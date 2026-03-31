Lionel Messi, Zambiya maçında oynayacak mı? Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, gözyaşlarına boğulmak üzereyken basın toplantısından ayrılmadan önce son durumu açıkladı

Arjantin teknik direktörü, şampiyonaya hazır bir kadro oluşturmanın getirdiği zorluklar konusunda açık sözlü davrandı ve hiçbir oyuncunun yerinin sadece şöhretine dayalı olarak garanti edilmediğini vurguladı. Scaloni, 26 kişilik nihai kadro belirlenmeden önce beklediği yüksek standartları ölçmek için Moritanya maçındaki vasat performansı bir kriter olarak kullandı.

Kadro ve Messi ile ilgili olarak Scaloni şunları söyledi: "Evet, bence yarın [Zambiya karşısında] ilk 11'de başlayacak. 26 kişilik kadro listesi konusunda, bence yüzdeyi aştık. Artık performansa göre seçenekleri elemeye başlamalıyız. Başka seçenek yok. Geçen geceki maç bir uyarı olabilirdi; bunlar, bir teknik direktör olarak dikkat etmeye başladığınız şeyler ve daha sonra karar vereceğiz. Takımın iyiliğini düşüneceğiz ve buna göre kararlar alacağız. Kadro konusunda kafam oldukça net diyebilirim ama performanslar yeterli olmazsa önlemler alacağız ve sonra mümkün olan en iyi işi yapacak oyuncuları seçeceğimizden emin olacağız."

Scaloni, Messi'nin dünya kupasına katılımıyla ilgili şüpheler hakkında şunları ekledi: "Önemli olan gelmesi ve keyif alması. Teorik olarak son Dünya Kupası olacak bu turnuvada keyif alması, ama ben bir şey söylemeye cesaret edemem, ama keyif alması. Bence onu görmek isteyenler sadece Arjantinliler değil, herkes onu görmek istiyor. Onun antrenmanını, maçını izlemek istiyorlar ve hepimizin dileği de bu."



