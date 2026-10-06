Getty Images Sport
Çeviri:
“Lionel Messi’ye hayranlık duymuyorum” - Benin kaptanı Steve Mounie, Arjantin maçı öncesinde şaşırtan bir itirafta bulundu
Mounie'den Messi hakkında samimi itiraf
Benin kaptanı Mounie, salı gecesi Estadio Monumental'da oynanacak karşılaşma öncesinde Messi'yi idol olarak görmediğini söyleyerek şaşkınlık yarattı. 32 yaşındaki forvet, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasına rağmen takım arkadaşlarıyla birlikte Buenos Aires'e gitti. Kenarda bulunacak olması, 2026 Dünya Kupası ikincisine karşı kendilerini test etmeye hazırlanan Afrikalı sürpriz ekibe moral açısından önemli bir destek sağlıyor.
- AFP
Forvet, rakiplere tapınma kültürünü reddetti
Eski Huddersfield Town golcüsü, oyunun en büyük yıldızlarına hayranlık duyulan figürler olarak değil, eşitleri olarak baktığını vurgulayarak ayakları yere basan yaklaşımının altını çizdi. Mounie, sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncu hakkında Afrika merkezli yayın organı Mega Sports Media'ya konuşurken net bir ifadeyle şunları söyledi: "Kimseyi idol olarak görmüyorum, Lionel Messi'yi de idol olarak görmüyorum."
Profesyonel kariyeri boyunca kendisine yön veren felsefeyi açarak sözlerini sürdüren Mounie, şöyle dedi: "Futbola tutkuyla bağlıyım ve iyi oyuncuları izlemeyi, ne kadar inanılmaz iyi oynadıklarını gözlemlemeyi seviyorum. Büyük oyunculara karşı oynadığımda hiçbir zaman forma istemedim."
Forvet, efsanevi futbol katkısını kabul etti
Rakiplerini gözünde büyütmeyi reddetmesi, forvetin 2022 Dünya Kupası şampiyonunun oyunda bıraktığı silinmez izlere duyduğu takdiri azaltmadı. Salı günü başkentteki vedanın tarihî önemini kabul eden Mounie şunları ekledi: "Bunun için geldim: onun ne yapacağını görmek için. O [Messi], bir futbolcu olarak ve uzun yıllar boyunca futbol için bu kadar çok şey yapmış biri olarak bu anın tadını çıkarmalı. Bunun keyfini çıkaracağı bir anı hak ediyor."
Sahada Les Guepards'tan ne beklenmesi gerektiği sorulduğunda ise ısrarla şöyle dedi: "Biz çok disiplinli bir takımız."
- AFP
Kaptan, ziyaretin ardından iyileşmeye odaklandı
Buenos Aires'teki ziyareti sırasında Mounie, ikonik La Bombonera'yı ziyaret etmeye de zaman ayırdı ve Instagram'da Boca Juniors'u destekleyen bir tezahüratla birlikte gezisinden fotoğraflar paylaştı. Arjantin'e karşı oynanacak hazırlık maçı, Afrika Uluslar Kupası elemeleri kampanyasına yeniden başlamadan önce Benin'in direncini test etmesi açısından değerli bir sınav niteliği taşıyor. Kaptanın kendisi içinse acil odak noktası, Almanya ekibi Augsburg'da yeniden kendini kanıtlamaya çalışırken sakatlığını rehabilite etmek olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun