ismi. Eski West Ham savunma oyuncusu Anouk Denton ve Manchester United altyapısından yetişen Keira Barry, yılın başında Bay FC’ye katılmıştı. Arsenal’in genç oyuncusu Laila Harbert’in de bu yaz San Diego Wave’e transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var.
İngiltere 20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Lauryn Thompson da Courage’ın kadrosunda yer alıyor ve Parkinson, Young Lionesses’ta kurdukları iyi uyumun ardından, kulüp düzeyinde onunla birlikte oynamaktan özellikle heyecan duyuyor. “Aynı kulüpte oynamaktan çok uzun zamandır, muhtemelen üç ya da dört yıldır bahsediyorduk; bu fırsatın ortaya çıkması gerçekten büyük bir tesadüf,” dedi. "Sahada çok iyi bir uyumumuz var; ben orta saha oyuncusu, o ise kanat oyuncusu olarak. Birlikte oynamayı gerçekten çok seviyoruz. Sahada ve saha dışında tüm bu deneyimleri paylaşmaktan keyif alıyoruz; bu, yeni anılar yaratmaya devam edebileceğimiz yepyeni bir sayfa. Çok heyecanlıyım."