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Lionel Scaloni, uzun bir açıklama yayınlayarak 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlık nedeniyle Arjantinli taraftarlardan özür diledi
Scaloni, karışık duygularla geçen bir haftayı değerlendiriyor
İçine kapanık mizacı ve göz önünden uzak durmayı tercih etmesiyle tanınan Scaloni, bu anın öneminin, Kuzey Amerika’nın dört bir yanından takımı takip eden taraftarlarla doğrudan bir bağ kurmayı gerektirdiğini hissetti.
Teknik direktör, açıklamasına son yedi günün kendisi ve teknik ekibi üzerinde yarattığı yoğun psikolojik yükü vurgulayarak başladı. Scaloni şöyle yazdı: “Üzüntü ile sevincin, gözyaşları ile gülümsemelerin, ıstırap ile huzurun, gerginlik ile sükûnetin iç içe geçtiği yoğun bir haftanın ardından nihayet oturup birkaç satır yazabiliyorum. Sosyal medyayı pek sevmediğimi bilseniz de, sizlere ulaşmanın en iyi yolu bu olabilir.”
- Getty Images Sport
Gerçekleşemeyen rüya için bir özür
Scaloni’nin mesajının özü, 2022’deki zaferin tekrarlanmasını bekleyen milyonlarca taraftara karşı duyduğu derin sorumluluk duygusuydu. Teknik direktör, taktiksel bahanelerin ya da dış etkenlerin arkasına sığınmak yerine, en büyük ödülü kazanamadığı için samimi bir özür diledi. Futbolun Arjantin halkı için ne anlama geldiğini, özellikle de günlük zorluklardan geçici bir kaçış olarak ne kadar önemli olduğunu derinlemesine anladığını ifade etti.
Scaloni, “Tek söyleyebileceğim, size bir kupa daha kazandıramadığım ve hayatın tüm kötü yanlarını unutturacak, en azından birkaç günlüğüne de olsa yeni bir sevinç yaşatamadığım için üzgün olduğumdur,” dedi.
“Savaşçıları” ve onların değerlerini savunmak
Sonuç, ulusun beklediği gibi olmasa da Scaloni, dikkatleri turnuva boyunca oyuncularının sergilediği karakter ve direnç üzerine çevirmekte gecikmedi. Takımını “savaşçılar” olarak nitelendirdi. 48 yaşındaki teknik direktör, bu nesil Arjantinli yetenekleri tanımladığını düşündüğü bir dizi erdem sıraladı ve onların mirasının yalnızca kazandıkları kupalarla değil, muazzam bir baskı altında formalarını nasıl temsil ettikleriyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Scaloni şöyle konuştu: “Ancak, bu oyuncu grubuna, yani eşime onlardan bahsederken ‘savaşçılarım’ diye adlandırdığım bu gruba ne göstermeye çalıştığımızı hatırlamanızı istiyorum. "Çaba, arzu, irade, ‘yapabilirim’ ruhu, (her şey zorlaştığında bile) pes etmeme, (elinde hiçbir şey kalmadığında bile) elinden gelenin en iyisini yapma, (bizi tanımayan insanlardan gelen) sert eleştirilere göğüs germe, soğukkanlılık, bacakların artık beynine itaat etmediğinde bile devam etme iradesi… İşte asıl kupa budur."
- Getty Images Sport
Şükran ve belirsiz bir gelecek
Açıklama sona ererken Scaloni, takımın misyonunu destekleyen geniş profesyonel ağa şükranlarını sunmak için zaman ayırdı. Teknik kadrosundan, sahne arkasında takımın rahatlığını sağlayan AFA’daki “görünmez” çalışanlara kadar, teknik direktör bir Dünya Kupası kampanyasının muazzam bir kolektif çaba olduğunu vurguladı. Ancak Scaloni, Aralık ayında sona erecek olan mevcut sözleşmesi nedeniyle Arjantin milli takımıyla ilgili geleceği konusunda hâlâ net bir açıklama yapmadı.
Scaloni, “Teknik kadroma, oyuncularıma, AFA personeline, rahat etmemiz için sessizce çalışanlara ve gösterdiğiniz sevgi için her birinize sonsuz minnettarım” dedi.
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