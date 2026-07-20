Lionel Scaloni, İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde yaşanan yenilginin ardından Arjantin’deki geleceği hakkında konuştu

Scaloni’nin üzerinde baskı yaratan başlıca faktörlerden biri, başarısının belkemiğini oluşturan çekirdek grubun kaçınılmaz yaşlanmasıdır. Lionel Messi, Nicolas Otamendi ve Rodrigo De Paul gibi kilit isimler, takımın kimliğinin merkezinde yer almıştır; ancak bir sonraki Dünya Kupası’na kadar dört yıl beklemek, kadroda büyük çaplı bir yenilenmeyi gerektirecektir.

"Bunun devam edebilmesi için pek çok şeye ihtiyaç var, özellikle de sıfırdan başlamak ve bir kez daha böyle bir kadro oluşturmak gerekiyor; ancak bunu tekrar başarmak zor olacak ve bu durum beni derinden üzüyor," diye itiraf etti teknik direktör.

Bu düşünce, sıfırdan yeniden yapılanmanın getireceği zihinsel ve duygusal yükün belirleyici faktör olabileceğini gösteriyor.