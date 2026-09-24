AFP
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Lionel Scaloni, beklenmedik dişçi ziyareti nedeniyle federasyon başkanıyla yapacağı Arjantin sözleşme yenileme görüşmesini erteledi
Sözleşme görüşmeleri askıda
Scaloni, Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceğine dair bir güncelleme yaptı ve sözleşme yenilemesiyle ilgili kritik bir görüşmenin diş sorunu nedeniyle gerçekleşemediğini açıkladı. Teknik direktör, mevcut milli ara sırasında takımın antrenmanı esnasında Arjantin basınından Olé'ye konuşurken, resmi görüşmelerin henüz yapılmadığını kabul etti.
"Biraz kafamı dağıtacak, kazanamamanın burukluğunun geçmesine izin verecek vaktim oldu ama her şeyin verildiği huzuruyla," diye açıkladı Scaloni. "Durumumla ilgili yeni bir gelişme yok. Dün görüşecektik ama dişçiye gitmek zorunda kaldım ve bunu yapamadık. Oturup konuşma yönünde bir istek var, şimdilik her şey aynı."
İspanya karşısında yürek burkan mağlubiyet
Son dönemdeki hayal kırıklıklarını değerlendiren Scaloni, İspanya karşısında son kritik karşılaşmalarında hedefe ulaşamamış olmanın derin üzüntüsünü dile getirdi. Son birkaç yıldaki inanılmaz form grafiklerinin ardından, ülkesi adına bir büyük kupa daha kazanma fırsatını kaçırmalarıyla ilgili duygularını gizlemedi.
"Kazanamamış olmanın darbesi ağırdı. Bir dünya şampiyonluğunun daha eşiğindeydik" itirafında bulundu. Küresel sahnedeki bu acı verici yenilgiye rağmen takım birlik içinde kalmaya devam ediyor ve tecrübeli oyuncular, gelecekte ne olursa olsun teknik ekibe sarsılmaz desteklerini sürekli dile getiriyor.
Kontrolü elinde tutma isteği
Aylar süren spekülasyonların ardından federasyon yöneticileri, 2022 Dünya Kupası'nı ve üst üste kazanılan Copa America zaferlerini de kapsayan altın çağlarının mimarı olan ismi takımda tutma konusunda iyimserliğini koruyor. İddiaya göre federasyon, 2030 turnuvasına kadar sürecek iki yıllık bir sözleşme uzatma teklifini hazırlıyor.
Resmi görüşmelerdeki gecikmeye rağmen teknik direktör, anlaşmaya varılması konusunda son derece olumlu bir tutum sergiliyor. Scaloni, görevine devam edip etmeyeceği sorulduğunda Olé'ye, "Burada olma isteği var" dedi. Ayrıca bundan sonraki süreçte kapsamlı bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Başkanla konuşmamız gereken çok fazla konu var."
- Getty Images Sport
Yaklaşan milli maçlar
Arjantin şimdi zorlu bir hazırlık maçı programına hazırlanıyor. Milli takım, 30 Eylül'de Bolivya ile karşılaşacak, üç gün sonra ise Burkina Faso'nun karşısına çıkacak. Yoğun ara, 6 Ekim'de Benin'e karşı Lionel Messi için Buenos Aires'te duygusal bir veda ile sona erecek.
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