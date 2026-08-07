Lionel Scaloni görevi bırakıyor mu? Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından teknik direktörün geleceği için 'A, B ve C Planı'nı açıkladı

Tapia, Scaloni'nin geleceğiyle ilgili artan spekülasyonlara rağmen yeni bir teknik direktör arayışına girileceğine dair tüm söylemleri kapattı. Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybetmesinin ardından AFA Başkanı, Albiceleste'nin 2022 zaferlerinin mimarının bu iş için tek isim olduğu konusunda kararlı.

Tapia, TyC Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Hiç şüphesiz kalmasını istiyorum, hepimiz kalmasını istiyoruz. Konuştuk ve kendisi de görüşmelerin çok ileri aşamada olduğunu ifade etti. Ben vefayı bilen biriyim, bu yüzden onun düşünüp doğru kararı vermesine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum ve buna saygı duymalıyız.

"Scaloni, bunu istemediğini hissediyorsa ya da daha iyi bir projeksiyonu yoksa onu zincire vurup tutamam. İyi olmasını istiyorum ve bu bize acı verse bile hepimizin aynı şeyi istemesi gerekir."

Federasyon başkanı, Scaloni'nin mevcut sözleşmesinin Aralık 2026'da sona erecek olmasına rağmen herhangi bir acil durum planı bulunmadığını vurguladı. Olası alternatifler ya da yedek bir strateji sorulduğunda Tapia, "Hayır, benim A, B ve C planım Scaloni" dedi.



