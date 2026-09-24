Scaloni, Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceğine dair bir güncelleme yaptı ve sözleşme yenilemesiyle ilgili kritik bir görüşmenin diş sorunu nedeniyle gerçekleşemediğini açıkladı. Teknik direktör, mevcut milli ara sırasında takımın antrenmanı esnasında Arjantin basınından Olé'ye konuşurken, resmi görüşmelerin henüz yapılmadığını kabul etti.

"Biraz kafamı dağıtacak, kazanamamanın burukluğunun geçmesine izin verecek vaktim oldu ama her şeyin verildiği huzuruyla," diye açıkladı Scaloni. "Durumumla ilgili yeni bir gelişme yok. Dün görüşecektik ama dişçiye gitmek zorunda kaldım ve bunu yapamadık. Oturup konuşma yönünde bir istek var, şimdilik her şey aynı."



