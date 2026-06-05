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Lionel Messi ve Son Heung-min, Liga MX All-Stars ile oynanacak maçta altı yeni ismin yer aldığı güçlü MLS All-Star ilk on birine liderlik ediyor
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Güçlü bir kadro seçildi
MLS All-Star kadrosu beklendiği kadar güçlü; taraftarlar, medya ve oyuncuların ortak çabasıyla etkileyici bir kadro oluşturuldu:
Kaleci: Brian Schwake (Nashville SC)
Sol bek: Anthony Markanich (Minnesota United), Stoperler: Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) ve Tim Ream (Charlotte FC) Sağ bek: Andy Najar (Nashville SC)
Defansif Orta Saha: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) Ofansif Orta Saha: Zavier Gozo (Real Salt Lake) ve Hany Mukhtar (Nashville SC)
Forvetler: Hugo Cuypers (Chicago Fire), Son Heung-Min (LAFC) ve Leo Messi (Inter Miami)
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İlk kez aday gösterilen bazı önemli isimler
Kadroda ilk kez All-Star seçilen altı isim yer alıyor. Aston Villa’ya transfer olacağı söylenen genç oyuncu Zavier Gozo, yeni gelenler arasında öne çıkıyor. Geçen yaz ligde daha erken oynamış olsaydı seçilmesi kesin görülen Son da ilk kez kadroda yer aldı. Markanich, Schwake, Cuypers ve Mbokazi ise yeni yüzleri tamamlıyor.
Tim Ream, 15 yıl aradan sonra ikinci kez kadroya seçildi. Ream, 2011 yılında New York Red Bulls forması giyerken de kadroda yer almıştı.
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Messi gelecek mi?
Geçen yılki All-Star maçı bir tartışma ile gölgelendi. Messi ve Inter Miami'nin bir diğer yıldızı Jordi Alba, kadroya seçilmişti. Ancak iki oyuncu da maça katılmadı. İkili, bu davranışları nedeniyle bir maçlık ceza aldı. MLS, GOAL'ayaptığı açıklamada, maça katılmayanların aynı cezaya çarptırılacağını doğruladı:
"Lig kurallarına göre, ligden önceden onay almadan All Star maçına katılmayan hiçbir oyuncu, kulübünün bir sonraki maçında forma giyemez," dedi lig bir açıklamada.
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Liga MX All Stars kadrosu henüz açıklanmadı
MLS yıldızları bir kez daha Liga MX'in en iyileriyle karşı karşıya gelecek. Lig, kadrolarını henüz açıklamadı; ancak geçen yıl kadrolar, maçtan yaklaşık bir ay önce, haziran ortasında duyurulmuştu. Bu yılki maç, 29 Temmuz'da Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda oynanacak.