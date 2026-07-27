Lionel Messi ve Kylian Mbappé, Dünya Kupası’nın “Turnuvanın En Güzel Golü” ödülünü kaçırdı; Arjantin’e karşı atılan efsanevi gol ödülü kazandı

Gol o kadar etkileyiciydi ki, Real Madrid ve Brezilya efsanesi Marcelo’nun dikkatini çekti ve Marcelo, golün sahibi ile bizzat iletişime geçti. Lopes Cabral, kariyerindeki idollerinden biri olan Marcelo’nun kendisine bir tebrik mesajı gönderdiğini ve Cabo Verde’li oyuncunun golüne oy verdiğini doğruladığını açıkladı. “O benim en büyük idollerimden biri. Ona her zaman hayranlık duymuşumdur.

Marcelo’dan gelen mesaj, eski Alman beşinci lig oyuncusu için inanılmaz bir övgüydü. Lopes Cabral’a göre, Brezilyalı efsane ona şöyle demişti: “Seni izlemek büyük bir zevkti; gerçekten çok iyisin.” Bu takdir, sadece üç yıl önce profesyonel futbolda yer edinmek için mücadele ederken çok daha mütevazı bir yaşam süren bir oyuncu için en büyük onay niteliğindeydi.



