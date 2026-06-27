Getty
Çeviri:
Lionel Messi ve Lamine Yamal “aynı ama farklı” – Luis Suárez, “iğrenç” karşılaştırmalara sert tepki gösterdi ve İspanyol genç oyuncunun Arjantinli efsaneyle “aynı seviyeye ulaşacağını” savundu
Suarez, Yamal ile yapılan karşılaştırmalar konusunda sabır çağrısında bulundu
Suarez, Yamal ile Messi arasındaki karşılaştırmaları reddederek, her ikisinin de Barcelona’nın La Masia akademisinden yetenekli sol ayaklı forvetler olarak yetişmiş olmalarına rağmen “tamamen farklı oyuncular” olduklarını savundu. Eski Barcelona forveti, Yamal’ın olağanüstü yeteneğini kabul etmekle birlikte, 18 yaşındaki oyuncuya gereksiz beklentiler yüklenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bunun yerine Suarez, İspanya milli takım oyuncusunun ileride Messi’nin kariyeri boyunca belirlediği olağanüstü standartlara ulaşmasını umuyor.
- Getty Images Sport
Suarez, Messi’nin mirasını savunurken Yamal’ı övüyor
Mundo Deportivo’ya konuşan Suarez, bu karşılaştırmaların her iki oyuncuya da bir fayda sağlamadığını düşündüğü nedenleri açıkladı. Teknik yeteneklerindeki benzerlikleri kabul etmekle birlikte, kariyerlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Suarez, "Karşılaştırmalar iğrençtir" dedi. "Onlar farklı oyuncular. Evet, ikisi de sol ayakla oynuyor ve aynı kaliteye sahipler, ancak tamamen farklı oyuncular. Sonuçlar ortada ve Leo'nun bu yaşta hâlâ başardıkları ortada. Umarız Lamine en azından aynı seviyeye ulaşır."
Suarez ayrıca Yamal’ın İspanya’daki artan etkisini vurgulayarak şöyle konuştu: “Yeşil Burun Adaları’yla oynanan ilk maçta İspanya topun hakimiyetini elinde tuttu, ancak ilk yarıda Ferran’ın şansı dışında net gol fırsatları yaratmada pek etkili olamadı. Ancak Lamine oyuna girdiğinde fark edilirdi: tüm takım arkadaşları onu arıyordu, topu ona atıyordu ve bir şey olacağı belliydi – bir orta, kanattan bir koşu, bir şut, her ne olursa. Savunmacıların dikkatini daha çok üzerine çekti.
"O, Dünya Kupası boyunca kendini geliştiren bir oyuncu. Lamine, turnuvada parlayan birçok harika oyuncu olmasına rağmen tüm gözlerin üzerinde olduğunu biliyor; pek çok kişinin dikkatini üzerine çekiyor. Bunun farkında ve bu sorumluluğu oldukça iyi idare ediyor."
Messi'nin zihniyeti etkileyici olmaya devam ediyor
Suarez, Messi’nin uzun soluklu kariyerinin yeteneği kadar zihniyetine de dayandığını düşünüyor. Inter Miami’deki takım arkadaşının Dünya Kupası hazırlıklarını izledikten sonra onun kararlılığını öven Suarez, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun şüphecileri hâlâ yanılttığını söyledi.
Suarez, “Bir süredir burada onunla antrenman yapıyorum ve bu Dünya Kupası’na nasıl hazırlandığını biliyorum,” diye açıkladı. “Birçok kişi, yaşlandığını düşünerek spekülasyonlar yaptı. Oysa Leo’nun hâlâ en iyi olmaya ve rekabet etmeye devam etme konusunda bitmek bilmeyen bir arzusu var. Geçen gün, zihinsel gücünü bir kez daha sergiledi.
"Maçın dördüncü veya beşinci dakikasında bir penaltı kaçırdı, ama sonra durmadan mücadeleye devam etti. Bir an için cesareti kırılsaydı ve tüm Arjantin takımı çökseydi ne olurdu bir düşünün; bu, takımın zayıflığının bir işareti olurdu. Ancak o, kendini toparlayıp mücadeleye devam edebileceğini gösterdi ve sonunda iki gol attı."
Suarez, kendisi ve Messi’nin Inter Miami’ye katıldıklarından beri tempolarını düşürdükleri yönündeki iddiaları da reddetti.
"Leo, oynamaya ve rekabet etmeye devam etme arzusuna sahip," diye ekledi. "Birçok kişi bize antrenmanlarda neden hâlâ sinirlendiğimizi soruyor. Çünkü biz böyleyiz ve çocukluğumuzdan beri bu şekilde rekabet ettik. Emekli olana kadar da böyle olmaya devam edeceğiz. Şu anda gerçekten göze çarpan şey, onun profesyonelliği ve ABD’de oynayan ve bugün Dünya Kupası’nda mücadele eden tüm oyuncuların profesyonelliğidir."
- Getty Images Sport
Yamal, artan beklentilerle karşı karşıya
Yamal, İspanya’nın en önemli hücum oyuncularından biri olarak kendini kanıtladıktan sonra, artan beklentileri üstlenmeye devam edecek. 2026 Dünya Kupası’nda, Barça’nın yıldız oyuncusu bir gol attı ve İspanya’nın eleme turlarına yükselmesine katkıda bulundu. La Roja, şimdi 2 Temmuz’da Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak son 32 turu maçına hazırlanacak.