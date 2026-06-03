Ronaldo, Messi gibi, ABD, Kanada ve Meksika’da kapılar açıldığında FIFA’nın en önemli etkinliğine altıncı kez katılacak. Daha önce kimse bu başarıya imza atamamıştı; tarih kitapları yeniden yazılmaya devam ediyor.

Arjantinli ikon Messi, 2022'deki heyecan verici turnuvanın sonunda altın kupayı havaya kaldırmış ve en prestijli ödüle bir kez daha ulaşmak için geri döndü. 24 Haziran'da 39 yaşına basacak olan Messi'nin, ABD'deki büyük turnuva sona erdiğinde uluslararası futboldan emekli olacağı tahmin ediliyor.

41. yaşını çoktan geride bırakan Ronaldo da aynı yolu izleyebilir. Kulüp veya milli takımda hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor; 2026'da Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi şampiyonu oldu. Rekorları alt üst eden kramponlarını rafa kaldırmayı düşünmeden önce kariyerinde 1.000 gole ulaşma konusunda kararlılığını sürdürüyor.

Ancak CR7, Bruno Fernandes ve arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanırsa, bu son tarihe bir adım daha yaklaşmış olacak. Bu kadar çok başarıya imza atmış olan Ronaldo için, ülkesinin beklentilerini karşılamak kadar onu motive eden çok az hedef var.