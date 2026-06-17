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Lionel Messi’ye ‘ayrıcalıklı muamele’ mi? Arjantin’in üç gol atan kahramanı, Cezayir’e karşı kazanılan Dünya Kupası maçında yaptığı ‘beceriksiz’ faulün ardından ‘kesinlikle kırmızı kart’tan kurtuldu
Kırmızı kart tartışması, muhteşem performansı gölgede bıraktı
Dünya, Messi’nin bir başka ustalık gösterisine tanık olmak için nefesini tutarken, maç sonrası tartışmalar, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun Cezayirli stoper Aissa Mandi’ye yaptığı “beceriksiz” müdahale sırasında yaşanan gerginlik üzerine odaklandı. Arjantinli süperstar, kramponlarıyla Mandi’nin baldırının arkasına doğrudan basmış gibi görünüyordu; bu hareket, hem Cezayir yedek kulübesinden hem de sosyal medyadan anında kırmızı kart çağrılarına yol açtı.
Şaşırtıcı bir şekilde, temasın şiddetine rağmen hakem sarı kart bile göstermedi ve VAR da müdahale ederek tekrar izleme önerisinde bulunmamayı tercih etti. Bu hoşgörü, futbolun en büyük ikonlarının en büyük sahnede hakem ekiplerince farklı standartlara tabi tutulup tutulmadığı konusunda şiddetli bir tartışma başlattı.
- AFP
Uzmanlar, ‘ayrıcalıklı muamele’ konusunda tepki gösteriyor
Bu pozisyonun yankıları hemen hissedildi; ESPN FC yorumcuları Ale Moreno ve Nedum Onuoha, kart gösterilmemesine şaşkınlıklarını dile getirdiler. Moreno özellikle sert bir tavır sergiledi ve bu olayın futbolda uzun süredir var olan bir teoriyi pekiştirdiğini öne sürdü. Eski MLS yıldızı şöyle konuştu: “Lionel Messi için bu yüzde 100 kırmızı kartlık bir pozisyondu. Öyle olmalıydı. Bu, büyük oyuncuların ayrıcalıklı muamele gördüğü yönündeki algıyı pekiştiriyor. O hat-trick yapmak üzereyken kaleci [Luca] Zidane gerçekten bir kurtarış yaptı ve o anda [FIFA Başkanı] Gianni Infantino'nun gülümsediği görüntüsü gösterildi. Sanki 'Vay be, az kalsın' der gibiydi. Bu da 'Evet, bu adama farklı bir muamele yapılıyor' şeklindeki algıyı pekiştiriyor."
Onuoha da bu görüşlere katılarak, maç yorumcularının bile faulün ciddiyetini göz ardı ediyor gibi göründüğünü belirtti. Eski Manchester City savunma oyuncusu, “Yorumlarda bir şey olduğu bile söylenmedi,” dedi. “Biz o anın videosunu izlerken ‘Vay canına, bu oldukça kötü’ dedik, ama onlar ‘Messi’nin baskı yapması güzel’ gibi şeyler söylüyorlardı.”
Hakemler ve VAR eleştirilerin hedefinde
Birçok kişi için en büyük hayal kırıklığı kaynağı, Simon Marciniak’ın liderliğindeki hakem ekibinin monitördeki görüntüleri incelememesi oldu. Moreno, bu tür hataları tespit etmek için tasarlanmış teknolojinin, son şampiyonun açılış maçındaki galibiyeti sırasında neden devreye girmediğini sorguladı.
"Hareketli görüntüyü izlesek bile, sabit karelere bakmamıza gerek yok; canlı yayını izlediğinizde bile bunun başından beri kötü bir faul olduğu anlaşılıyordu," diye ekledi Moreno. "Sonra tekrarını izliyorsunuz, bu gerçekten kötü bir faul. Biri bunu incelemeli. Neden hakem Simon Marciniak burayı görmek için çağrılmıyor? Lionel Messi’ye kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi. Lionel Messi’yi ne kadar sevsem de, bu beceriksiz bir müdahaleydi, kötü bir müdahaleydi. Birinin baldırının arkasını dizinden ayak bileğine kadar tırmalamak kırmızı kart gerektirir."
Moreno’nun öfkesini paylaşan Onuoha ise şöyle dedi: “Bence o an gözden kaçırıldı… Oyuncu yerdeyken, Messi’nin bir miktar endişeli olduğu görülebiliyordu çünkü orada kendisini başını belaya sokabilecek bir şey yapmış olabileceğini biliyordu. Hakemlerin bunu neden gözden kaçırdığını anlıyorum. Ancak VAR’ın bunu inceleyip ‘Hayır, her şey yolunda, bunda abartılacak bir şey yok’ demesi, şahsen bana göre kırmızı kartlık bir hareket.”
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GOAT için rekor kırılan bir gece
Disiplinle ilgili tartışmalara rağmen, Messi’nin top önündeki performansı her zamanki gibi muhteşemdi. Attığı üç golle, 16 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinin zirvesinde Alman efsane Miroslav Klose ile eşitlendi. 38 yaşındaki oyuncu, uzak mesafeden muhteşem bir vuruşla skoru açtı ve 76. dakikada hat-trick'ini tamamlayarak, Fransa'nın Senegal'i 3-1 yendiği maçta iki gol atan Kylian Mbappé'yi geride bırakarak Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye oturdu.
Bu, Lionel Scaloni’nin takımı için büyük bir rahatlama oldu; zira takımın liderinin cezalandırılması, şampiyonluk savunmaları için felaket bir darbe olabilirdi. Turnuvada iki sarı kart otomatik olarak bir maçlık cezaya yol açtığı için, Messi’nin kart görmeden eleme turlarına girmesi önemli bir avantaj. Inter Miami oyuncusu ise maçı, Klose ile eşit duruma gelmenin sevincini yaşayarak ve grup aşamasının geri kalanına odaklanarak tamamladı.