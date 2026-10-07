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Lionel Scaloni, duygusal Lionel Messi vedası sırasında Arjantin kadrosunun gerginlikle mücadele ettiğini açıkladı
Arjantin kadrosu için ezici duygular
Arjantin'in Benin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin etrafındaki atmosfer, odak skor tabelasından tamamen ayrılan Messi'de kaldığı için diğer tüm maçlardan farklıydı. Scaloni, oyuncularının böylesine önemli bir gecede her zamanki soğukkanlılıklarını korumakta zorlandığını kabul etti. Teknik direktör, gecenin ağırlığının sahadaki performansı doğrudan etkilediğini, özellikle de mücadelenin ilk bölümlerinde bunun belirgin olduğunu belirtti.
"Maçtan sonra sadece selamlaştım, ona bir şey sormam için zaten yeterince şeyi vardı. Her şey çok duygusaldı ve ilk yarıda takım arkadaşları hangi oyunu tercih edeceklerini kendileri de bilmiyordu, gergindiler çünkü özel bir geceydi. Onun en iyi şekilde ayrılmasını isteyen takım arkadaşı için bu kolay değil. Onlar için de eşi benzeri yok ve bu yüzden ilk yarı iyi değildi, çünkü hepimiz onun en iyisini yapmasını istiyorduk," diyen Scaloni'nin sözlerini LA NACION aktardı.
- AFP
Teknik direktörlük tarihinin en büyüğü üzerine düşünceler
Teknik direktörün kendisi de duygularını kontrol etmekte zorlandı ve milli marş sırasında gözleri dolu şekilde görüldü. Messi'yi Dünya Kupası ve Copa America zaferlerine taşıyan Scaloni, kaptanın en başarılı yıllarıyla özdeşleşti. İkili arasındaki bağ, Arjantin'in dünya futbolundaki baskın güç statüsünü yeniden kazandığı dönemin temelini oluşturmaya devam ediyor.
"Çok duygusal ve aynı zamanda hüzünlü bir gündü, çünkü artık bu forma için oynamayacak. Bize verdiği her şey ve bu formayı en iyi şekilde savunduğu için sonsuz minnet duyuyoruz. Benim için onu çalıştırmak bir hayaldi, bu bir gerçek oldu. Sahip olduğum azıcık enerjiyle bunu herkesin önünde ona söyledim. Hayatımın hiçbir anında onun hocası olabileceğimi düşünmediğim için, gerçekleştirebildiğim bir hayaldi bu: tarihin en iyi futbolcusu," diye açıkladı teknik direktör.
GOAT'ın aurası
Scaloni, eksikliği hissedilecek şeyin yalnızca Messi'nin teknik becerisi olmadığını, onun soyunma odasına ve sahaya taşıdığı soyut varlığın da aranacağını vurgulamakta gecikmedi. 39 yaşında olmasına rağmen yıldız oyuncu, takımın taktik kimliğinin ve duygusal gücünün odak noktası olmaya devam etti. Teknik direktör, alttan gelen genç yetenekler olmasına rağmen Rosario doğumlu oyuncunun sağladığı o özel "aura"yı spordaki uzun kariyeri boyunca başka hiç kimsede görmediğini kabul etti.
"Takımında dünyanın en iyi oyuncusunun olmasının verdiği his, anlaşılması imkânsız bir şey. Onun senin tarafında olması eşsiz. Harika bir takım kurabiliriz ama o aurayı başka hiç kimsede görmedim. Onun yarattığı şey, hayatım boyunca gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor" diye ekledi Scaloni.
- AFP
Efsanenin ardından hayata uyum sağlamak
İleriye dönük olarak teknik ekip, neredeyse yirmi yıldır Messi'nin dehası etrafında şekillenen bir takımı yeniden yapılandırma gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya. Scaloni, kadro içinde ortaya çıkan yeni yetenek kuşağına güvendiğini dile getirirken, böylesine eşsiz bir yeteneğin yerinin doldurulmasının imkansız olduğunu kabul etti. Bu boşluğu doldurmak için taktik yaklaşımın artık kolektif bir çabaya yönelmesi gerekiyor.
"Bize yeni bir bakış açısı ve daha önce sahip olmadığımız şeyler getiren yeni oyuncularımız var, kanat oyuncularıyla oynamak gibi. Bu iyi bir alternatif ve sadece üç maç olmuş olmasına rağmen mutluyuz. Takım uyumu, yeni konseptler üzerinde çalışıyoruz ve onları antrenmanda görüp birlikte oynadıklarını izlemek bize iyi işaretler veriyor," diye belirtiyor Scloni.
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