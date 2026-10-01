Kendinden emin performans, 16 Temmuz 2026'daki A takım çıkışından bu yana Boca formasıyla yalnızca 17 kez üst düzey maçta görev yapan hücum oyuncusunun hızlı yükselişindeki bir başka dönüm noktasını işaret etti. Dönüm noktasını gazetecilerle değerlendirirken Flores, "Evet, bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, küçük bir çocuk olduğumdan beri uğruna çabaladığım bir şey. Kendim ve ailem adına çok mutluyum; onlar her zaman yanımda oldu. Şimdi mesele daha fazlası için yola devam etmek" dedi.

Sahaya çıkmadan önce Scaloni'nin verdiği talimatları açıklayan kanat oyuncusu, "Benden Boca'da yaptığım şeyi, kulübüm için yaptıklarımı yapmamı istedi ve ben de tam olarak bunu yaptım. Soğukkanlı oynadım, bana verdiği tüm özgüvenle sahaya çıktım ve işler gerçekten çok iyi gitti" ifadelerini kullandı.

Sahadaki özgüveninin altını çizen oyuncu, "Aldığım dakikalardan memnunum. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Çocukluğumdan beri çok güçlü bir karakterim var; sahaya çıktığımda karşımda kimin olduğuna bakmam" diye ekledi.