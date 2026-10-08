AFP
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Lionel Scaloni, Messi sonrası dönem başlarken Walter Samuel'i Arjantin teknik ekibinde tutmak için harekete geçti
Scaloni ayrılığı önlemek için mücadele ediyor
TyC Sports'a göre Scaloni, güvendiği yardımcısı Samuel'i geleceğini Arjantin'e adamaya ikna etmek için yoğun bir çaba başlattı. Eski savunmacı, daha önce sözleşmesi aralık ayında sona erdiğinde görevinden ayrılıp Avrupa'da teknik direktörlük fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyordu. Scaloni'nin sağ kolunu takımda tutma konusundaki kararlılığı, Messi'nin emekliliğinin ardından takımın daha geniş çaplı geçiş sürecinde istikrarı korumak adına hayati bir adım olarak görülüyor.
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Başantrenör, yardımcının geleceğine değindi
Benin ile salı günkü karşılaşma öncesinde , Scaloni, meslektaşının olası ayrılığı sorulduğunda profesyonel bağların önüne dostluğu koydu: "Son derece önemli olmasının ötesinde, onun benim arkadaşım olduğu tartışmasız. Ben onun için en iyisini istiyorum. Eğer bir karar vermek istiyorsa, bunu yapabilmesi en doğal hakkı."
Tam desteğini vermesine rağmen teknik direktör, Samuel'in geride bırakacağı boşluk konusunda sözünü sakınmadı: "Kapı ona açık. Eğer böyle bir şey olursa hiçbir sorun çıkmaz. Bu çok büyük bir kayıp olur ve eğer bundan sonra burada olmazsa ne olacağını göreceğiz."
Kazanılan kupalar, kulis etkisini gözler önüne seriyor
Eski Boca Juniors demirbaşlarından Samuel, teknik ekipte geçirdiği sekiz yıllık görev süresi boyunca Arjantin'in küresel hakimiyet döneminin arkasındaki ayrılmaz yapı taşlarından biri oldu. Bu teknik ortaklık, 2021 ve 2024 Copa America şampiyonluklarının, 2022 Finalissima'nın ve Katar'daki taçlandırıcı 2022 Dünya Kupası zaferinin kazanılmasına yardımcı oldu. Bu dolu dolu başarı karnesinde ayrıca 2019 Copa America'da üçüncülük ve 2026 Dünya Kupası'nda ikincilik de yer alıyor.
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Tarihî kilometre taşı teknik adamı bekliyor: Geleceği belirsizliğini koruyor
Scaloni, Arjantin'i üç ayrı Dünya Kupası döngüsünde yöneten ilk teknik direktör olarak tarihe geçmeye artık sadece bir imza uzaklığında. Güvendiği ekibini koruması, Pujato doğumlu teknik adam 2030 turnuvası için kadroyu yeniden şekillendirmeye başlarken kritik bir temel sağlıyor. Güney Amerika devlerinin önündeki acil sınav ise sahada uzun yıllardır takımın tılsımı olan oyuncu olmadan yeni bir rekabet döngüsüne girerken kazanan ivmesini sürdürmek.
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