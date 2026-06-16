Yıldızlarla dolu kadrosunun omuzlarında yatan muazzam küresel baskı ve beklentilere değinen Scaloni, ikonik kaptanının kalıcı etkisini överek ve kadro durumuyla ilgili olumlu haberler vererek, olaya geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini vurguladı.

Scaloni şunları söyledi: "Sakin olun, çünkü bu sadece bir futbol maçı. Son Dünya Kupası'ndaki deneyimimiz var, ilk maç çok da önemli değil. Önemli, ama her şey ilk maçla bitmiyor.

"Durumumuz iyi, sakiniz. İyi oyunculara sahip iyi bir takımla karşı karşıyayız. Ama sakiniz, iyi bir dönemdeyiz. Herkes [Leo] Messi'yi sahada oynarken görmek istiyor. O sadece Arjantinlileri değil, herkesi heyecanlandırdı.

"Benim açımdan, her zaman böyle olacak. Olumsuz bir şey görmüyorum. Farklı durumlar yaşadı ve her zaman buradaydı. Bizim için her zaman çok önemliydi ve şimdi daha da önemli olacak. Onu iyi görüyorum.

"Emiliano iyi, Emiliano yarın oynayabilir, eğer dün ve önceki gün yaptığı gibi devam ederse bence oynayacak... Julian'ın ayak bileğinde bir sorunu vardı ama iyileşmesi iyi gitti ve yarın oynayabilir, bir seçenek."