Huddersfield Town'ın eski golcüsü, oyunun en büyük yıldızlarını hayranlık uyandıran figürler olarak değil, kendi denkleri olarak gördüğünü belirterek ayakları yere basan yaklaşımının altını çizdi. Mounie, sekiz kez Ballon d'Or kazanan isim hakkında Afrika merkezli yayın organı Mega Sports Media'ya konuşurken net bir ifadeyle şunları söyledi: "Kimseyi idol olarak görmüyorum, Lionel Messi'yi de idol olarak görmüyorum."

Profesyonel kariyeri boyunca kendisine yol gösteren felsefeyi açan Mounie, şöyle devam etti: "Futbola tutkuyla bağlıyım ve iyi oyuncuları izlemeyi, ne kadar inanılmaz iyi oynadıklarını gözlemlemeyi seviyorum. Büyük oyunculara karşı oynadığımda hiçbir zaman forma istemedim."