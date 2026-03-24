"Lionel Messi'yi nasıl oynatacağını bilmiyor!" - ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Thierry Henry'yi PSG'deki görev süresine yönelik "saygısız" eleştirileri nedeniyle eleştirdi

Pochettino, Messi'yi katı bir şekilde sağ kanada sabitlediğine dair iddialara değindi ve oyuncuların hareketlerinin genellikle katı bir teknik direktör talimatından ziyade doğal akış ve pozisyon düzeltmeleriyle ilgili olduğunu açıkladı.

"Prime için yorumculuk yapan Thierry Henry, Messi'nin Neymar'ın yanında daha iyi oynadığı halde Pochettino'nun onu neden sağ kanada koyduğunu anlamadığını söyledi," diye açıkladı. "Buna cevabım şudur: Pochettino ve ekibi, ikinci yarıda Messi'yi kasıtlı olarak sağ kanada kaydırmadı. Bazen oyuncular, toparlanmak ve enerjilerini yeniden kazanmak için kendilerini savunma pozisyonunda bulurlar ve Messi'nin durumu da böyleydi."

Ayrıca, bu tür yorumların bir teknik direktörün itibarına olan etkisini de eleştirdi: "Yani, Henry gibi eski bir oyuncu bu durumu eleştirip beni sorumlu tuttuğunda, ortalık karışıyor. Şu tür şeyler duyuyoruz: ‘Bu teknik direktör Messi’yi nasıl oynatacağını bilmiyor. Mbappé’yi nasıl kullanacağını bilmiyor.’"