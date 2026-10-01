Leonel Flores ve Franco Mastantuono gibi genç yeteneklerin kadroya dahil edilmesine değinen Scaloni, teknik ekibin genç oyuncuları gereksiz baskıdan koruma sorumluluğunu vurguladı. Yeni gelen oyunculardan, beklentilerin yükünü hissetmeden kulüplerindeki performanslarını tekrarlamalarını istedi.

Teknik direktör, genç nesil için açlık ve çalışma ahlakı konusunda en üst düzey örneği ortaya koydukları için tecrübeli oyuncuları övdü.

Scaloni, "Milli takıma gelen oyunculardan, kulüplerinde yaptıklarını yapmalarını istiyoruz" dedi. "Leo Flores'e dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü o da Franco gibi genç ve bu yetenekleri geliştirmemiz gerekiyor. Herkesin çalışmasını beğendim, özellikle de daha fazla deneyime sahip oyuncularınkini."