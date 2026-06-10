Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için ilham kaynağı mı? Roger Milla, Rafa Márquez ve Miroslav Klose, Dünya Kupası'nda parlayan yaşlı yıldızlar arasında

Yaşlanan bir Dünya Kupası efsanesi olmakla, ne zaman emekli olacağını bilmemek arasında çok ince bir çizgi vardır. Yıllar boyunca pek çok kişi bu çizgiyi aşmıştır. Ancak çok azı bunu doğru bir şekilde yapmıştır. Gerçekten de, büyük oyuncuların çoğu üç, belki dört Dünya Kupası’na katılır. Yaşlı bacaklar etkisini göstermeye başladığında – ya da çökmeye başladığında – artık sahneden çekilirler.

Ve böylece Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 2026'da oynaması konusuna geliyoruz. Messi, turnuva sırasında 39 yaşına girecek. Ronaldo ise daha da yaşlı; Şubat ayında 41. yaş gününü kutladı.

Elbette ikisi de, geçmiş başarıları ve mevcut kaliteleriyle bu yaşta ülkelerini temsil etmeyi hak eden efsanelerdir. Ancak bunu başaran tek isimler onlar değil. Aslında, kariyerlerinin son demlerinde önemli anlara imza atan pek çok büyük isim var. Bazıları başarılarıyla akıllarda yer etti. Diğerleri ise pek değil.

GOAL, yaşlanan efsanelere ve Dünya Kupası'nın son yıllarında nasıl performans gösterdiklerine bir göz atıyor...