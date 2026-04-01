Çeviri:
Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin kariyerinde 1.000 gole ulaşacağına inanıyor ve Arjantin kaptanının son Dünya Kupası macerasında gerekli “isteğe” sahip olduğunu vurguluyor
Ufukta yine Messi sihirbazlığı
Messi'nin bir gol ve bir asistle katkı sağladığı, Arjantin'in La Bombonera'da Zambiya'ya karşı aldığı 5-0'lık ezici galibiyetin ardından, maç sonrası ilgi hızla ülkenin efsanevi kaptanının geleceğine yöneldi. Scaloni, 38 yaşındaki oyuncunun eşi benzeri görülmemiş başarılar elde edeceğini öngörmekten çekinmezken, yaklaşan Kuzey Amerika turnuvası hakkındaki tutumunu da net bir şekilde ortaya koydu.
Messi'nin tarihi bir kilometre taşına ulaşacağı tahmin ediliyor
Cristiano Ronaldo şu anda Suudi Arabistan'da 1.000 gol barajına ulaşma yarışında başı çekse de, Scaloni kaptanının da bu seçkin kulübe katılabileceğine dair güvenini koruyor. Şu anda kariyerinde 913 gole sahip olan Messi'nin bu devasa kilometre taşına ulaşma olasılığına değinen teknik direktör, şunları söyledi: "1.000 gole ulaşabilir, ne kadar daha oynayacağını bekleyip görmek gerekecek. Önemli olan, devam etmek istemesi. Umarım devam eder, çünkü sahada mutlu ve hepimiz onu görmek istiyoruz. Bir yıl 90'dan fazla gol attı; bu hedefe ulaşabilir."
Bireysel rekorların ötesinde, dikkatler sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğunu korumasına yardımcı olup olmayacağına yöneldi. Scaloni şunları ekledi: "Leo'nun Dünya Kupası'nda oynamaya karar vermesi bir ayrıcalık olacaktır. Hepimiz onun keyif almasını istiyoruz ve kendini iyi hissetmesi için ona yardımcı oluyoruz. O da bizimle aynı şeyi istiyor, artık daha rahat çünkü zaten bir Dünya Kupası kazandı. Orada olmak ve bunu paylaşmak istiyor, ne karar vereceğini göreceğiz ve onu destekleyeceğiz."
Otamendi'ye veda
Zambiya'ya karşı kazanılan zaferin, Messi'nin kendi ülkesinde oynayacağı son milli maç olması bekleniyor. Bu maç, Dünya Kupası'nın ardından Arjantin milli takımından emekli olacağını açıklayan tecrübeli savunma oyuncusu Nicolas Otamendi için de duygusal bir an oldu. Messi, maçta penaltı atma görevini Otamendi'ye devrederek, onun La Bombonera'daki son maçında nadir görülen bir golle veda etmesini sağladı.
Ancak Benfica'nın yıldızı, kaptanından ilham alarak, futbolu tamamen bırakmadan önce koleksiyonuna son bir kupa eklemeye kararlı. Otamendi maçın ardından, "Dünya Kupası hâlâ önümüzde ve biz mücadele edip şampiyonluğumuzu savunacağız. Leo (Messi)'nun bir zamanlar dediği gibi, insanlar inanmalı çünkü bizde gereken her şey var," dedi.
Arjantin'i bundan sonra neler bekliyor?
2026 Dünya Kupası, grup aşamasında Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak olan son şampiyonlar için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Messi’nin 2022’deki zaferinin ardından daha rahat bir ruh hali içinde olmasıyla birlikte, artık odak noktası keyif ve takım başarısı üzerinde; ancak 1.000 gol barajına ulaşma çabası, dünya çapındaki Inter Miami yıldızının taraftarları için şüphesiz büyüleyici bir yan hikâye oluşturacak.