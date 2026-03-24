"Lionel Messi'yi nasıl oynatacağını bilmiyor!" - ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Thierry Henry'yi PSG'deki görev süresine yönelik "saygısız" eleştirileri nedeniyle eleştirdi
Pochettino, Henry'ye sert çıktı
Eski PSG teknik direktörü, Messi, Neymar ve Kylian Mbappé'den oluşan yıldızlar topluluğu "MNM" üçlüsünü yönetirken maruz kaldığı eleştiriler konusunda sessizliğini bozdu. L'Equipe'e konuşan Pochettino, taktiksel kararlarının tanınmış yorumcular tarafından nasıl yansıtıldığına dair derin bir hayal kırıklığını dile getirdi.
Şikayetinin merkezinde, Ligue 1 yorumcusu olarak görev yaptığı dönemde Pochettino'nun taktik düzenini sık sık sorgulayan Arsenal efsanesi Henry yer alıyor. Arjantinli teknik direktör, görev süresi boyunca ortaya atılan iddiaların, Fransız başkentinde dünya çapındaki yetenekleri yönetmenin operasyonel gerçeklerinden ziyade, çoğu zaman yanlış bilgilere dayandığını öne sürdü.
Messi’nin rolünün ardındaki gerçek
Pochettino, Messi'yi katı bir şekilde sağ kanada sabitlediğine dair iddialara değindi ve oyuncuların hareketlerinin genellikle katı bir teknik direktör talimatından ziyade doğal akış ve pozisyon düzeltmeleriyle ilgili olduğunu açıkladı.
"Prime için yorumculuk yapan Thierry Henry, Messi'nin Neymar'ın yanında daha iyi oynadığı halde Pochettino'nun onu neden sağ kanada koyduğunu anlamadığını söyledi," diye açıkladı. "Buna cevabım şudur: Pochettino ve ekibi, ikinci yarıda Messi'yi kasıtlı olarak sağ kanada kaydırmadı. Bazen oyuncular, toparlanmak ve enerjilerini yeniden kazanmak için kendilerini savunma pozisyonunda bulurlar ve Messi'nin durumu da böyleydi."
Ayrıca, bu tür yorumların bir teknik direktörün itibarına olan etkisini de eleştirdi: "Yani, Henry gibi eski bir oyuncu bu durumu eleştirip beni sorumlu tuttuğunda, ortalık karışıyor. Şu tür şeyler duyuyoruz: ‘Bu teknik direktör Messi’yi nasıl oynatacağını bilmiyor. Mbappé’yi nasıl kullanacağını bilmiyor.’"
Uzmanların anlatısına karşı çıkmak
İddiaya göre ikisi arasındaki gerginlik, özel bir yüzleşmeye yol açtı. Pochettino, Henry’nin sözlerine itiraz ettiğinde, Fransız futbolcunun yanıtında bir meslektaşından beklediği sorumluluk bilincinin eksik olduğunu açıkladı.
"Ona bunu söylediğimi hatırlıyorum. Aslında bana hak verdi ve 'Peki, ne yapmamı istiyorsun?' diye cevap verdi. Hayır! 'Ne yapmamı istiyorsun?' değil. Yalan söyleme, hepsi bu. Bazen beni en çok inciten şeyler bu tür şeyler oluyor," diye ekledi. "PSG'ye transfer olduğunda, bunun sebebi bir başarı geçmişine sahip olmandır. Bana iyilik yapmak için değil. Futbolda kimse sana iyilik yapmaz. İnsanların bana çirkin, şişman ya da başka bir şey olduğumu söylemesi umurumda değil. Ama yalan söylemek... O dönemde bize çok saygısızlık edildi. Tekrar ediyorum: Messi, Neymar ve Mbappe'ye en iyi performanslarını sergileyebilecekleri sağlam bir yapı oluşturmak için gerekli uzmanlığa sahiptik. Ama, neyse, geri çekilme kararı alındı."
Şimdi ne olacak?
Pochettino, Ligue 1 şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2022 yazında Paris'ten ayrıldı, ancak bıraktığı miras hâlâ yoğun tartışmalara konu oluyor. Chelsea'de bir süre görev yaptıktan sonra, 2024 yılında ABD milli takımının baş antrenörlüğüne atandı. Takım şu anda 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor; Paraguay, Avustralya ve play-off'ları kazanan takımla birlikte D Grubu'nda yer alıyor.