Geçen yılki All-Star maçı bir tartışma ile gölgelendi. Messi ve Inter Miami'nin bir diğer yıldızı Jordi Alba, kadroya seçilmişti. Ancak iki oyuncu da maça katılmadı. İkili, bu davranışları nedeniyle bir maçlık ceza aldı. MLS, GOAL'ayaptığı açıklamada, maça katılmayanların aynı cezaya çarptırılacağını doğruladı:

"Lig kurallarına göre, ligden önceden onay almadan All Star maçına katılmayan hiçbir oyuncu, kulübünün bir sonraki maçında forma giyemez," dedi lig bir açıklamada.