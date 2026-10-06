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'Lionel Messi'ye hayranlık duymuyorum' - Benin kaptanı Steve Mounie, Arjantin maçı öncesinde şaşırtıcı bir itirafta bulundu
Mounie'den Messi hakkında samimi itiraf
Benin kaptanı Mounie, Salı gecesi Estadio Monumental'de oynanacak kritik maç öncesinde, Messi'ye hayranlık duymadığını şaşırtıcı bir şekilde itiraf etti. 32 yaşındaki forvet, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasına rağmen takım arkadaşlarıyla birlikte Buenos Aires'e gitti. Kenarda bulunması, 2026 Dünya Kupası ikincisine karşı kendilerini test etmeye hazırlanan Afrikalı sürpriz ekibe moral veren bir gelişme oldu.
- AFP
Forvet, rakip hayranlık kültürünü reddetti
Huddersfield Town'ın eski golcüsü, oyunun en büyük yıldızlarını hayranlık uyandıran figürler olarak değil, kendi denkleri olarak gördüğünü belirterek ayakları yere basan yaklaşımının altını çizdi. Mounie, sekiz kez Ballon d'Or kazanan isim hakkında Afrika merkezli yayın organı Mega Sports Media'ya konuşurken net bir ifadeyle şunları söyledi: "Kimseyi idol olarak görmüyorum, Lionel Messi'yi de idol olarak görmüyorum."
Profesyonel kariyeri boyunca kendisine yol gösteren felsefeyi açan Mounie, şöyle devam etti: "Futbola tutkuyla bağlıyım ve iyi oyuncuları izlemeyi, ne kadar inanılmaz iyi oynadıklarını gözlemlemeyi seviyorum. Büyük oyunculara karşı oynadığımda hiçbir zaman forma istemedim."
Forvet, efsanevi futbol katkısını kabul etti
Rakiplerini gözünde büyütmeyi reddetmesi, golcünün 2022 Dünya Kupası kazananının oyunda bıraktığı silinmez izlere duyduğu takdiri azaltmadı. Salı günü başkentteki vedanın tarihî önemini kabul eden Mounie, şöyle ekledi: "Bunun için geldim: ne yapacağını görmek için. O [Messi], bir futbolcu olarak ve uzun yıllar boyunca futbol için bu kadar çok şey yapmış biri olarak bu anın tadını çıkarmalı. Bunun keyfini çıkaracağı bir anı hak ediyor."
Sahada Les Guepards'tan ne beklenmesi gerektiği sorulduğunda ise şu ifadelerde ısrar etti: "Biz çok disiplinli bir takımız."
- AFP
Kaptan, ziyaretin ardından geri dönüşü hedefliyor
Buenos Aires'teki ziyareti sırasında Mounie, ikonik La Bombonera'yı ziyaret etmeye de vakit ayırdı ve Boca Juniors'a destek veren bir tezahüratla birlikte gezi fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Arjantin'e karşı oynanacak hazırlık maçı, Afrika Uluslar Kupası elemeleri kampanyasına yeniden başlamadan önce Benin'in direncini test etmek adına değerli bir sınav niteliği taşıyor. Kaptanın kendisi içinse kısa vadede odak noktası, Almanya ekibi Augsburg'da yeniden kendine yer bulmaya çalışırken sakatlığını iyileştirmek olmaya devam ediyor.
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