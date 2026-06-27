Lionel Messi ve Lamine Yamal “aynı ama farklı” – Luis Suárez, “iğrenç” karşılaştırmalara sert tepki gösterdi ve İspanyol genç oyuncunun Arjantinli efsaneyle “aynı seviyeye ulaşacağını” savundu

Mundo Deportivo’ya konuşan Suarez, bu karşılaştırmaların her iki oyuncuya da bir fayda sağlamadığını düşündüğü nedenleri açıkladı. Teknik yeteneklerindeki benzerlikleri kabul etmekle birlikte, kariyerlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suarez, "Karşılaştırmalar iğrençtir" dedi. "Onlar farklı oyuncular. Evet, ikisi de sol ayakla oynuyor ve aynı kaliteye sahipler, ancak tamamen farklı oyuncular. Sonuçlar ortada ve Leo'nun bu yaşta hâlâ başardıkları ortada. Umarız Lamine en azından aynı seviyeye ulaşır."

Suarez ayrıca Yamal’ın İspanya’daki artan etkisini vurgulayarak şöyle konuştu: “Yeşil Burun Adaları’yla oynanan ilk maçta İspanya topun hakimiyetini elinde tuttu, ancak ilk yarıda Ferran’ın şansı dışında net gol fırsatları yaratmada pek etkili olamadı. Ancak Lamine oyuna girdiğinde fark edilirdi: tüm takım arkadaşları onu arıyordu, topu ona atıyordu ve bir şey olacağı belliydi – bir orta, kanattan bir koşu, bir şut, her ne olursa. Savunmacıların dikkatini daha çok üzerine çekti.

"O, Dünya Kupası boyunca kendini geliştiren bir oyuncu. Lamine, turnuvada parlayan birçok harika oyuncu olmasına rağmen tüm gözlerin üzerinde olduğunu biliyor; pek çok kişinin dikkatini üzerine çekiyor. Bunun farkında ve bu sorumluluğu oldukça iyi idare ediyor."