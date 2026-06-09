"Lionel Messi'yi yeneceğiz!" - Cezayir'in yıldızı, Arjantin'in "kışkırtıcı" taktiklerine hazır ve Dünya Kupası açılış maçında büyük bir galibiyet hedefliyor

Daha önce genç milli takımlarda Almanya forması giydikten sonra milli takım tercihini Cezayir'e çeviren Berlin doğumlu orta saha oyuncusu, kısa sürede Vladimir Petkovic'in taktik düzeninin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

20 yaşındaki bu enerjik oyuncu, rakibin ününden hiç etkilenmeden, bu önemli turnuvanın açılış maçına büyük bir heyecanla yaklaşıyor. 17 Haziran'daki dev açılış maçına bakarak Maza şunları söyledi: "İyi bir Dünya Kupası geçirmeliyiz ve Arjantin'le oynayacağımız ilk maç çok önemli olacak. Onlar çok kışkırtıcı oynuyorlar ama biz sakinliğimizi korumalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalı, akıllı oynamalı ve ne olacağını beklemeliyiz." Ardından gülümseyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Messi'yi yeneceğiz, inşallah."