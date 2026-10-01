Getty Images Sport
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Lionel Scaloni, Arjantin'in Bolivya'ya karşı oynadığı maçta korkusuz ilk kez sahaya çıkan Boca Juniors sansasyonu Leonel Flores'i övdü
Genç oyuncu, A milli takım fırsatını değerlendirdi
Cordoba'da ilgi doğrudan Boca'nın genç yıldızına çevrildi; o da ikinci yarıdaki pervasız performansıyla manşetlere çıktı. Lisandro Martinez'in yerine son 10 dakikada oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu, korkusuz driplinglerini sergiledi ve neredeyse ilk maçını bir golle taçlandırıyordu, ancak Guillermo Viscarra, Roman Vega'nın ortasında yaptığı vole vuruşunu çıkardı. Hazırlık maçı sonunda, 2026 Dünya Kupası finalistleri için Estadio Mario Alberto Kempes'te coşkulu taraftarların önünde 4-0'lık net bir galibiyetle tamamlandı.
- AFP
Scaloni sabırlı gelişim çağrısı yaptı
Genç oyuncunun A Milli Takım'daki ilk maçında sergilediği korkusuz yaklaşım, maç sonrası basın toplantısında Arjantin Teknik Direktörü'nden önemli övgü aldı. Gazetecilere konuşan Scaloni, kanat oyuncusunun mantıklı şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı: "Genç çocuklardan, kulüplerinde yaptıklarını ortaya koymalarını istiyoruz. Buraya gelip bunu yapmasalardı, o zaman endişelenirdik. Leo bunu çok iyi yapıyor ve onu korumamız gerekiyor. Ona yakın kalmalı ve onu doğru şekilde yönetmeliyiz. El Vasco'nun (Arruabarrena) ve El Mono Markic'in Boca'da onunla nasıl ilgileneceğini bildiğini biliyorum."
Teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "O, tıpkı Franco [Mastantuono] gibi özenle yetiştirilmesi gereken bir yetenek. Ancak bu şekilde meyve verirler. Bugün 10 dakikada gösterdiğini her maçta ortaya koysa inanılmaz olurdu, ama sakin kalmalıyız. Biz kendi adımıza ona her zaman sahip çıkacağız."
'Bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi'
Kendinden emin performans, 16 Temmuz 2026'daki A takım çıkışından bu yana Boca formasıyla yalnızca 17 kez üst düzey maçta görev yapan hücum oyuncusunun hızlı yükselişindeki bir başka dönüm noktasını işaret etti. Dönüm noktasını gazetecilerle değerlendirirken Flores, "Evet, bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, küçük bir çocuk olduğumdan beri uğruna çabaladığım bir şey. Kendim ve ailem adına çok mutluyum; onlar her zaman yanımda oldu. Şimdi mesele daha fazlası için yola devam etmek" dedi.
Sahaya çıkmadan önce Scaloni'nin verdiği talimatları açıklayan kanat oyuncusu, "Benden Boca'da yaptığım şeyi, kulübüm için yaptıklarımı yapmamı istedi ve ben de tam olarak bunu yaptım. Soğukkanlı oynadım, bana verdiği tüm özgüvenle sahaya çıktım ve işler gerçekten çok iyi gitti" ifadelerini kullandı.
Sahadaki özgüveninin altını çizen oyuncu, "Aldığım dakikalardan memnunum. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Çocukluğumdan beri çok güçlü bir karakterim var; sahaya çıktığımda karşımda kimin olduğuna bakmam" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Yükselen yeteneği zorlu bir fikstür bekliyor
Bolivya karşısında alınan farklı galibiyet, Scaloni'ye 3 Ekim'de Burkina Faso ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde kadroda revizyona gitmeyi sürdürmesi için sağlam bir zemin sunuyor. Bu karşılaşma, üç gün sonra Estadio Monumental'de Benin'e karşı oynanacak Lionel Messi'nin duygusal vedasının ön provası niteliği taşıyor. Flores açısından ise Cordoba'da sahada kaldığı 10 dakikadaki istekli performans, Scaloni'nin önümüzdeki maçlarda kadro rotasyonuna gitmesi halinde daha fazla süre alması için güçlü bir gerekçe oluşturuyor.
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