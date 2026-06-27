Getty Images Sport
Çeviri:
Lionel Scaloni, takım arkadaşlarına parlama fırsatı vermek amacıyla Lionel Messi’yi Arjantin’in bir sonraki maçının kadrosundan çıkardı
Arjantin kadrosunda rotasyon yapılırken Messi dinlendirildi
Scaloni, Messi’nin Dallas’ta Ürdün ile oynanacak Arjantin’in grup aşamasındaki son maçına yedek kulübesinden başlayacağını açıkladı. Takımın tur atlamasını garantilemiş olması nedeniyle teknik direktör, kaptanını dinlendirmeyi tercih ederken, eleme turları öncesinde kadrodaki diğer oyuncuların da değerli süreler almasını sağlamayı amaçladı. Takım haberlerini gizli tutma konusundaki olağan politikasından saparak Scaloni, Messi’nin maçın ilerleyen dakikalarında sahaya çıkacağını doğruladı. Arjantin teknik direktörü, bu kararın tecrübeli oyuncunun iş yükünü yönetirken takım arkadaşlarına da oynama şansı vermek amacıyla alındığını belirtti.
- AFP
Scaloni, kadro seçimini açıklıyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Scaloni, planlarını neden açıklamaya karar verdiğini açıkladı. Messi’nin kadroda yer alacağını doğruladı, ancak kadronun geri kalanına da şans vermenin önemini vurguladı.
Scaloni, gazetecilere, "Lionel Messi yedek kulübesinde olacak, ancak bunu size söylüyorum çünkü karşımdaki sizsiniz," dedi. "Messi büyük olasılıkla ikinci yarıda sahaya çıkacak. Bu karar, öncelikle takım arkadaşlarının da sahada süre alabilmesi için alındı. Kaç dakika oynayacağını göreceğiz."
Scaloni ayrıca rotasyon politikasının ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Yarın oynayacak olan çocuklar oynamayı hak ediyor. Onlar kadronun bir parçası ve bugüne kadar yapılanların büyük bir kısmı onlar için. Bu yüzden, sahaya çıkmasalar bile yine de buradalar. Teknik direktör olarak umudum, oyuncular farklı olsa bile takımın aynı şekilde oynaması."
Çift forvet denemesi
Messi’nin yedek kulübesinden oyuna girmesi beklenirken, Arjantin forvette Lautaro Martinez ve Julian Alvarez’i birlikte sahaya sürebilir. Scaloni, bu ikilinin takımın dengesini bozmaması koşuluyla bir seçenek olmaya devam ettiğini vurguladı.
"Diğer oyuncular formda olursa, Lautaro ve Julian birlikte oynayabilir," dedi. "Mesele takımın dengesi. Daha önce birlikte oynadılar ve bundan bazı sonuçlar çıkardık. Bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini söylemiyorum, ama dengeyi önemsiyoruz."
Cristian Romero’nun sakatlığıyla ilgili olarak Scaloni şunları söyledi: “Cuti iyi. Bugün takımla antrenmana çıkmadı, ancak ayrı bir programda yoğun bir çalışma yaptı. Sakatlığı düşündüğümüz kadar ciddi değil. Bu da bize iç huzur veriyor.”
- Getty Images Sport
Eleme turları öncesinde ivme kazanmak
Bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Albiceleste, grup aşamasının son maçını kilit oyuncularının formunu korumak için kullanabilir; aynı zamanda kadro üyelerine kendilerini kanıtlama ve eleme turları öncesinde ivme kazanma fırsatı verebilir. 32'li turda Arjantin, 3 Temmuz'da Miami Stadyumu'nda turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.