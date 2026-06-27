Lionel Scaloni, takım arkadaşlarına parlama fırsatı vermek amacıyla Lionel Messi’yi Arjantin’in bir sonraki maçının kadrosundan çıkardı

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Scaloni, planlarını neden açıklamaya karar verdiğini açıkladı. Messi’nin kadroda yer alacağını doğruladı, ancak kadronun geri kalanına da şans vermenin önemini vurguladı.

Scaloni, gazetecilere, "Lionel Messi yedek kulübesinde olacak, ancak bunu size söylüyorum çünkü karşımdaki sizsiniz," dedi. "Messi büyük olasılıkla ikinci yarıda sahaya çıkacak. Bu karar, öncelikle takım arkadaşlarının da sahada süre alabilmesi için alındı. Kaç dakika oynayacağını göreceğiz."

Scaloni ayrıca rotasyon politikasının ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Yarın oynayacak olan çocuklar oynamayı hak ediyor. Onlar kadronun bir parçası ve bugüne kadar yapılanların büyük bir kısmı onlar için. Bu yüzden, sahaya çıkmasalar bile yine de buradalar. Teknik direktör olarak umudum, oyuncular farklı olsa bile takımın aynı şekilde oynaması."