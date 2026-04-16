Lionesses'in forveti Alessia Russo, İngiltere ve Arsenal'in yıldız oyuncusunu geride bırakarak Kadınlar Süper Ligi'nde Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı; Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers de ödüle layık görüldü

Mart ayı, Russo için çeşitli turnuvalarda mükemmel bir ay oldu; forvet, hem İngiltere milli takımında hem de Arsenal’in Londra rakibi Chelsea’yi elediği Şampiyonlar Ligi maçında gol attı. WSL’de ise Arsenal’in London City Lionesses’i 2-0 yendiği maçta bir asistle başladı, ardından West Ham’ı mağlup ettikleri maçta bir gol attı ve Tottenham’ı yendikleri Kuzey Londra derbisinde bir hat-trick yaptı.

O halde, bu forveti Ayın Oyuncusu ödülünden mahrum bırakmak için özel bir şey gerekiyordu. Shaw, lig lideri Manchester City formasıyla Spurs'a karşı da hat-trick yaparak aday gösterildi; Aston Villa'nın kanat oyuncusu Kirsty Hanson ise üç maçta attığı üç golle yarışa katıldı. Villa'dan Lynn Wilms, üç maçta üç asist yaptı; Man City'den Kerstin Casparij, Man Utd'yi 3-0 yendikleri maçtaki performansı ile bir kez daha istikrarlı bir ayın en önemli ismi oldu; Liverpool'dan Ceri Holland, Everton'ı yendikleri Merseyside derbisinde iki gol attı; ve Mart ayında oynanan üç maçta iki kez kalesini gole kapatan Arsenal savunmasında mükemmel bir performans sergileyen Lotte Wubben-Moy da adaylar arasındaydı.

Ancak, bu sezon ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazanan isim Russo oldu.