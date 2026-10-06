Eski Huddersfield Town golcüsü, oyunun en büyük yıldızlarına hayranlık duyulan figürler olarak değil, eşitleri olarak baktığını vurgulayarak ayakları yere basan yaklaşımının altını çizdi. Mounie, sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncu hakkında Afrika merkezli yayın organı Mega Sports Media'ya konuşurken net bir ifadeyle şunları söyledi: "Kimseyi idol olarak görmüyorum, Lionel Messi'yi de idol olarak görmüyorum."

Profesyonel kariyeri boyunca kendisine yön veren felsefeyi açarak sözlerini sürdüren Mounie, şöyle dedi: "Futbola tutkuyla bağlıyım ve iyi oyuncuları izlemeyi, ne kadar inanılmaz iyi oynadıklarını gözlemlemeyi seviyorum. Büyük oyunculara karşı oynadığımda hiçbir zaman forma istemedim."