"Lionel Messi'ye karşı oynamaktan daha güzel bir şey olamaz" - İsviçre'nin yıldızları Arjantin maçı öncesinde heyecan dolu; Granit Xhaka ise Dünya Kupası'nda sürpriz yapmaya "can atıyor"

Xhaka, takımının karşı karşıya kaldığı baskının artık turnuvada olabildiğince ileriye gitmek için ek bir motivasyona dönüştüğünü vurguladı. Nau.ch’in aktardığına göre, şunları söyledi: “Bu kadar yaklaştığınızda, hırsınız daha da artar. Şu anda yaşadığımız baskı çok olumlu bir baskı – yolumuza devam etmek istiyoruz.”

Orta saha oyuncusu, futbolun modern dönemindeki en büyük devleriyle karşılaşmanın tarihi onurunu değerlendirdikten sonra taktik hazırlıklara değindi ve şunları ekledi: "Messi ve [Cristiano] Ronaldo döneminde oynayabilmek bizim için büyük bir ayrıcalık olmalı. Arjantin'i henüz derinlemesine analiz edemedik, ancak yarın çok kapsamlı bir analize başlayacağız."

Bu arada, forvet Cedric Itten ve orta saha oyuncusu Remo Freuler de bu duyguyu paylaştılar ve Messi ile karşılaşma fırsatını kendi kariyerlerinde inanılmaz bir dönüm noktası olarak gördüklerini kabul ettiler.

Itten şöyle konuştu: "Messi'ye karşı oynayabilmekten daha iyi bir şey olamaz. O formda ve bir sonraki maça kesinlikle hazır olmalıyız. Ancak her maçın başa baş geçtiğini de görebilirsiniz – Kansas'ı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Freuler ise şöyle konuştu: "Kariyerim boyunca hiç Messi’ye karşı oynamadım, bu kesinlikle çok özel bir şey. Arjantin karşısında çeyrek finale yükselmeyi hak ettik. Ancak bir şey kesin: Bununla yetinmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."