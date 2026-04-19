Lionel Messi ve Mohamed Salah listeye giremedi! Thiago, en iyi üç takım arkadaşını seçerken Barcelona ve Liverpool'dan başka isimleri tercih etti

Ünlü La Masia akademisinden yetişen Thiago, Pep Guardiola’nın Barcelona hanedanlığının zirvesine en ön sıradan tanık oldu. Çoğu kişi o dönemin en öne çıkan ismi olarak hemen Messi’yi gösterirken, Thiago Camp Nou’daki günlerinden en iyi takım arkadaşını seçerken daha yakın bir isme yöneldi.

Peter Crouch Podcast'te konuşan İspanyol oyuncu, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi yerine neden Andres Iniesta'yı seçtiğini açıkladı. Thiago, "Barcelona'da kaleciden forvete kadar herkes arasından seçim yapabilirdiniz," dedi. "Ama şüphesiz ki, oyunu anlama, taktik ve yetenek arasındaki bu karışım Andres Iniesta'daydı. Messi, Xavi, Busquets gibi birçok harika oyuncumuz vardı. Iniesta benim pozisyonumda oynuyordu ve ben kendimi o oyuncuyla özdeşleştiriyordum."