Lionel Messi'yi tüm zamanların en iyisi yapan nedir? Arjantin ve Inter Miami'nin simgesi, Formula 1 süperstarı Max Verstappen tarafından "durdurulamaz" olarak nitelendirildi
Verstappen, Messi'nin eşsiz dehasını vurguluyor
Verstappen, üst düzey performansa duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememiştir ve Hollandalı sürücü, Messi'nin geleneksel savunma mantığını alt üst eden bir seviyede oynadığına inanmaktadır. Inter Miami'nin yıldızının efsanevi kariyerini değerlendiren 28 yaşındaki Formula 1 sürücüsü, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun, günümüz futbolcularının sahada etkili olabilmek için ihtiyaç duyduğu fiziksel özelliklere bağlı olmadığını belirtti.
Nefes kesici Dünya Kupası anı
"Oyunu okumayı iyi biliyor," dedi Verstappen. "Birçok oyuncuyu görüyorsunuz, koşmaları, gol atmak için ceza sahasına girmeleri gerekiyor. O ise her yerden, her an gol atabiliyor; onu savunabileceğinizi sanıyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Onu durduramazsınız. Fırsatı yakaladığında golü atar. Buna karşı savunma yapmak imkansız."
Verstappen, görüşünü örneklemek için Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan sihirli bir anı hatırlattı. Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çekişmeli çeyrek final maçında Messi, Nahuel Molina'nın açılış golünü hazırlamak için muhteşem bir "no-look" pas attı; bu hareket, Hollanda savunmasının tamamını çaresiz bıraktı. "Son Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı yaptığı pas, buna karşı savunma yapamazsınız," dedi Verstappen, ülkesinin Messi'nin ilham verdiği Arjantin'e yenilmesinden bahsederken.
Messi ve Ronaldo: Verstappen'in kararı
Messi ile Cristiano Ronaldo arasında uzun süredir devam eden tartışmada Verstappen, daha önce kesin bir favori seçmeyi reddetmiş, bunun yerine her iki oyuncuyu da büyük yapan kendine özgü niteliklere dikkat çekmişti. Dört kez F1 şampiyonu olan Verstappen, eski Barcelona oyuncusunun üstün doğal yeteneğini kabul etmekle birlikte, Portekizli efsanenin inanılmaz adanmışlığına ve fiziksel yapısına da aynı derecede saygı duyuyor.
"İkisi çok farklı, bu yüzden seçim yapamıyorum," demişti Verstappen, bu iki efsaneyi karşılaştırması istendiğinde. "Seçim yapmam imkansız çünkü bence Messi, Cristiano'dan daha yetenekli ama Cristiano inanılmaz derecede çok çalıştı ve inanılmaz bir formda kaldı."
1.000 kariyer golüne ulaşma yarışı ve Dünya Kupası sorusu
Messi hem kulüp hem de milli takımda parlamaya devam ederken, kariyerinin ne kadar süreceği ve 1.000 gol barajına ulaşıp ulaşamayacağına dair sorular giderek artıyor. Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, kaptanının motivasyonunu kaybetmemesi halinde bu sihirli rakamın tamamen mümkün olduğuna inanıyor ve yakın zamanda verdiği bir röportajda şöyle diyor: "1.000 gole ulaşabilir, ne kadar daha oynayacağını göreceğiz. Önemli olan, devam etmek istemesi. Umarım devam eder, çünkü sahada mutlu ve hepimiz onu görmek istiyoruz."
Scaloni, Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e liderlik etmesi konusunda da oldukça iyimser ve şunları ekliyor: "Leo'nun Dünya Kupası'nda oynamaya karar vermesi bir ayrıcalık olacak. Hepimiz onun keyif almasını istiyoruz ve kendini iyi hissetmesi için ona yardımcı oluyoruz. O da bizimle aynı şeyi istiyor, artık daha rahat çünkü zaten bir Dünya Kupası kazandı. Orada olmak ve bunu paylaşmak istiyor, ne karar vereceğini göreceğiz ve onu destekleyeceğiz."