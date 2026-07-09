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"Lionel Messi'ye karşı oynamaktan daha güzel bir şey olamaz" - İsviçre'nin yıldızları Arjantin maçı öncesinde heyecan dolu; Granit Xhaka ise Dünya Kupası'nda sürpriz yapmaya "can atıyor"
İsviçre, turnuvada sürpriz bir galibiyet hedefliyor
İsviçre, son 16 turunda Kolombiya’yı heyecan verici bir penaltı atışları serisiyle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine başarıyla yükseldi. Murat Yakin’in takımı, kısa süre önce Mısır’ı 3-2’lik bir geri dönüş galibiyetiyle eleyen son şampiyon Arjantin ile karşılaşacak. Kansas City Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşmanın, şu anda sekiz maçlık yenilmezlik serisi sürdüren İsviçre takımı için en büyük sınav olacağı öngörülüyor.
- Getty Images Sport
Kaptan, turnuvanın getirdiği baskıyla başa çıkıyor
Xhaka, takımının karşı karşıya kaldığı baskının artık turnuvada olabildiğince ileriye gitmek için ek bir motivasyona dönüştüğünü vurguladı. Nau.ch’in aktardığına göre, şunları söyledi: “Bu kadar yaklaştığınızda, hırsınız daha da artar. Şu anda yaşadığımız baskı çok olumlu bir baskı – yolumuza devam etmek istiyoruz.”
Orta saha oyuncusu, futbolun modern dönemindeki en büyük devleriyle karşılaşmanın tarihi onurunu değerlendirdikten sonra taktik hazırlıklara değindi ve şunları ekledi: "Messi ve [Cristiano] Ronaldo döneminde oynayabilmek bizim için büyük bir ayrıcalık olmalı. Arjantin'i henüz derinlemesine analiz edemedik, ancak yarın çok kapsamlı bir analize başlayacağız."
Bu arada, forvet Cedric Itten ve orta saha oyuncusu Remo Freuler de bu duyguyu paylaştılar ve Messi ile karşılaşma fırsatını kendi kariyerlerinde inanılmaz bir dönüm noktası olarak gördüklerini kabul ettiler.
Itten şöyle konuştu: "Messi'ye karşı oynayabilmekten daha iyi bir şey olamaz. O formda ve bir sonraki maça kesinlikle hazır olmalıyız. Ancak her maçın başa baş geçtiğini de görebilirsiniz – Kansas'ı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Freuler ise şöyle konuştu: "Kariyerim boyunca hiç Messi’ye karşı oynamadım, bu kesinlikle çok özel bir şey. Arjantin karşısında çeyrek finale yükselmeyi hak ettik. Ancak bir şey kesin: Bununla yetinmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Saldırganlar, savunma tarafında fedakârlık yapılmasını talep ediyor
Fabian Rieder, gençlik yıllarında bir gün dünyanın en büyük sahnesinde Arjantinli ustayla aynı sahayı paylaşacağını asla hayal etmediğini itiraf etti. Şöyle açıkladı: “Gençlik takımındayken, bir gün Messi’ye karşı oynayacağımı asla hayal edemezdim. Bu yüzden şimdi bunun gerçekleşmesi daha da harika. Takımın çoğunluğu Arjantinli olsa bile, bu kesinlikle harika bir stadyumda oynanacak bir başka harika maç olacak.”
Forvet Breel Embolo ve kanat oyuncusu Ruben Vargas da takım arkadaşlarına, La Albiceleste’yi durdurmak için zorlu bir mücadeleye hazır olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu ve dünya şampiyonlarının Mısır karşısında iki gol geriden gelip maçı çevirirken sergilediği, asla pes etmeyen hırslı zihniyetine dikkat çekti.
Embolo şunları söyledi: "Mısır neyin mümkün olduğunu gösterdi. 70. dakikadan sonra muhtemelen herkes Mısır’a bahis yapardı. Ama Arjantin asla pes etmez, onları özel kılan da budur. Ayrıca Arjantin’de tüm zamanların en iyi oyuncusu var, bu da maçı biraz daha özel kılıyor. Saygı mı? Evet, saygımız var. Ama herhangi bir rakibe zarar verebileceğimizi biliyoruz. Onlar da dahil – açız."
Vargas ise şunları ekledi: "Arjantin'in neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Onlar turnuva takımı. Dünya şampiyonu bir takım – ama bu turnuvada her şey mümkün."
- Getty Images Sport
Şampiyonlar en zorlu sınavı oluşturuyor
İsviçre, son beş Dünya Kupası maçının her birinde gol atan Arjantin hücum hattını durdurmaya çalışırken olağanüstü bir taktiksel zorlukla karşı karşıya. Messi, sekiz golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor ve sıkı İsviçre savunması için en büyük tehdit olacak. Rossocrociati, tüm turnuvalarda 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Lionel Scaloni’nin adamlarının kolektif gücünü kırmak istiyorsa kusursuz oynamak zorunda.
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