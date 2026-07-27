İçine kapanık mizacı ve göz önünden uzak durmayı tercih etmesiyle tanınan Scaloni, bu anın öneminin, Kuzey Amerika’nın dört bir yanından takımı takip eden taraftarlarla doğrudan bir bağ kurmayı gerektirdiğini hissetti.

Teknik direktör, açıklamasına son yedi günün kendisi ve teknik ekibi üzerinde yarattığı yoğun psikolojik yükü vurgulayarak başladı. Scaloni şöyle yazdı: “Üzüntü ile sevincin, gözyaşları ile gülümsemelerin, ıstırap ile huzurun, gerginlik ile sükûnetin iç içe geçtiği yoğun bir haftanın ardından nihayet oturup birkaç satır yazabiliyorum. Sosyal medyayı pek sevmediğimi bilseniz de, sizlere ulaşmanın en iyi yolu bu olabilir.”