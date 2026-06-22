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Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti’nin “Arjantin yüksek tempolu futbol oynamıyor” şeklindeki iddiasına şık bir yanıt verdi
Scaloni, Ancelotti ile yaşanan gerginliği önemsiz gösteriyor
Arjantin, Dallas’ta J Grubu’ndaki ikinci maçına hazırlanırken, Scaloni, Ancelotti’nin dünya şampiyonlarının oyun tarzına ilişkin son açıklamalarına değindi. Tecrübeli İtalyan teknik direktör, Güney Amerikalıların her zaman yüksek yoğunluklu ve yoğun pres uygulayan bir yaklaşıma bağlı kalmadıklarını belirtmiş ve bu da Arjantin’in sahadaki fiziksel performansına dair bir tartışmaya yol açmıştı.
Ancak Scaloni, basın toplantısı sırasında olası bir tartışmayı hemen yatıştırdı. “Bunu olumlu bir şekilde algılıyorum. Bizi övdü, kötü bir şey söylemedi. Ne demek istediğini gayet iyi anladım. İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce’yi karıştırarak konuştuğu için belki tam olarak anlaşılmamış olabilir. Ben bunu bir eleştiri değil, bir iltifat olarak algıladım. Bundan çok eminim,” diye açıkladı teknik direktör.
- AFP
Modern futbolda yoğunluğun tanımı
Arjantin milli takım teknik direktörü, taktik felsefesini daha ayrıntılı bir şekilde açıklayarak, sürekli pres yapma konusundaki modern takıntıyı sorguladı. Savunmadaki sağlamlık ve geçiş anlarındaki zekânın, çoğu zaman salt fiziksel efordan daha değerli olduğunu öne sürdü. Scaloni, özellikle büyük turnuvaların heyecanlı anlarında çoğu üst düzey takımın kaos yerine top kontrolüne öncelik verdiğini vurguladı.
"Yoğunluğun ne anlama geldiğini anlamak gerekir," diye devam etti teknik direktör. "Top sizde değilken, rakibin size zarar vermesini engellemeye çalışmalısınız. Yüksek pres uygulayıp adam adama markaj yapan çok fazla takım yok. Takımlar sahanın ortasında güçleniyor ve maçın kaderi de orada belirleniyor. İster üç forvetle kazanın, ister arkada üç ya da beş kişiyle savunma yapın, topu kaybettiğiniz andaki tepkiniz önemlidir."
Katar 2022 zaferinden bu yana yaşanan gelişmeler
Katar’da kupayı kaldırdıklarından bu yana kadronun nasıl değiştiğini değerlendiren Scaloni, Nico Paz ve Giuliano Simeone gibi genç yeteneklerin takıma entegrasyonuna dikkat çekti. Takımın rekabet hırsını koruduğuna inanan Scaloni, gerektiğinde daha direkt bir hücum oyunu sergileyebilmek için yedek kulübesine farklı taktik profiller eklediklerini belirtti.
Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Üç buçuk yıl geçmiş olsa da takım doğru yolda ilerliyor. Hızlarını kesmeye niyetleri olmadığını gösterdiler ve bu yüzden buradalar. Her zaman gelişime açık alanlar vardır ve oyuncular bu mesajı çok iyi anladılar. Oynanan maç sayısının çokluğu nedeniyle herkesin yüzde 100 formda olması çok zor, ancak 26 oyuncunun tamamı kadroda ve oynamaya hazır.”
- AFP
Arjantin ve Brezilya’nın grup aşamasındaki performansı
Scaloni’nin şu anki önceliği, J Grubu’ndan bir üst tura çıkmayı garantilemek. Arjantin, her iki takımın da üçer puana sahip olduğu durumda, etkileyici bir performans sergileyen Avusturya takımıyla oynayacağı belirleyici maça hazırlanıyor. Dünya şampiyonlarının alacağı bir galibiyet, grubun birinciliğini garantilemesine yol açabilir.
Diğer grupta ise Brezilya, Haiti’yi 3-0’lık skorla ezici bir üstünlükle mağlup ederek nefes alabilme imkânı buldu. Ancelotti’nin takımının, son maçında İskoçya karşısında bir beraberlik alması, 32’li turda yerini garantilemesi için yeterli olacak.