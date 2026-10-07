Arjantin'in Benin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin etrafındaki atmosfer, odak skor tabelasından tamamen ayrılan Messi'de kaldığı için diğer tüm maçlardan farklıydı. Scaloni, oyuncularının böylesine önemli bir gecede her zamanki soğukkanlılıklarını korumakta zorlandığını kabul etti. Teknik direktör, gecenin ağırlığının sahadaki performansı doğrudan etkilediğini, özellikle de mücadelenin ilk bölümlerinde bunun belirgin olduğunu belirtti.

"Maçtan sonra sadece selamlaştım, ona bir şey sormam için zaten yeterince şeyi vardı. Her şey çok duygusaldı ve ilk yarıda takım arkadaşları hangi oyunu tercih edeceklerini kendileri de bilmiyordu, gergindiler çünkü özel bir geceydi. Onun en iyi şekilde ayrılmasını isteyen takım arkadaşı için bu kolay değil. Onlar için de eşi benzeri yok ve bu yüzden ilk yarı iyi değildi, çünkü hepimiz onun en iyisini yapmasını istiyorduk," diyen Scaloni'nin sözlerini LA NACION aktardı.