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"Lionel Messi'ye ne mutlu" - Dünya Kupası tarihine adını yazdıran Miroslav Klose, gol rekorunu Arjantinli efsaneye devretmekten memnun
Tarihi bir rekor tehlike altında
2026 turnuvasının açılış maçında, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, Güney Afrika'yı mağlup ederek uluslararası futbolun en üst düzey bireysel başarısı için yarışın resmen başladığını ilan etti. Eski Bayern Münih forveti Klose, dünya sahnesinde 24 maçta attığı 16 golle şu anda tüm zamanların gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor. Ancak, turnuva yapısının genişleyerek daha fazla maçın oynanacak olmasıyla birlikte, efsanevi golcü, uzun süredir devam eden bu üstün performansının kaçınılmaz sonuna yaklaştığını kabul ediyor.
- Getty Images Sport
Klose, Arjantinli ustayı öneriyor
48 yaşındaki FC Nürnberg teknik direktörü, kendi rekorunun kırılmasının kaçınılmaz olduğunu kabul ederken, Arjantin'in karizmatik kaptanına duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi. Suddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu turnuvada rekorumun kırılmasını bekliyorum.
"Takım sayısı arttıkça maç sayısı da artar ve dolayısıyla gol atma fırsatları da artar. Arjantin ve Fransa'nın turnuvada ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu gayet normal, rekor er ya da geç kırılacak, Messi'nin kırması beni memnun eder. Ben büyük bir Messi hayranıyım, her zaman öyle oldum."
Eski forvet, Inter Miami'nin forvetinin bireysel yeteneğini övmeye devam ederken, şu anki Albiceleste teknik direktörüyle olan yakın bağını da vurgulayarak şunları ekledi: "Messi bir dahi. Ayrıca Arjantinli teknik direktör Scaloni'ye de büyük saygı duyuyorum. Onunla Lazio'da birlikte oynamıştım. O zamanlar bana şehri biraz gezdirmişti. İyi arkadaşız."
Elit klinik üstünlüğün peşinde
Klose'nin tarihi rekoru 2014'ten beri kırılamadı, ancak günümüzün seçkin forvetleri hızla yaklaşıyor. Messi, 13 Dünya Kupası golüyle Alman efsanenin sadece üç gol gerisinde kalarak bu rekoru kırma yarışının en ön saflarında yer alıyor. Öte yandan, Fransız süperstar Mbappé de rekorlar kitabına yönelik aynı derecede ciddi bir tehdit oluşturuyor; dünya sahnesinde sadece 14 maçta nefes kesici 12 gol kaydetmiş durumda.
- Getty Images Sport
Son şampiyonlar sezona başlıyor
Arjantin, Çarşamba günü Cezayir ile karşılaşarak şampiyonluk unvanını korumak için resmi olarak sahaya çıkacak. Scaloni’nin yıldızlarla dolu kadrosu, daha sonra B Grubu’ndaki kalan maçlarını tamamlamak zorunda; bir sonraki Pazartesi günü Avusturya ile karşılaşacak ve altı gün sonra Ürdün’e karşı oynayacakları maçla grup aşamasını tamamlayacak. Bu ilk maçlar, son dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran Arjantin’in üstünlüğünü ortaya koymaya çalışırken, Messi’nin Klose’nin tarihi rekoruna yaklaşması için mükemmel bir fırsat sunuyor.