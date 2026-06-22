Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti’nin “Arjantin yüksek tempolu futbol oynamıyor” şeklindeki iddiasına şık bir yanıt verdi

Arjantin, Dallas’ta J Grubu’ndaki ikinci maçına hazırlanırken, Scaloni, Ancelotti’nin dünya şampiyonlarının oyun tarzına ilişkin son açıklamalarına değindi. Tecrübeli İtalyan teknik direktör, Güney Amerikalıların her zaman yüksek yoğunluklu ve yoğun pres uygulayan bir yaklaşıma bağlı kalmadıklarını belirtmiş ve bu da Arjantin’in sahadaki fiziksel performansına dair bir tartışmaya yol açmıştı.

Ancak Scaloni, basın toplantısı sırasında olası bir tartışmayı hemen yatıştırdı. “Bunu olumlu bir şekilde algılıyorum. Bizi övdü, kötü bir şey söylemedi. Ne demek istediğini gayet iyi anladım. İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce’yi karıştırarak konuştuğu için belki tam olarak anlaşılmamış olabilir. Ben bunu bir eleştiri değil, bir iltifat olarak algıladım. Bundan çok eminim,” diye açıkladı teknik direktör.