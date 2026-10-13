Getty Images Sport
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Lionel Messi’ye davet yok! Arjantinli efsane, Ballon d’Or’da ödül takdim etmeye davet edilmedi; törene katılıp katılmayacağı da belirsiz
Messi'nin törensel rolüne ilişkin kafa karışıklığı yaşanıyor
Messi'nin Ballon d'Or ödül töreninin 70. organizasyonunda yer alıp almayacağına ilişkin spekülasyonlar doruğa çıktı. İspanyol gazeteci Juan Jesus'un ilk haberleri, efsanevi forvetin gecenin büyük kazananlarından birine ödülünü vermek üzere London Palladium'da sahneye çıkabileceğine işaret ediyordu. Bu sürpriz katılıma ailesinin de eşlik edebileceği söyleniyordu. Bu da İngiltere'nin başkentindeki tarihi etkinliğe duygusal bir boyut katacaktı.
Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano bu iddialara kısa sürede karşı çıktı. Görünüşe göre organizatörler, Arjantinli futbolcuya gecenin ödül takdimi bölümünde yer alması için bir teklif götürmedi. Ödül tarihinde en çok kez kazanan futbolcunun, halefine ödülünü vererek yeni bir dönemin başlangıcına öncülük etmesi şu aşamada pek olası görünmüyor.
Haberler arasındaki çelişki, taraftarların Inter Miami yıldızının 26 Ekim'deki etkinlik için Avrupa'ya gidip gitmeyeceğini sorgulamasına yol açtı. Messi'nin katılımı her zaman dünya çapında ilgi çekse de törende üstleneceği bir rolün kesinleşmemiş olması seyahat planlarına ilişkin şüphe yarattı.
- AFP
Romano, sunumla ilgili duruma açıklık getiriyor
Transfer uzmanı Romano, sekiz kez kazanan Messi'nin törende herhangi bir resmî görev üstleneceği yönündeki söylentilere son veren kesin bir açıklama yaptı. Gazeteci, eski Barcelona oyuncusuna böyle bir görev için teklif götürülmediğini sosyal medyada açıkladı. “Lionel Messi, bunun için davet edilmediğinden Ballon d’Or'da kazananların hiçbirine ödül takdim etmeyecek” açıklamasını İtalyan gazeteci X hesabından yaptı.
Bu açıklama, prestijli Altın Top ödülünü Messi'nin takdim edeceği iddialarına son verdi. Romano ayrıca oyuncunun galaya katılımının henüz kesinleşmediğini belirtti. Dolayısıyla Messi'nin sonuçları salondan takip edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor.
Tarihi dokuzuncu Altın Top'un peşinde
Ödül sunmak üzere davet edilmemesine rağmen Messi, 30 kişilik aday listesinde yer alması nedeniyle gecenin odak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Inter Miami kaptanı, rekorunu geliştirerek dokuzuncu Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hedefliyor. Bu başarı, onun futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak konumunu daha da sağlamlaştıracak. Messi, hem millî takımda hem de kulübünde değerini bir kez daha kanıtladığı sansasyonel 2026 yılının ardından aday gösterildi.
Messi'nin adaylığının temelinde, Arjantin'in Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğunda sergilediği kahramanca performanslar yatıyor. Tecrübeli oyun kurucu, turnuva boyunca etkileyici bir form ortaya koyarak sekiz maçta sekiz gol attı ve dört asist yaptı.
- Getty Images Sport
Major League Soccer'da istikrarlı başarı
Uluslararası başarılarının yanı sıra Messi'nin ABD'deki etkisi de bir o kadar etkileyici oldu. Major League Soccer'ın normal sezonunda Inter Miami formasıyla 23 gol atıp 11 asist yaparak 34 gole katkı sağladı. Onun gelişi Florida merkezli kulübün kaderini değiştirdi ve kariyerinin son döneminde bile futbolun en üst seviyesinde mücadele etmek için gereken istatistiksel üretkenliği ve teknik kaliteyi koruduğunu gösterdi.
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