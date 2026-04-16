Getty Images
Çeviri:
Lionesses'in forveti Alessia Russo, İngiltere ve Arsenal'in yıldız oyuncusunu geride bırakarak Kadınlar Süper Ligi'nde Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı; Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers de ödüle layık görüldü
Resmi: Alessia Russo, WSL'nin Ayın Oyuncusu seçildi
Mart ayı, Russo için çeşitli turnuvalarda mükemmel bir ay oldu; forvet, hem İngiltere milli takımında hem de Arsenal’in Londra rakibi Chelsea’yi elediği Şampiyonlar Ligi maçında gol attı. WSL’de ise Arsenal’in London City Lionesses’i 2-0 yendiği maçta bir asistle başladı, ardından West Ham’ı mağlup ettikleri maçta bir gol attı ve Tottenham’ı yendikleri Kuzey Londra derbisinde bir hat-trick yaptı.
O halde, bu forveti Ayın Oyuncusu ödülünden mahrum bırakmak için özel bir şey gerekiyordu. Shaw, lig lideri Manchester City formasıyla Spurs'a karşı da hat-trick yaparak aday gösterildi; Aston Villa'nın kanat oyuncusu Kirsty Hanson ise üç maçta attığı üç golle yarışa katıldı. Villa'dan Lynn Wilms, üç maçta üç asist yaptı; Man City'den Kerstin Casparij, Man Utd'yi 3-0 yendikleri maçtaki performansı ile bir kez daha istikrarlı bir ayın en önemli ismi oldu; Liverpool'dan Ceri Holland, Everton'ı yendikleri Merseyside derbisinde iki gol attı; ve Mart ayında oynanan üç maçta iki kez kalesini gole kapatan Arsenal savunmasında mükemmel bir performans sergileyen Lotte Wubben-Moy da adaylar arasındaydı.
Ancak, bu sezon ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazanan isim Russo oldu.
- Getty Images
Formda olan Arsenal'e çifte ödül
Perşembe günü ödüller açıklandığında takdir gören tek Arsenal oyuncusu Russo değildi; Arsenal teknik direktörü Renee Slegers de Ayın Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü. Benzer şekilde, Mart ayında kuzey Londra ekibini üç maçta üç galibiyete taşımasının ardından, bu ödülü bu sezon ilk kez kazandı.
Man City, WSL şampiyonluğunu bir süredir garantilemiş gibi görünse de, bu galibiyetler Arsenal'in lig liderini alt etme şansını korumasına yardımcı oldu. Arsenal, liderin 11 puan gerisinde olsa da iki maç eksiği var. Daha gerçekçi bir bakış açısıyla, bu durum en azından Gunners'a ligi ikinci sırada bitirme şansı veriyor ve bu da Şampiyonlar Ligi grup aşamasına otomatik olarak katılmalarını garantileyecek. Öte yandan, üçüncü sırada bitirmeleri halinde UWCL eleme turlarından birini geçmeleri gerekecek.
Bu sezonun Ayın Menajeri seçilen Chelsea'nin teknik direktörü Sonia Bompastor, Man City'den Andree Jeglertz ve Liverpool'un teknik direktörü Gareth Taylor da Mart ayı ödülü için adaydı, ancak ödülü Slegers kazandı.
Siren'in muhteşem golü, aylık WSL ödüllerini tamamladı
Bu arada West Ham'dan Oona Siren, London City Lionesses'e karşı attığı muhteşem vole golüyle Ayın Golü ödülünü kazandı. Arsenal ve İngiltere milli takımında forma giyen Chloe Kelly ve Beth Mead, bir başka Arsenal oyuncusu Caitlin Foord, Villa'dan Anna Patten, Chelsea'den Lauren James ve Sjoeke Nusken ikilisi ile daha önce bahsedilen Holland da adaylar arasındaydı, ancak Siren birinci olarak WSL'nin aylık ödüllerini tamamladı.
Bu gol, Hammers'ın önemli bir puanı garantilemesine yardımcı oldu ve takımın, kalan üç maçla birlikte küme düşme hattının dört puan üzerinde kalmasını sağladı.
- Getty Images
Russo ve Slegers, Arsenal'in iyi gidişatını sürdürmeye kararlı
Bu arada Russo ve Arsenal, ligin yeniden başlamasıyla birlikte WSL puan tablosunun zirvesindeki iyi formlarını sürdürmeyi umuyor. Devam eden milli maç arası ve Gunners'ın Şampiyonlar Ligi yarı finallerine katılması nedeniyle, takım 29 Nisan'da ligin son sırasındaki Leicester City'yi evinde ağırlayana kadar WSL'de bir daha sahaya çıkmayacak. Herhangi bir hata, şampiyonluğu Man City'ye beklenenden erken bir tarihte teslim edebilir ve aynı zamanda Arsenal'in o önemli ikinci sırayı garantileme şansını da zora sokabilir.
Ancak, Russo ve genel olarak Arsenal'in formunu göz önüne alındığında, geçen yıl kazandıkları Şampiyonlar Ligi unvanını korumak için Avrupa'da sürdürdükleri zorlu mücadelelere rağmen, bunun olacağını bekleyen pek kimse yok.