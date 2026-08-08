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Lionel Messi yasta: babası ve uzun süredir menajerliğini yapan Jorge 68 yaşında hayatını kaybetti
Messi ailesi için trajik kayıp
Efsane futbolcu Messi'nin babası Jorge, 68 yaşında hayatını kaybetti. İş insanı ve uzun yıllar futbol temsilciliği yapan Jorge, bu cuma günü Arjantin'in memleketi Rosario'da bulunan bir hastanede vefat etti. Infobae'nin haberine göre Jorge, vefatından önce uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Trajik haber, tüm Messi ailesi için yıkıcı bir darbe niteliği taşırken, ölümüne ilişkin resmî doğrulama ise şu anda bekleniyor. Jorge, oğluna en başından itibaren rehberlik ederek tarihin en büyük futbol kariyerlerinden birinin şekillenmesinde devasa ve yeri doldurulamaz bir rol oynadı.
- AFP
Efsanevi bir kariyerin temeli
Messi'nin dünya futbolunun mutlak zirvesine uzanan inanılmaz yükselişi, babasının muazzam etkisi vurgulanmadan kesinlikle anlaşılamaz. Bu durum, özellikle genç hücum oyuncusunun yolculuğunun en erken ve en zorlu yıllarında geçerliydi. Lionel, çocuk yaşta Güney Amerika'dan Barselona'ya taşınıp Katalan devlerine katıldığında, babası ona bizzat eşlik etme yönünde kritik bir karar aldı. Geçiş sürecini yönetirken ailenin geri kalanı ise başlangıçta Rosario'da kaldı.
Büyük yaşam değişiklikleriyle şekillenen son derece belirsiz bir dönemde Jorge, hayati duygusal ve pratik destek sağladı. Oğlunun Avrupa'daki tamamen yeni yaşama uyum sağlamasına yardımcı oldu.
Perde arkasında yol gösteren bir el
Lionel yaş aldıkça ve profesyonel kariyeri gerçekten küresel bir boyut kazanmaya başladıkça, Jorge'nin kendi rolü de kaçınılmaz olarak oğluyla birlikte evrildi. En üst düzeyde oyuncunun karmaşık profesyonel işlerini yönetme görevine sorunsuz şekilde geçti.
Jorge, spor dünyasında oğlunun başlıca temsilcilerinden biri olarak istikrarlı biçimde görev yaptı. Yıllar boyunca Lionel'in futboldaki sıra dışı yolculuğuna ilişkin en önemli kararlardan bazılarında derin biçimde rol aldı. Özverili çalışması, Arjantinli ikonun saha içindeki performansına tam anlamıyla odaklanabilmesini sağladı; çünkü ticari işlerinin son derece güvende olduğunu biliyordu.
- getty
Bir süperstar için değişmeyen bir varlık
Muhtemelen gezegenin en ünlü sporcusunun işlerini yönetmesine rağmen Jorge, dünya medyasının karşısında her zaman belirgin biçimde gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Yetenekli oğlunu sürekli takip eden yoğun ilgi odağından büyük ölçüde kaçındı.
Ancak kapalı kapılar ardında, onun sarsılmaz varlığı mutlak bir değişmez olarak kaldı. Rosario'daki mütevazı başlangıcından dünya spor elitleri arasındaki yerini kesin olarak almasına kadar oğlunun yanında dimdik durdu. Futbol dünyası şimdi, Messi hikâyesindeki gerçekten kilit bir figürün kaybının yasını aile kendi içinde tutarken, acılı aileden gelecek resmî açıklamayı bekliyor.
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