Lionel Scaloni, Messi sonrası dönem başlarken Walter Samuel'i Arjantin teknik ekibinde tutmak için harekete geçti

Benin ile salı günkü karşılaşma öncesinde , Scaloni, meslektaşının olası ayrılığı sorulduğunda profesyonel bağların önüne dostluğu koydu: "Son derece önemli olmasının ötesinde, onun benim arkadaşım olduğu tartışmasız. Ben onun için en iyisini istiyorum. Eğer bir karar vermek istiyorsa, bunu yapabilmesi en doğal hakkı."

Tam desteğini vermesine rağmen teknik direktör, Samuel'in geride bırakacağı boşluk konusunda sözünü sakınmadı: "Kapı ona açık. Eğer böyle bir şey olursa hiçbir sorun çıkmaz. Bu çok büyük bir kayıp olur ve eğer bundan sonra burada olmazsa ne olacağını göreceğiz."