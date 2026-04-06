Lionel Messi'yi tüm zamanların en iyisi yapan nedir? Arjantin ve Inter Miami'nin simgesi, Formula 1 süperstarı Max Verstappen tarafından "durdurulamaz" olarak nitelendirildi

"Oyunu okumayı iyi biliyor," dedi Verstappen. "Birçok oyuncuyu görüyorsunuz, koşmaları, gol atmak için ceza sahasına girmeleri gerekiyor. O ise her yerden, her an gol atabiliyor; onu savunabileceğinizi sanıyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Onu durduramazsınız. Fırsatı yakaladığında golü atar. Buna karşı savunma yapmak imkansız."

Verstappen, görüşünü örneklemek için Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan sihirli bir anı hatırlattı. Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çekişmeli çeyrek final maçında Messi, Nahuel Molina'nın açılış golünü hazırlamak için muhteşem bir "no-look" pas attı; bu hareket, Hollanda savunmasının tamamını çaresiz bıraktı. "Son Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı yaptığı pas, buna karşı savunma yapamazsınız," dedi Verstappen, ülkesinin Messi'nin ilham verdiği Arjantin'e yenilmesinden bahsederken.