Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna "tamamen formda" olarak katılmayacağını itiraf etti
Messi'nin 2026 Dünya Kupası için süreyle yarışması
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Philadelphia Union ile oynanan ve 10 golün atıldığı kaotik bir maçta oyundan alındı; bu durum, yazın yapılacak büyük turnuvada forma giyip giyemeyeceği konusunda anında endişelere yol açtı. Scaloni, takımının yıldızı hakkında son durumu aktardı ve sakatlığın ciddi olmadığı düşünülse de Messi'nin henüz yüzde 100 formda olmadığını doğruladı.
Scaloni, DSports'a verdiği röportajda, "İlk haberler tamamen kötü değil" dedi. "Şimdi, ilk tıbbi raporları doğrulayıp doğrulamadığını görmek için yapılacak ileri tetkiklerin sonuçlarını bekleyip, durumunun nasıl gelişeceğini görmeliyiz."
Inter Miami yıldızında hamstring sorunu
Deneyimli forvet, Philadelphia Union'a karşı 6-4 kazanılan maçın 73. dakikasında, bir serbest vuruşun ardından rahatsızlık hissettiği görülünce sahadan çıktı. Inter Miami daha sonra kaptanlarının sol hamstring kasında kas yorgunluğuna bağlı bir zorlanma yaşadığını açıkladı.
Bu aksiliklere rağmen Scaloni, kaptanının 16 Haziran'da Cezayir ile oynanacak J Grubu açılış maçına, tam performansında olmasa da hazır olacağına dair umutlu. Scaloni, "Hepimiz Messi'nin takıma tam olarak hazır bir şekilde katılmasını dilerdik, ancak gerçek bu değil," diye ekledi. "Sadece o değil; birçok oyuncu henüz sakatlıklarından tam olarak iyileşmedi. Şu anda önceliğimiz, oyuncularımızın Dünya Kupası'na en iyi formda girebilmeleri için rehabilitasyonlarına odaklanmak."
Scaloni'nin giderek uzayan sakatlar listesi
Arjantin'in sakatlık sorunları kadronun derinliklerine kadar uzanıyor ve bu durum, 2 Haziran'daki kadro açıklamasının son tarihinden önce Scaloni'ye büyük bir baş ağrısı yaratıyor. Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez, Avrupa Ligi finali öncesindeki ısınma sırasında sağ elinin yüzük parmağını kırdı; ancak kalecinin turnuvanın açılış maçına yetişmesi bekleniyor. Daha endişe verici olan ise, sağ dizindeki bağ incinmesinden kurtulmak için zamanla yarışan Tottenham kaptanı Cristian Romero'nun durumu.
Sorunlar, Atletico Madrid'den Nahuel Molina ve River Plate'den Gonzalo Montiel'in kas sakatlıklarıyla boğuştuğu bek pozisyonlarında da devam ediyor. Ayrıca, Como'nun orta saha oyuncusu Nico Paz, diz sakatlığı nedeniyle kulübünün Serie A'daki son maçını kaçırdı ve Nicolas Gonzalez ise kas yırtığı nedeniyle iyileşme sürecinin son aşamalarına yeni ulaşıyor. Bu sakatlık dalgası, teknik ekibi Honduras ve İzlanda ile oynayacakları hazırlık maçları için acil planlama yapmaya zorladı.
Acil durum çağrıları ve güvenlik ağları
Krize yanıt olarak Scaloni, yaklaşan hazırlık maçları için kadrosunu genişletti ve tedbir amaçlı birkaç genç yeteneği kadroya çağırdı. Kadroya dahil edilenler arasında River Plate'den Santiago Beltran ve Joaquin Freitas ikilisi ile Hamburg'dan Nicolas Capaldo ve Palmeiras'tan Agustín Giay yer alıyor. Bu oyuncular, as kadrodaki yıldızlar federasyonun antrenman sahasında yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçerken yedek güç sağlayacak.
Scaloni, durumun belirsizliğine dikkat çekerek, geç yapılan bu çağrıların ardındaki stratejiyi açıkladı. "Onların genç olmalarına ve onları gelecekteki milli takım oyuncuları olarak görmemize rağmen, ilk kadro listesi kesinleştiği andan ilk maçımıza kadar bir şeyler olabileceği için onları kadroya çağırıyoruz," dedi Scaloni. "Bu, hala değişiklik yapabileceğimiz bir dönem."