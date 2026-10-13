Messi'nin Ballon d'Or ödül töreninin 70. organizasyonunda yer alıp almayacağına ilişkin spekülasyonlar doruğa çıktı. İspanyol gazeteci Juan Jesus'un ilk haberleri, efsanevi forvetin gecenin büyük kazananlarından birine ödülünü vermek üzere London Palladium'da sahneye çıkabileceğine işaret ediyordu. Bu sürpriz katılıma ailesinin de eşlik edebileceği söyleniyordu. Bu da İngiltere'nin başkentindeki tarihi etkinliğe duygusal bir boyut katacaktı.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano bu iddialara kısa sürede karşı çıktı. Görünüşe göre organizatörler, Arjantinli futbolcuya gecenin ödül takdimi bölümünde yer alması için bir teklif götürmedi. Ödül tarihinde en çok kez kazanan futbolcunun, halefine ödülünü vererek yeni bir dönemin başlangıcına öncülük etmesi şu aşamada pek olası görünmüyor.

Haberler arasındaki çelişki, taraftarların Inter Miami yıldızının 26 Ekim'deki etkinlik için Avrupa'ya gidip gitmeyeceğini sorgulamasına yol açtı. Messi'nin katılımı her zaman dünya çapında ilgi çekse de törende üstleneceği bir rolün kesinleşmemiş olması seyahat planlarına ilişkin şüphe yarattı.



