Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin kariyerinde 1.000 gole ulaşacağına inanıyor ve Arjantin kaptanının son Dünya Kupası macerasında gerekli “isteğe” sahip olduğunu vurguluyor

Cristiano Ronaldo şu anda Suudi Arabistan'da 1.000 gol barajına ulaşma yarışında başı çekse de, Scaloni kaptanının da bu seçkin kulübe katılabileceğine dair güvenini koruyor. Şu anda kariyerinde 913 gole sahip olan Messi'nin bu devasa kilometre taşına ulaşma olasılığına değinen teknik direktör, şunları söyledi: "1.000 gole ulaşabilir, ne kadar daha oynayacağını bekleyip görmek gerekecek. Önemli olan, devam etmek istemesi. Umarım devam eder, çünkü sahada mutlu ve hepimiz onu görmek istiyoruz. Bir yıl 90'dan fazla gol attı; bu hedefe ulaşabilir."

Bireysel rekorların ötesinde, dikkatler sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğunu korumasına yardımcı olup olmayacağına yöneldi. Scaloni şunları ekledi: "Leo'nun Dünya Kupası'nda oynamaya karar vermesi bir ayrıcalık olacaktır. Hepimiz onun keyif almasını istiyoruz ve kendini iyi hissetmesi için ona yardımcı oluyoruz. O da bizimle aynı şeyi istiyor, artık daha rahat çünkü zaten bir Dünya Kupası kazandı. Orada olmak ve bunu paylaşmak istiyor, ne karar vereceğini göreceğiz ve onu destekleyeceğiz."