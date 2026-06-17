Lionel Messi’ye ‘ayrıcalıklı muamele’ mi? Arjantin’in üç gol atan kahramanı, Cezayir’e karşı kazanılan Dünya Kupası maçında yaptığı ‘beceriksiz’ faulün ardından ‘kesinlikle kırmızı kart’tan kurtuldu

Birçok kişi için en büyük hayal kırıklığı kaynağı, Simon Marciniak’ın liderliğindeki hakem ekibinin monitördeki görüntüleri incelememesi oldu. Moreno, bu tür hataları tespit etmek için tasarlanmış teknolojinin, son şampiyonun açılış maçındaki galibiyeti sırasında neden devreye girmediğini sorguladı.

"Hareketli görüntüyü izlesek bile, sabit karelere bakmamıza gerek yok; canlı yayını izlediğinizde bile bunun başından beri kötü bir faul olduğu anlaşılıyordu," diye ekledi Moreno. "Sonra tekrarını izliyorsunuz, bu gerçekten kötü bir faul. Biri bunu incelemeli. Neden hakem Simon Marciniak burayı görmek için çağrılmıyor? Lionel Messi’ye kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi. Lionel Messi’yi ne kadar sevsem de, bu beceriksiz bir müdahaleydi, kötü bir müdahaleydi. Birinin baldırının arkasını dizinden ayak bileğine kadar tırmalamak kırmızı kart gerektirir."

Moreno’nun öfkesini paylaşan Onuoha ise şöyle dedi: “Bence o an gözden kaçırıldı… Oyuncu yerdeyken, Messi’nin bir miktar endişeli olduğu görülebiliyordu çünkü orada kendisini başını belaya sokabilecek bir şey yapmış olabileceğini biliyordu. Hakemlerin bunu neden gözden kaçırdığını anlıyorum. Ancak VAR’ın bunu inceleyip ‘Hayır, her şey yolunda, bunda abartılacak bir şey yok’ demesi, şahsen bana göre kırmızı kartlık bir hareket.”