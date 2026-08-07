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Lionel Scaloni görevi bırakıyor mu? Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından teknik direktörün geleceği için 'A, B ve C Planı'nı açıkladı
AFA Başkanı, Scaloni'nin hâlâ "A, B ve C planı" olduğunu doğruladı
Tapia, Scaloni'nin geleceğiyle ilgili artan spekülasyonlara rağmen yeni bir teknik direktör arayışına girileceğine dair tüm söylemleri kapattı. Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybetmesinin ardından AFA Başkanı, Albiceleste'nin 2022 zaferlerinin mimarının bu iş için tek isim olduğu konusunda kararlı.
Tapia, TyC Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Hiç şüphesiz kalmasını istiyorum, hepimiz kalmasını istiyoruz. Konuştuk ve kendisi de görüşmelerin çok ileri aşamada olduğunu ifade etti. Ben vefayı bilen biriyim, bu yüzden onun düşünüp doğru kararı vermesine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum ve buna saygı duymalıyız.
"Scaloni, bunu istemediğini hissediyorsa ya da daha iyi bir projeksiyonu yoksa onu zincire vurup tutamam. İyi olmasını istiyorum ve bu bize acı verse bile hepimizin aynı şeyi istemesi gerekir."
Federasyon başkanı, Scaloni'nin mevcut sözleşmesinin Aralık 2026'da sona erecek olmasına rağmen herhangi bir acil durum planı bulunmadığını vurguladı. Olası alternatifler ya da yedek bir strateji sorulduğunda Tapia, "Hayır, benim A, B ve C planım Scaloni" dedi.
- DSports
2026 Dünya Kupası finalinin duygusal yükü
Belirsizliğin kaynağı, Scaloni’nin MetLife Stadyumu’nda İspanya’ya karşı alınan yürek burkan 1-0’lık yenilginin ardından verdiği duygusal tepki. Teknik direktör, bir dönemin sonunu düşünürken gözyaşlarına boğulduğu için maç sonrası basın toplantısını tamamlayamadı.
“Devam edebilmek için çok fazla şeye ihtiyaç var. Bunu yeniden oluşturmak çok zor” dedi. “Son dakikaya kadar [finalde] elimizden gelen her şeyi vermeye çalıştık. Bence bunu enine boyuna düşünmek için zaman ayırmam adil olur.
“Başkanla konuşacağım. Sözleşmemi tamamlayacağım. Ne yapmak istediğimi biliyorum. Düşünmeye ihtiyacım var. Bunun kadar büyük bir şeyin [yeniden] yapılıp yapılamayacağını bilmiyorum.”
Kadro devriminin zorluğu
Scaloni’nin tereddüdündeki en önemli etkenlerden biri, kadroda yaklaşan yenilenme ihtiyacı. 39 yaşındaki Lionel Messi’nin liderlik ettiği 2026 kadrosu, turnuvanın en yaşlı kadrolarından biriydi ve Nicolas Otamendi gibi diğer önemli isimler de milli takım kariyerlerinin son dönemine yaklaşıyor. Scaloni, bu kadar uyuma sahip bir grubun kurulmasının “bir daha tekrarlanmasının zor” olduğunu belirtti.
Bu yaz kupa gelmemiş olsa da Scaloni, takımının ortaya koyduğu çabayla inanılmaz derecede gurur duyuyor. Şöyle dedi: “Bu oyuncu grubuna, onlardan eşimle konuşurken dediğim gibi savaşçılarıma, göstermeye çalıştıklarımızı hatırlamanızı istiyorum. Gösterdikleri çaba, istek, pes etmeyi reddetmeleri, sert eleştirilere göğüs germeleri, soğukkanlılıkları, bacaklarınız artık beyninize itaat etmediğinde bile devam etme iradesi... Asıl kupa budur.”
- Getty
Aile desteği ve 2030 vizyonu
Scaloni kararını düşünürken, onu görevde kalmaya teşvik eden gizli bir koz da yanında olabilir. TyC'nin haberine göre eşi Elisa Montero, 2030 Dünya Kupası döngüsünde de bu görevine devam etmesinin güçlü destekçileri arasında yer alıyor. Mallorca'da yaşayan Montero'nun, Scaloni'nin teknik ekibi ve milli takımla çalışmaktan aldığı keyfin, görevin üzerindeki büyük baskıdan daha ağır bastığına inandığı belirtiliyor.
Scaloni'nin karnesi kendini anlatıyor; 2018'de göreve gelmesinden bu yana 78'den fazla galibiyet ve sadece 10 mağlubiyet aldı. Bu süreçte iki Copa America şampiyonluğu, Finalissima ve 2022 Dünya Kupası'nı kazandı. AFA geleceğe bakarken, başka hiçbir adayın onun başarısını tekrarlayamayacağına inanmaya devam ediyor.
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