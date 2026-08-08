Efsane futbolcu Messi'nin babası Jorge, 68 yaşında hayatını kaybetti. İş insanı ve uzun yıllar futbol temsilciliği yapan Jorge, bu cuma günü Arjantin'in memleketi Rosario'da bulunan bir hastanede vefat etti. Infobae'nin haberine göre Jorge, vefatından önce uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Trajik haber, tüm Messi ailesi için yıkıcı bir darbe niteliği taşırken, ölümüne ilişkin resmî doğrulama ise şu anda bekleniyor. Jorge, oğluna en başından itibaren rehberlik ederek tarihin en büyük futbol kariyerlerinden birinin şekillenmesinde devasa ve yeri doldurulamaz bir rol oynadı.