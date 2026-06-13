"Lionel Messi'ye ne mutlu" - Dünya Kupası tarihine adını yazdıran Miroslav Klose, gol rekorunu Arjantinli efsaneye devretmekten memnun

48 yaşındaki FC Nürnberg teknik direktörü, kendi rekorunun kırılmasının kaçınılmaz olduğunu kabul ederken, Arjantin'in karizmatik kaptanına duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi. Suddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu turnuvada rekorumun kırılmasını bekliyorum.

"Takım sayısı arttıkça maç sayısı da artar ve dolayısıyla gol atma fırsatları da artar. Arjantin ve Fransa'nın turnuvada ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu gayet normal, rekor er ya da geç kırılacak, Messi'nin kırması beni memnun eder. Ben büyük bir Messi hayranıyım, her zaman öyle oldum."

Eski forvet, Inter Miami'nin forvetinin bireysel yeteneğini övmeye devam ederken, şu anki Albiceleste teknik direktörüyle olan yakın bağını da vurgulayarak şunları ekledi: "Messi bir dahi. Ayrıca Arjantinli teknik direktör Scaloni'ye de büyük saygı duyuyorum. Onunla Lazio'da birlikte oynamıştım. O zamanlar bana şehri biraz gezdirmişti. İyi arkadaşız."