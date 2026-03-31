AFP
Lionel Messi, Zambiya maçında oynayacak mı? Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, gözyaşlarına boğulmak üzereyken basın toplantısından ayrılmadan önce son durumu açıkladı
Messi, kötü sakatlık haberlerinin ortasında sahalara dönüyor
Scaloni, Messi'nin Arjantin'in Zambiya ile oynayacağı dostluk maçında takımın kaptanlığını üstleneceğini resmen doğruladı. Moritanya'ya karşı 2-1'lik zorlu galibiyette ikinci yarıda oyuna giren kaptan, Mart ayı milli maçlar döneminde ilk kez ilk 11'de yer alacak. Futbol dünyasının gözü Messi'de olsa da, kamp 23 yaşındaki forvet Joaquin Panichelli'nin yaşadığı yıkıcı sakatlıkla sarsıldı. Bu sezon Ligue 1'de 16 gol atan Strasbourg'un yıldızı, Perşembe günkü antrenmanda çapraz bağlarını yırttı. Panichelli, Dünya Kupası için Julian Alvarez ve Lautaro Martinez'in ardından üçüncü forvet seçeneği olarak kendini kanıtlamıştı, bu nedenle bu durum Albiceleste için büyük bir darbe oldu.
Scaloni'nin kadro seçimi konusunda uyarısı
Arjantin teknik direktörü, şampiyonaya hazır bir kadro oluşturmanın getirdiği zorluklar konusunda açık sözlü davrandı ve hiçbir oyuncunun yerinin sadece şöhretine dayalı olarak garanti edilmediğini vurguladı. Scaloni, 26 kişilik nihai kadro belirlenmeden önce beklediği yüksek standartları ölçmek için Moritanya maçındaki vasat performansı bir kriter olarak kullandı.
Kadro ve Messi ile ilgili olarak Scaloni şunları söyledi: "Evet, bence yarın [Zambiya karşısında] ilk 11'de başlayacak. 26 kişilik kadro listesi konusunda, bence yüzdeyi aştık. Artık performansa göre seçenekleri elemeye başlamalıyız. Başka seçenek yok. Geçen geceki maç bir uyarı olabilirdi; bunlar, bir teknik direktör olarak dikkat etmeye başladığınız şeyler ve daha sonra karar vereceğiz. Takımın iyiliğini düşüneceğiz ve buna göre kararlar alacağız. Kadro konusunda kafam oldukça net diyebilirim ama performanslar yeterli olmazsa önlemler alacağız ve sonra mümkün olan en iyi işi yapacak oyuncuları seçeceğimizden emin olacağız."
Scaloni, Messi'nin dünya kupasına katılımıyla ilgili şüpheler hakkında şunları ekledi: "Önemli olan gelmesi ve keyif alması. Teorik olarak son Dünya Kupası olacak bu turnuvada keyif alması, ama ben bir şey söylemeye cesaret edemem, ama keyif alması. Bence onu görmek isteyenler sadece Arjantinliler değil, herkes onu görmek istiyor. Onun antrenmanını, maçını izlemek istiyorlar ve hepimizin dileği de bu."
Basın toplantısı duygusal bir şekilde sona erdi
Basın toplantısı, Scaloni’ye Panichelli’nin yaşadığı aksilik sorulduğunda hüzünlü bir havaya büründü. Teknik direktör, forvetin teşhisini aldıktan hemen sonra antrenman sahasına geldiğini açıkladı; bu jest, tüm teknik ekibi derinden etkiledi. Scaloni, genç forvetin karakteri ve Dünya Kupası’nı kaçırmasının acımasızlığı hakkında konuşurken duygulanarak konuşmaya devam edemeyecek hale geldi ve toplantıyı aniden sonlandırdı.
Forvetin ruh halini değerlendiren Scaloni, "Bu çok zor... Onunla konuştuk. Sonuçları aldıktan sonra bile zahmet edip antrenman tesisine geldi. Otelde huzur içinde kalabilirdi, ama buraya gelip bizimle konuşmak istedi. Çok duygusal bir andı ve söylediği her şey kesinlikle doğruydu; bunu hak etmemişti.
"Tekrar söyleyeceğim: bunu hak etmedi - kimse hak etmiyor, ama özellikle o. Çok çalışkan bir oyuncu; bunu hak etmişti. Ona da bunu söyledim: başka bir şans daha bulacak. Durum bu; zaten bir şansını kullandı. Ve dürüst olmak gerekirse, o başkalarına ilham veren bir adam; antrenmanlarda gerçekten çok iyiydi ve bu çok kötü... Tamam, konuşmam bitti."
Kansas City'ye giden yol
Zambiya maçı sonrasında Scaloni, 16 Haziran’da Cezayir ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Panichelli’nin bıraktığı boşluğu doldurmak için önümüzdeki haftalarda seçeneklerini yeniden değerlendirecek. J Grubu’nda Avusturya ve Ürdün ile oynanacak maçlar da yaklaşırken, teknik ekip, son şampiyonun Kuzey Amerika’ya en yüksek performans seviyesinde ulaşmasını sağlamak için artık tecrübeli oyuncularının kondisyonuna öncelik vermelidir.