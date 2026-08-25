Major League Soccer, var olduğu dönemin büyük bölümünde, ilgi yaratmak ve seyirci çekmek için sansasyonel transferlere bel bağladı. David Beckham'dan Heung-min Son'a, Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic ve Wayne Rooney üzerinden uzanan süreçte, pek çok dünyaca ünlü isim Amerikan rüyasının peşinden gitti.

Arjantinli GOAT Messi de 2023'te bu yolu izledi; Manchester United ve İngiltere efsanesi Beckham'ın ikna etmesiyle ABD'ye geldi ve sekiz kez Ballon d’Or kazanan yıldız nereye giderse biletlerin satılabildiğini bilen bir ligde ana cazibe merkezi oldu.

Bazı tanıdık yüzler de ona eşlik etti; Santos'ta köklerine dönüşünde zorlu bir dönem geçiren Neymar'ın da sıradaki isim olarak Sunshine State'e taşınabileceği öne sürüldü.

Bir pazarlama aracı olarak bakıldığında, Brezilya tarihinin en golcü oyuncusundan daha büyük ya da daha etkili çok az isim vardır. Ancak kendisi 34 yaşında ve son dönemde kulüp ve milli takım düzeyinde form ve kondisyon sorunları yaşadı.