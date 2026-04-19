Lionel Messi ve Mohamed Salah listeye giremedi! Thiago, en iyi üç takım arkadaşını seçerken Barcelona ve Liverpool'dan başka isimleri tercih etti
Barselona modeli: Messi yerine Iniesta
Ünlü La Masia akademisinden yetişen Thiago, Pep Guardiola’nın Barcelona hanedanlığının zirvesine en ön sıradan tanık oldu. Çoğu kişi o dönemin en öne çıkan ismi olarak hemen Messi’yi gösterirken, Thiago Camp Nou’daki günlerinden en iyi takım arkadaşını seçerken daha yakın bir isme yöneldi.
Peter Crouch Podcast'te konuşan İspanyol oyuncu, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi yerine neden Andres Iniesta'yı seçtiğini açıkladı. Thiago, "Barcelona'da kaleciden forvete kadar herkes arasından seçim yapabilirdiniz," dedi. "Ama şüphesiz ki, oyunu anlama, taktik ve yetenek arasındaki bu karışım Andres Iniesta'daydı. Messi, Xavi, Busquets gibi birçok harika oyuncumuz vardı. Iniesta benim pozisyonumda oynuyordu ve ben kendimi o oyuncuyla özdeşleştiriyordum."
Alman verimliliği: Philipp Lahm'ın ustalığı
Thiago’nun kariyer yolculuğu daha sonra onu Bayern Münih’e götürdü; burada Bundesliga’yı domine ettiği, kupalarla dolu yedi sezon geçirdi. Yine, Franck Ribéry ve Arjen Robben gibi patlayıcı hücumcularla aynı soyunma odasını paylaşsa da, Bavyera’da geçirdiği süre boyunca asıl dikkatini çeken, daha çok yönlü ve mütevazı bir isimdi. İspanyol oyuncu, Allianz Arena'dan en çok dikkatini çeken isim olarak eski Bayern kaptanı Philipp Lahm'ı gösterdi ve özellikle Lahm'ın Guardiola yönetiminde orta saha rolüne sorunsuz geçişini vurguladı. "Bayern Münih'te Franck Ribéry ve Arjen Robben vardı, ama ben kendi pozisyonuma dönüyorum," diye ekledi. "Philipp Lahm gibi bir oyuncuyu görmek... O, bek olarak çok istikrarlıydı. Orta sahada oynadığında, 'Bu adam her zaman orta sahada oynuyor, o bir bek değildi!' demiştim. Beni çok şaşırttı."
Anfield'ın göze çarpmayan kahramanı: Bobby Firmino'ya hayran olmak
Thiago’nun listesindeki belki de en şaşırtıcı eksiklik, Liverpool’un simgesi Salah’tı. Mısırlı oyuncunun Anfield’da kırdığı rekorlara rağmen Thiago, bunun yerine Roberto Firmino’nun eşsiz yeteneklerini öne çıkarmayı tercih etti. Brezilyalı forvet, sık sık Jürgen Klopp’un Liverpool takımını ayakta tutan “motor” olarak tanımlanıyordu ve Thiago da açıkça onun hayran kulübünün bir üyesiydi.
Golcü Salah yerine sevgiyle "Bobby" olarak bilinen oyuncuyu seçme kararını açıklayan Thiago, forvetin çalışma ahlakı ve teknik yeteneğini övgüyle anlattı. "Bobby Firmino... O oyuncuya aşıktım," diye itiraf etti Thiago. "Yeteneğini takımın hizmetine sunuyor ve topla çok iyi."
Efsaneler arasında parıldayan bir kariyere bakış
Thiago, Liverpool’da geçirdiği dört yılın ardından 2023-24 sezonunun sonunda resmi olarak futbolu bıraktı ve zarafet ve kupa başarılarıyla damgalanan 15 yıllık kariyerine son verdi. Seçimleri, bireysel istatistiklere öncelik verenleri şaşırtabilir olsa da, bir orta saha ustasının oyunu nasıl gördüğüne dair büyüleyici bir bakış açısı sunuyor. Dört La Liga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi madalyasından yedi Bundesliga şampiyonluğuna kadar, Thiago'nun kariyeri, seçkin yeteneklerle birlikte oynamakla tanımlandı. Messi ve Salah'ı göz ardı edip Iniesta, Lahm ve Firmino'yu tercih etmesi, bireysel zaferden çok takımın bütünlüğüne öncelik veren oyunculara duyduğu derin takdirini vurguluyor.