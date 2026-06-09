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Lionel Messi Argentina 2026Getty Images
Adhe Makayasa

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"Lionel Messi'yi yeneceğiz!" - Cezayir'in yıldızı, Arjantin'in "kışkırtıcı" taktiklerine hazır ve Dünya Kupası açılış maçında büyük bir galibiyet hedefliyor

I. Maza
Cezayir
Arjantin - Cezayir
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L. Messi
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ABD 1

Cezayir'in ofansif orta saha oyuncusu İbrahim Maza, yaklaşan 2026 Dünya Kupası açılış maçında Arjantin'e karşı tarihi bir galibiyet hedeflediğini kendinden emin bir şekilde açıkladı. 20 yaşındaki Bayer Leverkusen'in gelecek vaat eden oyuncusu, turnuva öncesinde ABD'ye geldi ve son dünya şampiyonunun psikolojik taktiklerini hiçe sayarak, cesur hedeflerini hemen paylaştı.

  • Fennec tilkileri ABD'ye ulaştı

    Kuzey Afrika ekibi, 2014'ten bu yana ilk kez katıldığı Dünya Kupası finallerine hazırlık amacıyla Missouri eyaletinin Kansas City kentindeki Lawrence ana kampına ulaştı. Şiddetli yağmur altında onlarca coşkulu Fennecs taraftarının karşılamasıyla karşılanan takım, zorlu J Grubu mücadelesine hazırlanıyor. Bayer Leverkusen'in yükselen yıldızı Maza, turnuvanın favorileriyle karşılaşmadan önce toplanan basına yaptığı açıklamada ülkesinin iddialı hedeflerini dile getirerek hemen dikkatleri üzerine çekti.

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  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    Maza oyun planını açıklıyor

    Daha önce genç milli takımlarda Almanya forması giydikten sonra milli takım tercihini Cezayir'e çeviren Berlin doğumlu orta saha oyuncusu, kısa sürede Vladimir Petkovic'in taktik düzeninin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

    20 yaşındaki bu enerjik oyuncu, rakibin ününden hiç etkilenmeden, bu önemli turnuvanın açılış maçına büyük bir heyecanla yaklaşıyor. 17 Haziran'daki dev açılış maçına bakarak Maza şunları söyledi: "İyi bir Dünya Kupası geçirmeliyiz ve Arjantin'le oynayacağımız ilk maç çok önemli olacak. Onlar çok kışkırtıcı oynuyorlar ama biz sakinliğimizi korumalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalı, akıllı oynamalı ve ne olacağını beklemeliyiz." Ardından gülümseyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Messi'yi yeneceğiz, inşallah."

  • Yorumlar tepki uyandırdı

    2024 yılının Ekim ayında Togo karşısında başarılı bir şekilde A milli takımdaki ilk maçına çıkan genç yetenek, Cezayir’in Nijerya’ya karşı çeyrek finalde zorlu bir şekilde elenmesinden önce, Fas’ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda vazgeçilmez bir isim haline geldi.

    Gelişinden sonra yaptığı cesur açıklamalar, Albiceleste ülkesinde hızla geniş ilgi gördü ve TyC Sports, Ole ve La Nacion gibi büyük spor haber kaynakları tarafından haber yapıldı. Ülkenin tüm büyük medya kuruluşları, Vietnam kökenli genç Cezayirli oyuncunun sözlerini aktardı.

  • Algeria 2026Getty Images

    Hazırlık maçları yaklaşıyor

    Petkovic’in takımı, Çarşamba gecesi Bolivya ile oynayacağı son hazırlık maçıyla turnuva hazırlıklarını tamamlayacak. Bu hazırlık maçının ardından Fennecs, Arjantin ile karşılaşarak J Grubu’ndaki mücadelesine resmen başlayacak; ardından Ürdün ve Avusturya ile grup maçlarına çıkacak. Tarihinde sadece bir kez grup aşamasını geçebilen ve 2014’te daha sonra şampiyon olan Almanya’yı uzatmalara götüren Cezayir, bir başka tarihi eleme turu serisi yakalamak için acilen formunu yakalamak zorunda.

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