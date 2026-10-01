AFP
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Lionel Scaloni, Bolivya karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından pas oyunundaki kimlik sürekliliğini talep etti
Scaloni, Cordoba galibiyetinin ardından taktiksel süreklilik istedi
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda Bolivya karşısında alınan 4-0'lık hazırlık maçı galibiyetinin ardından takımının performansından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Scaloni, kadroda birçok değişiklik yapmalarına rağmen takımın topa sahip olma temelli ana prensiplerini koruduğunu vurguladı.
Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'in attığı goller, akıcı bir hücum performansını taçlandırdı.
Scaloni, oyuncu rotasyonu ne olursa olsun taktik kimliğin korunmasının kritik önem taşıdığında ısrar etti.
- Newscom / GDA
Teknik direktör, pas felsefesini ve domine eden kontrolü anlattı
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Scaloni, Arjantin'in başarısını kolektif pas organizasyonlarının belirlediğini söyledi. Takım kültürünü benimseyen genç oyuncuların, topa hükmetmenin takımın birincil hedefi olmaya devam ettiğini anlaması gerektiğini vurguladı.
Scaloni, oyuncuların bireysel özelliklerindeki farklılıkların kadronun taktiksel esnekliğini zenginleştirdiğine dikkat çekti.
"Bence milli takımın kimliği, pas yaparak oynamak ve birlikte gol fırsatları yaratmaktır" diyen Scaloni, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorluk, bu şekilde oynamayı sürdürmek ve genç oyuncuların bunun oynanması gereken yol olduğunu anlamasını sağlamak. Bizim fikrimiz, maçlara hükmetmek."
Scaloni, yükselen yeteneklere dikkatli yaklaşılması çağrısında bulundu
Leonel Flores ve Franco Mastantuono gibi genç yeteneklerin kadroya dahil edilmesine değinen Scaloni, teknik ekibin genç oyuncuları gereksiz baskıdan koruma sorumluluğunu vurguladı. Yeni gelen oyunculardan, beklentilerin yükünü hissetmeden kulüplerindeki performanslarını tekrarlamalarını istedi.
Teknik direktör, genç nesil için açlık ve çalışma ahlakı konusunda en üst düzey örneği ortaya koydukları için tecrübeli oyuncuları övdü.
Scaloni, "Milli takıma gelen oyunculardan, kulüplerinde yaptıklarını yapmalarını istiyoruz" dedi. "Leo Flores'e dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü o da Franco gibi genç ve bu yetenekleri geliştirmemiz gerekiyor. Herkesin çalışmasını beğendim, özellikle de daha fazla deneyime sahip oyuncularınkini."
- Getty Images Sport
Arjantin, süren iç saha döneminde Burkina Faso sınavına odaklandı
Scaloni ve teknik ekibi, dikkatini perşembe günü Burkina Faso'yla oynanacak hazırlık maçına çevirdi. Teknik direktör, takımın genel dengesini korurken kadroda daha az süre alan oyunculara daha fazla oynama süresi vermeyi hedefliyor.
Arjantin'i milli maç arasındaki son karşılaşmada Benin bekliyor.
Scaloni, kadronun genelinde rekabet standardını korumayı amaçlıyor.
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