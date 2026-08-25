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Lionel Messi ve Luis Suarez için MSN buluşması mı? Giuseppe Rossi, Inter Miami bağlantıları sürerken Neymar konusunda MLS'i ‘hata’ yapmaması yönünde uyardı ve ‘salyangoz hızıyla’ ilerleme endişesini açıkladı
MLS'teki süper yıldızlar: Beckham, Ibrahimovic ve Rooney
Major League Soccer, var olduğu dönemin büyük bölümünde, ilgi yaratmak ve seyirci çekmek için sansasyonel transferlere bel bağladı. David Beckham'dan Heung-min Son'a, Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic ve Wayne Rooney üzerinden uzanan süreçte, pek çok dünyaca ünlü isim Amerikan rüyasının peşinden gitti.
Arjantinli GOAT Messi de 2023'te bu yolu izledi; Manchester United ve İngiltere efsanesi Beckham'ın ikna etmesiyle ABD'ye geldi ve sekiz kez Ballon d’Or kazanan yıldız nereye giderse biletlerin satılabildiğini bilen bir ligde ana cazibe merkezi oldu.
Bazı tanıdık yüzler de ona eşlik etti; Santos'ta köklerine dönüşünde zorlu bir dönem geçiren Neymar'ın da sıradaki isim olarak Sunshine State'e taşınabileceği öne sürüldü.
Bir pazarlama aracı olarak bakıldığında, Brezilya tarihinin en golcü oyuncusundan daha büyük ya da daha etkili çok az isim vardır. Ancak kendisi 34 yaşında ve son dönemde kulüp ve milli takım düzeyinde form ve kondisyon sorunları yaşadı.
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Neymar'ın Messi'yle birlikte oynaması MLS'e fayda sağlar mı?
Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Neymar Miami ve MLS için akıllıca bir takviye mi olur, yoksa gereksiz bir kumar mı? Eski Real Salt Lake forveti Rossi, şu anda New York Cosmos'ta Futbol Direktörü olarak görev yapıyor ve BetBrothers iş birliğiyle GOAL'a konuşurken şunları söyledi: “MLS'nin hata yaptığı nokta burası ve bu hataları yapmaya devam ediyorlar.
“Bu harika bir pazarlama, neyse o ama sahaya nasıl bir ürün koyuyorsunuz? Neymar'ı geri getirip onu Lionel Messi ve Luis Suarez ile yeniden buluşturmakla lig olarak neye dönüşmeye çalışıyorsunuz?
“Eğer amaç Premier League, La Liga, Bundesliga ve bu tür organizasyonlar gibi Avrupa'daki büyüklerin seviyesine çıkmaksa, salyangoz hızında ilerliyorsunuz ama MLS tıklanma ve izlenme konusunda çok aç, futbolun standardını ise gerçekten umursamıyor.
“Evet, büyük ilerleme kaydettiler ve bunun için onları tebrik etmek gerekir. Kulüplerin değerlemeleri yüksek ve bu harika bir iş modeli ama ya futbol? O da büyüyor ve ileri gidiyor mu? Bence hayır ve bunun değişmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.
“Sorun şu ki, işin başındaki insanlar gerçekten umursamıyor. Tek önem verdikleri şey değerlemeler. Bir ligin başına bu milyarderleri getirdiğinizde sorun da bu oluyor. Neymar'ın MLS'ye gelip Messi ile yeniden oynamasını görmek isterler ama bu, MLS'yi bir futbol ligi olarak büyütmeyecek. Benim düşüncem bu.”
Neymar, Inter Miami'de eski parlak günlerine dönebilir mi?
Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya yapılacak bir transfer, Neymar'ın kaybettiği ışıltıyı yeniden bulmasına yardımcı olabilir; daha önce Camp Nou'da Messi ve Suarez'le birlikte önemli başarılar elde etmişti.
Bunun böyle olup olamayacağı ve MLS açısından sportif faydalar sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda Rossi şöyle ekledi: “Neymar Miami'ye gelebilirse neden olmasın? Bu onun için harika olurdu ve o hâlâ harika bir oyuncu. Neymar'a bayılıyorum. Kendi jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri ve bence herkes onu oynarken görmek ister. Bu da taraftarlar ve diğer her şey için harika.
“Ben meseleye sadece başka bir açıdan bakıyorum çünkü her şeyin artıları ve eksileri var. Evet, herkes Neymar'ı görmek ister ama bu, MLS'i gerçek bir futbol liginden ziyade daha da fazla bir sirke dönüştürerek ürünün kendi bütünlüğüne zarar veriyor.”
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Messi ve Suarez'in sözleşmeleri, MLS için yeni bir dönemde
Neymar'ın Santos'taki sözleşmesi yıl sonunda sona erecek, bu da onun Miami'ye gitmesinin önünü açacak. Söz konusu transfer gerçekleşirse, MLS'te yeni bir dönemin parçası olacak; zira 2027-28 sezonunda ABD'deki yerel futbolda Avrupa tarzı bir takvim benimsenecek.
Messi ise, emeklilik sinyali vermesine rağmen, 2028'e kadar sözleşmesi bulunduğu için bu sürecin bir parçası olmaya devam etmeli. Ancak Suarez'in, ikinci kez 'MSN'in bir parçası olabilmesi için sözleşmesini bir kez daha uzatması gerekecek.
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