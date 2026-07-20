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Lionel Scaloni, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yaşanan yenilginin ardından Arjantin’deki geleceği hakkında konuştu
New Jersey’de yaşanan duygusal çöküntü
MetLife Stadyumu’nda yaşanan kıl payı yenilginin hemen ardından Scaloni, duygularını zapt etmekte zorlandı; sonunda gözyaşlarına boğuldu ve basın toplantısını erken sonlandırdı.
2022'de kazandıkları şampiyonluğu koruyamamanın hayal kırıklığına rağmen teknik direktör, 2018'den bu yana Albiceleste'nin dört büyük kupa kazandığı tarihi görev süresini bir an için değerlendirdi.
Gözyaşlarını tutmaya çalışarak basına konuşan teknik direktör, uzun vadeli görev süresiyle ilgili bir kararın çoktan değerlendirildiğini ima etti. Mevcut sözleşmesini yerine getirme niyetinde olduğunu ancak bundan sonraki yolun belirsiz olduğunu belirtti. "Ne yapmak istediğim konusunda bir fikrim var, sözleşmemi yerine getireceğim ve sonra bakacağım. Gerçek şu ki, düşünmeye ihtiyacım var çünkü bu kadar büyük bir başarıyı tekrar elde edip edemeyeceğimi bilmiyorum."
- AFP
Kadro yenilemesinin getirdiği zorluklar
Scaloni’nin üzerinde baskı yaratan başlıca faktörlerden biri, başarısının belkemiğini oluşturan çekirdek grubun kaçınılmaz yaşlanmasıdır. Lionel Messi, Nicolas Otamendi ve Rodrigo De Paul gibi kilit isimler, takımın kimliğinin merkezinde yer almıştır; ancak bir sonraki Dünya Kupası’na kadar dört yıl beklemek, kadroda büyük çaplı bir yenilenmeyi gerektirecektir.
"Bunun devam edebilmesi için pek çok şeye ihtiyaç var, özellikle de sıfırdan başlamak ve bir kez daha böyle bir kadro oluşturmak gerekiyor; ancak bunu tekrar başarmak zor olacak ve bu durum beni derinden üzüyor," diye itiraf etti teknik direktör.
Bu düşünce, sıfırdan yeniden yapılanmanın getireceği zihinsel ve duygusal yükün belirleyici faktör olabileceğini gösteriyor.
Şüphe ve yorgunluk öyküsü
Scaloni’nin görevde kalıp kalmayacağını kamuoyu önünde sorgulaması bu ilk kez olmuyor. Kasım 2023’te, Maracana’da Brezilya’ya karşı elde edilen tarihi zaferin ardından, “çıtanın çok yüksek olduğunu” ve “kazanmaya devam etmenin zor olduğunu” belirterek düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söylemiş ve Arjantin kampında şok dalgası yaratmıştı.
Sonunda Aralık 2026’ya kadar sözleşmesini uzatmış olsa da, o dönemki şüpheleri mesleki yorgunluktan ve Arjantin Futbol Federasyonu ile yürütülen zorlu müzakerelerden kaynaklanıyordu.
Teknik direktör, “harika” bir dönemin sonunu açıkça dile getirdiği için durum artık daha kesin görünüyor. Stadyumdan ayrılmadan önce, sonun yaklaştığı belli olsa da önümüzdeki aylara dair biraz daha sakin bir bakış açısı sergilemeyi başardı.
- AFP
Tapia ile son görüşme
Teknik direktörün, milli takımın geçiş planını görüşmek üzere AFA Başkanı Claudio 'Chiqui' Tapia ile bir toplantı yapması planlanıyor. Scaloni, yıl sonuna kadar sözleşmesel yükümlülüklerinin geri kalanını yerine getirmeyi planladığı için hemen görevinden ayrılmayacağı konusunda kararlıydı.
Arjantin'in uzatmalara kadar kaleyi bulan tek bir şut bile atamadığı maçı değerlendiren Scaloni, üstün oynayan İspanya karşısında takımının gösterdiği çabadan gurur duyduğunu belirtti. "Soyunma odasında zaten gözyaşlarımı döktüm. Bu gruba minnettarım; onlar gerçek savaşçılardı," dedi.
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