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"Lionel Messi yüzünden değil" - Portekizli "tüm zamanların en iyisi", madalya kazanamama hedefine odaklanırken Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nı kazanma zihniyeti açıklanıyor
Ronaldo ve Messi, altıncı Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor
Ronaldo, Messi gibi, ABD, Kanada ve Meksika’da kapılar açıldığında FIFA’nın en önemli etkinliğine altıncı kez katılacak. Daha önce kimse bu başarıya imza atamamıştı; tarih kitapları yeniden yazılmaya devam ediyor.
Arjantinli ikon Messi, 2022'deki heyecan verici turnuvanın sonunda altın kupayı havaya kaldırmış ve en prestijli ödüle bir kez daha ulaşmak için geri döndü. 24 Haziran'da 39 yaşına basacak olan Messi'nin, ABD'deki büyük turnuva sona erdiğinde uluslararası futboldan emekli olacağı tahmin ediliyor.
41. yaşını çoktan geride bırakan Ronaldo da aynı yolu izleyebilir. Kulüp veya milli takımda hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor; 2026'da Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi şampiyonu oldu. Rekorları alt üst eden kramponlarını rafa kaldırmayı düşünmeden önce kariyerinde 1.000 gole ulaşma konusunda kararlılığını sürdürüyor.
Ancak CR7, Bruno Fernandes ve arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanırsa, bu son tarihe bir adım daha yaklaşmış olacak. Bu kadar çok başarıya imza atmış olan Ronaldo için, ülkesinin beklentilerini karşılamak kadar onu motive eden çok az hedef var.
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Ronaldo, Messi'nin Dünya Kupası zaferini taklit etmek için can mı atıyor?
Kariyeri boyunca rakibi olan Messi’nin Katar’da zirvedeki mutluluğu tadarken, o da ona yetişmek için çaresiz mi? Bu soru eski Manchester United takım arkadaşı Djemba-Djemba’ya yöneltildiğinde, Kamerunlu oyuncu – World Cup Betting’in izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Bence Cristiano Dünya Kupası’nı kazanmak istiyor, ama bunu Messi yüzünden değil, kendi için istiyor, Messi yüzünden değil.
“Hatırlıyorum da, bazen antrenman bittiğinde şut, serbest vuruş, her şeyi yapardık ve bir şutu ya da golü kaçırdığında çok üzüldüğünü bilirdim.
“Elbette Messi ikisi arasında bir rekabet ortamı yarattı, bu normal. İkisi arasında bir rekabetti, ama Cristiano bunu kendisi için, kendi adına yapıyordu ve bu Dünya Kupası'nı Messi yüzünden değil, kendisi için kazanmak istiyor, hayır.”
Ronaldo, kariyerini Messi'den daha fazla golle mi tamamlayacak?
Ronaldo ve Messi, birbirlerinin başarılarının zihinlerini meşgul etmesine asla izin vermemiş olsa da, aralarında toplam 13 Ballon d’Or ödülü kazandıkları yirmi yıllık süreçte, aralarındaki eşsiz rekabeti görmezden gelmek imkansızdı.
Her ikisi de kariyerlerini dört haneli gol sayısına ulaşarak tamamlayabilir, ancak birinin üstün gelmesi gerekiyor. Ronaldo'nun bu üstünlüğü elde etmeye kararlı olup olmadığı sorulduğunda Djemba-Djemba şunları ekledi: “Elbette.
“Cristiano zorlukları sever, kendisine yönelik zorlukları sever. En iyi olmak için sizi iten bir şeye sahip olmalısınız ve Cristiano, Messi'nin kendisini itmesine yardımcı oluyordu, Messi de Cristiano'nun kendisini itmesine yardımcı oluyordu.”
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Dünya Kupası fikstürü: Portekiz ve Arjantin'in turnuvaya giriş tarihleri
2026 Dünya Kupası'nda sahaya ilk çıkan takım Arjantin olacak; ancak sakatlığı bulunan Messi'nin 16 Haziran'da Cezayir ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alıp takımına kaptanlık yapabilecek kadar formda olup olmayacağı henüz belli değil.
Birkaç saat sonra, ertesi gün, Ronaldo, Portekiz'in grup aşamasındaki ilk maçında DR Kongo karşısında kaptanlık kolasını takacak. O, bu maçın en büyük ödülü kazanma yolunda atılan ilk adım olmasını umuyor.