Getty Images
Çeviri:
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski’nin Barcelona’dan bedelsiz ayrılma kararını nasıl etkiledi? Polonyalı forvetin önünde MLS ve Suudi Pro Ligi seçenekleri bulunuyor
Messi ve Ronaldo'nun izlediği yol
Lewandowski Katalonya'dan ayrılmaya hazırlanırken, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun süregelen üstün performanslarının, onun karar verme sürecinde önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki forvet, uzun süredir rakip olduğu bu iki ismin sırasıyla Inter Miami ve Al-Nassr'da manşetleri süslemeye ve hücum hattını sürüklemeye devam etmesini izlerken, bu durum onun da ilk 11'in merkezinde kalma arzusunu daha da güçlendirdi.
Polonya milli takım teknik direktörü Jan Urban'ın oğlu Piotr Urban, forvetin zihniyetine ışık tuttu. WP Sportowe Fakty'ye konuşan Urban, şunları söyledi: "İspanya'da her şeye sahip olduğunu söyleyebiliriz: harika bir kulüp, güzel bir şehir, prestij, para, kupalar ve mutlu bir aile. Öte yandan, kariyerinde hala önünde uzun bir yol var. Robert, Leo Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kendi kulüplerinde en iyi performanslarını sergilediklerini görüyor ve kendisi de yedek olmak istemiyor. Bu, tüm kariyerini yönlendiren hırsıdır.”
- AFP
Rolünün azalmasına duyulan hayal kırıklığı
2025-26 sezonu, Hansi Flick yönetimindeki konumuyla ilgili olarak Lewandowski için zorlu geçti. Efsanevi statüsüne rağmen, bu sezon La Liga’da oynadığı 29 maçın sadece 15’inde ilk 11’de yer aldı; bu istatistik, hâlâ dünya futbolunun zirvesinde yer alması gerektiğine inanan bir oyuncu için pek de hoş karşılanmıyor. Lewandowski, futbol hayatının son aşamalarına girerken artık yardımcı bir rol üstlenmeye razı değil.
"Lewandowski'den vazgeçen Barcelona değil, Barcelona'dan ayrılan Robert. Ve dürüst olmak gerekirse, onu suçlamıyorum," diye ekledi Urban. "Lewandowski'nin kalması Barcelona için daha karlı. Başkan Laporta da röportajlarda bu konudan bahsetmişti. Stratejik olarak bu daha mantıklı. Lewandowski'nin konumu benim için net: Barcelona'dan istifa eden o."
Belirli bir başlangıç pozisyonu aranıyor
Lewandowski’nin ayrılışı, maddi kazançtan ziyade sportif nedenlere dayalı gibi görünüyor; ancak bir sonraki durağı ona kesinlikle cazip bir sözleşme sunacaktır. Forvet, kadroda ilk sırada yer alacağı bir projeye öncelik veriyor; Flick yönetiminde kulübün hücum hattında yeni bir yapılanma planladığı için, Blaugrana’da bu durum artık garanti edilemiyor.
Urban sözlerine şöyle devam etti: “Robert muhtemelen Barcelona’da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olup olmayacağını öğrenmeyi bekliyor. Belirli bir pozisyona sahip olmak ve ilk 11’de yer alan forvet olmak istiyor. Bu, kariyerine devam edeceği kulüpten daha önemli. Bu sezon destekleyici bir rol oynamak Robert için bir yük oldu.”
- (C)Getty Images
Sırada MLS mi, yoksa Suudi Pro Ligi mi?
İspanyol devinden ayrılışı artık resmen kesinleşmişken, Lewandowski’yi kadrosuna katma yarışı iki farklı seçeneğe indirgenmiş durumda. Major League Soccer hâlâ güçlü bir olasılık olarak duruyor ve Chicago Fire, Polonyalı oyuncuyu ABD'ye transfer etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak, Suudi Pro Ligi'nin zenginliği de masada. Al-Hilal'in, eski Bayern Münih yıldızını Orta Doğu'ya getirmek için yarışta önde olduğu ve ona Ronaldo ile bir kez daha rekabet etme şansı sunduğu bildiriliyor.