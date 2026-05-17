Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski’nin Barcelona’dan bedelsiz ayrılma kararını nasıl etkiledi? Polonyalı forvetin önünde MLS ve Suudi Pro Ligi seçenekleri bulunuyor

Lewandowski Katalonya'dan ayrılmaya hazırlanırken, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun süregelen üstün performanslarının, onun karar verme sürecinde önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki forvet, uzun süredir rakip olduğu bu iki ismin sırasıyla Inter Miami ve Al-Nassr'da manşetleri süslemeye ve hücum hattını sürüklemeye devam etmesini izlerken, bu durum onun da ilk 11'in merkezinde kalma arzusunu daha da güçlendirdi.

Polonya milli takım teknik direktörü Jan Urban'ın oğlu Piotr Urban, forvetin zihniyetine ışık tuttu. WP Sportowe Fakty'ye konuşan Urban, şunları söyledi: "İspanya'da her şeye sahip olduğunu söyleyebiliriz: harika bir kulüp, güzel bir şehir, prestij, para, kupalar ve mutlu bir aile. Öte yandan, kariyerinde hala önünde uzun bir yol var. Robert, Leo Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kendi kulüplerinde en iyi performanslarını sergilediklerini görüyor ve kendisi de yedek olmak istemiyor. Bu, tüm kariyerini yönlendiren hırsıdır.”