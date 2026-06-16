AFP
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Lionel Scaloni, Arjantin'in Dünya Kupası açılış maçı için "olağanüstü" Lionel Messi'nin tamamen hazır olduğunu açıkladı; ayrıca Emi Martinez ve Julian Alvarez ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı
Son şampiyonlar büyük bir moral kazandı
Albiceleste, turnuva öncesinde üst üste yedi galibiyet alarak muazzam bir ivmeyle J Grubu'ndaki ilk maçına çıkıyor. Messi'nin hafif kas gerginliği, Alvarez'in ayak bileği sorunu ve kaleci Martinez'in yüzük parmağındaki kırıkla ilgili önceki endişeler tamamen ortadan kalktı. Scaloni, 26 kişilik kadrosunun tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi; sadece tecrübeli savunma oyuncusu Nicolas Tagliafico'nun kadro resmi olarak kesinleşmeden önce son bir kontrol seansına ihtiyacı var.
- Getty Images Sport
Scaloni, Cezayir maçı öncesinde 'sakinlik' çağrısında bulundu
Yıldızlarla dolu kadrosunun omuzlarında yatan muazzam küresel baskı ve beklentilere değinen Scaloni, ikonik kaptanının kalıcı etkisini överek ve kadro durumuyla ilgili olumlu haberler vererek, olaya geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini vurguladı.
Scaloni şunları söyledi: "Sakin olun, çünkü bu sadece bir futbol maçı. Son Dünya Kupası'ndaki deneyimimiz var, ilk maç çok da önemli değil. Önemli, ama her şey ilk maçla bitmiyor.
"Durumumuz iyi, sakiniz. İyi oyunculara sahip iyi bir takımla karşı karşıyayız. Ama sakiniz, iyi bir dönemdeyiz. Herkes [Leo] Messi'yi sahada oynarken görmek istiyor. O sadece Arjantinlileri değil, herkesi heyecanlandırdı.
"Benim açımdan, her zaman böyle olacak. Olumsuz bir şey görmüyorum. Farklı durumlar yaşadı ve her zaman buradaydı. Bizim için her zaman çok önemliydi ve şimdi daha da önemli olacak. Onu iyi görüyorum.
"Emiliano iyi, Emiliano yarın oynayabilir, eğer dün ve önceki gün yaptığı gibi devam ederse bence oynayacak... Julian'ın ayak bileğinde bir sorunu vardı ama iyileşmesi iyi gitti ve yarın oynayabilir, bir seçenek."
Kadro derinliği, kadro seçimi konusunda baş ağrısına neden oluyor
Temel yıldızlarının forma giyebilecek duruma gelmesiyle birlikte Arjantin teknik direktörü, elindeki üst düzey yeteneklerin bolluğu nedeniyle dengeli bir ilk 11 seçmenin hâlâ inanılmaz derecede zor bir görev olduğunu kabul etti. Scaloni şunları ekledi: "Milli takımdaki oyuncuların kalitesi nedeniyle [ilk 11'i oluştururken] her zaman zorluk çektim; şu anda durumumuzda olmayan bir sakatlık sorunu olup olmadığına bakılmaksızın.
"Sakat oyuncu yok. Nico Tagliafico'nun durumunu takip edeceğiz, antrenmanlara katılırsa ama prensipte tüm oyuncular hazır. Takımı oluştururken hiçbir zaman zorluk çekmedim. Çektiğim zorluk, harika oyuncuları kadro dışında bırakmaktı ama denge bir ilkedir. 11 kişiyle oynuyoruz ve dengeyi bulmaya çalışıyoruz, bu yüzden biri dışarıda kalıyor ama durumumuz iyi."
- Getty Images Sport
Şampiyonları zorlu bir savunma sınavı bekliyor
Arjantin, J Grubu'ndaki bu açılış maçına 393 dakikalık müthiş bir gol yememe serisiyle gelen, son derece dirençli Cezayir takımını alt etmelidir. Bu ilk sınav, Avusturya ve Ürdün ile oynayacakları maçlar öncesinde son dünya şampiyonlarının hücumdaki akıcılığını hemen ortaya koyacak; bu nedenle, turnuvada erken bir hakimiyet kurmak için uyumlu bir açılış galibiyeti hayati önem taşıyor.