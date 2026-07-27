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Lionel Messi ve Kylian Mbappé, Dünya Kupası’nın “Turnuvanın En Güzel Golü” ödülünü kaçırdı; Arjantin’e karşı atılan efsanevi gol ödülü kazandı
Yeşil Burun Adaları’nın yıldızı, dünya çapındaki ikonları gölgede bırakıyor
FIFA, Cabral’ın 32’li turda Arjantin’e karşı attığı muhteşem golün, 2026 Dünya Kupası’nın “Hyundai Turnuvanın En Güzel Golü” seçildiğini doğruladı. Rotterdam doğumlu 23 yaşındaki savunma oyuncusu, dünya çapında taraftarların kalbini çalan bireysel bir ustalık anı sergiledi ve sonuçta Messi, Mbappé ve Julian Álvarez’in de yer aldığı aday listesinin zirvesine oturdu.
Bu golde Lopes Cabral, cesur bir koşuyla Alexis Mac Allister'ı çalımlayarak geçtikten sonra, Emiliano Martinez'i aşan ve üst köşeye giden bir kavisli şut attı.
Bu önemli ödül, onu James Rodriguez, Benjamin Pavard ve Richarlison gibi önceki kazananların yer aldığı seçkin bir gruba dahil etti.
Devleri alt etmek ve coşkulu kutlamalar
Cabo Verde’nin Miami’de daha sonra finale kalacak takımla karşı karşıya gelmesi nedeniyle, bu golün önemi muhalefet tarafından daha da abartıldı. “Başımı kaldırıp topun o üst köşeye doğru gittiğini gördüğümde, ‘Az önce ne halt ettim ben?’ diye düşündüm. İnanamıyordum,” dedi Lopes Cabral, kutlamaları anlatırken.
Cabral’ın annesi, çevredekilerin müdahalesi sayesinde sonunda kendine geldi, ancak bu sahne, 1998 Dünya Kupası’nda Lilian Thuram’ın annesinin bayılmasıyla karşılaştırıldı.
Gol, özellikle bir bek oyuncusundan gelmesi nedeniyle teknik zorluğu açısından dikkat çekti. “Düşünmeden koşmaya başladım. Sonra Dünya Kupası’nda muhteşem bir gol attığımın farkına vardım,” dedi Cabral.
Brezilyalı bir efsaneden gelen onay
Gol o kadar etkileyiciydi ki, Real Madrid ve Brezilya efsanesi Marcelo’nun dikkatini çekti ve Marcelo, golün sahibi ile bizzat iletişime geçti. Lopes Cabral, kariyerindeki idollerinden biri olan Marcelo’nun kendisine bir tebrik mesajı gönderdiğini ve Cabo Verde’li oyuncunun golüne oy verdiğini doğruladığını açıkladı. “O benim en büyük idollerimden biri. Ona her zaman hayranlık duymuşumdur.
Marcelo’dan gelen mesaj, eski Alman beşinci lig oyuncusu için inanılmaz bir övgüydü. Lopes Cabral’a göre, Brezilyalı efsane ona şöyle demişti: “Seni izlemek büyük bir zevkti; gerçekten çok iyisin.” Bu takdir, sadece üç yıl önce profesyonel futbolda yer edinmek için mücadele ederken çok daha mütevazı bir yaşam süren bir oyuncu için en büyük onay niteliğindeydi.
- Getty Images Sport
Gerçek bir “sefaletten zenginliğe” hikâyesini tamamlamak
Lopes Cabral’ın Dünya Kupası’nda bireysel ödüllerin zirvesine uzanan yolculuğu tam anlamıyla bir masal gibidir. Sadece birkaç sezon önce, Miami Stadyumu’nun parlak ışıklarından ve muhteşem golünü izleyen 65.000 taraftardan çok uzak, Alman futbolunun alt liglerinde mücadele ediyordu.
Messi ve Arjantin sonunda finale yükselip İspanya’ya yenilse de, “Turnuvanın En Güzel Golü” ödülünün Yeşil Burun Adaları’na gitmesi tarihte önemli bir yer tutuyor. Eldor Shomurodov’un ikinci, Wilson Isidor’un ise üçüncü olduğu taraftar oylaması, Lopes Cabral’ın golünü Dünya Kupası tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak pekiştirdi.
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