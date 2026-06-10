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Thomas Hindle

Çeviri:

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için ilham kaynağı mı? Roger Milla, Rafa Márquez ve Miroslav Klose, Dünya Kupası'nda parlayan yaşlı yıldızlar arasında

FEATURES
Opinion
Meksika
Kamerun
Portekiz
R. Milla
R. Marquez
Dünya Kupası
L. Messi
C. Ronaldo
Almanya
Arjantin
İngiltere

Roger Milla'dan Peter Shilton'a, GOAL Dünya Kupaları'nda yaşlanan yıldızların sergilediği efsanevi performanslardan bazılarına göz atıyor

Yaşlanan bir Dünya Kupası efsanesi olmakla, ne zaman emekli olacağını bilmemek arasında çok ince bir çizgi vardır. Yıllar boyunca pek çok kişi bu çizgiyi aşmıştır. Ancak çok azı bunu doğru bir şekilde yapmıştır. Gerçekten de, büyük oyuncuların çoğu üç, belki dört Dünya Kupası’na katılır. Yaşlı bacaklar etkisini göstermeye başladığında – ya da çökmeye başladığında – artık sahneden çekilirler.

Ve böylece Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 2026'da oynaması konusuna geliyoruz. Messi, turnuva sırasında 39 yaşına girecek. Ronaldo ise daha da yaşlı; Şubat ayında 41. yaş gününü kutladı.

Elbette ikisi de, geçmiş başarıları ve mevcut kaliteleriyle bu yaşta ülkelerini temsil etmeyi hak eden efsanelerdir. Ancak bunu başaran tek isimler onlar değil. Aslında, kariyerlerinin son demlerinde önemli anlara imza atan pek çok büyük isim var. Bazıları başarılarıyla akıllarda yer etti. Diğerleri ise pek değil.

GOAL, yaşlanan efsanelere ve Dünya Kupası'nın son yıllarında nasıl performans gösterdiklerine bir göz atıyor...

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    Roger Milla, Kamerun

    Milla, dünya onu tanımadan önce yaklaşık 15 yıl boyunca profesyonel futbol oynamıştı. Hızlı ve golcü bir forvet olan Milla, Kamerun milli takımında sahneye çıkmadan önce Fransa’da başarılı bir kariyer yapmıştı – tabii bunu 38 yaşında başardığını da belirtmek gerekir.

    Milla o zamana kadar neredeyse emekli olmuştu. Aslında 36 yaşında emekli olmuştu, ancak Kamerun Cumhurbaşkanı'nın son anda yaptığı çağrı, forvet oyuncusunu tekrar kramponlarını giymeye ikna etti. Ve İtalya 90'da, Kamerun'un bir Dünya Kupası'nda bir Afrika ülkesinin ulaştığı en iyi dereceyi elde etmesinde kilit rol oynadı. Beş maçta dört gol attı ve ülkesinin çeyrek finale kadar uzanan olağanüstü performansının ardından ulusal kahraman oldu.

    1994'te bir kez daha sahalara döndü ve 42 yaşında yine gol attı. Ancak çoğu kişi onu, neredeyse hiç tanınmayan bir adamın Dünya Kupası'nı aydınlattığı yıl olan İtalya 90'dan hatırlıyor.

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  • Peter Shilton EnglandGetty

    Peter Shilton, İngiltere

    Shilton’un İngiltere’deki mirası karmaşıktır. Kulüp kariyeri boyunca bir nevi gezgin bir oyuncu olarak kaldı ve 1970’te Gordon Banks’ın sakatlık nedeniyle emekliye ayrılmasının ardından kaleci eldivenlerini devralmak gibi pek de imrenilecek olmayan bir görevle karşı karşıya kaldı.

    Ancak takıma dahil edildiğinde de oldukça etkiliydi. Aslında, İngiltere Dünya Kupaları ve büyük turnuvalarda sürekli başarısız olsaydı, bunun suçlusu Shilton olamazdı. Bunu 1990 yılında, 40 yaşında sahaya çıktığında kanıtladı. O Dünya Kupası, penaltılarda yürek parçalayıcı bir şekilde elenen İngilizler için yanlış nedenlerle hatırlanıyor. Ancak Shilton, turnuvada sağlam bir performans sergiledi ve turnuvada 10. kez kalesini gole kapatarak bir Dünya Kupası rekoru kırdı.

  • Atiba Hutchinson Canada 2022Getty Images

    Atiba Hutchinson, Kanada

    Atiba Hutchinson’ın Dünya Kupası’na katılması, sırf oraya ulaşmak için son derece zorlu dönemleri atlatmış olması nedeniyle bile hak edilmiş bir başarı olarak görülüyor. Ontario, Brampton doğumlu oyuncu, Kanada'nın futbol yolculuğundaki zorlu yılları atlattı ve bir türlü yolunu bulamayan takımın sadık bir üyesi olarak görev yaptı. 2010'ların ortalarında yeni nesil sahneye çıktığında, Hutchinson kadroda kalmaya devam etti. 2022 Dünya Kupası geldiğinde, Hutchinson Beşiktaş'ta yedek bir oyuncuydu.

    Ancak yine de milli takımda yer alacak kadar iyiydi ve 2022 Dünya Kupası'nda 40. yaş gününe çok az bir süre kala Kanada'yı temsil etti. Kanada, grubunda elendi ve turnuvadan erken ayrıldı. Ancak Hutchinson, hak ettiği şöhreti yakaladı.

  • Pepe PortugalGetty Images

    Pepe, Portekiz

    Pepe’nin futbolu bırakması biraz sürpriz oldu. Bu stoper, futbol dünyasının o kadar önemli ve vazgeçilmez bir parçasıydı ki, Portekizli defans oyuncusunun bir gün ayakkabılarını rafa kaldıracak mı diye merak etmek gayet normaldi. Nitekim çoğu kariyer, büyük kulüplerden çok ses getiren ayrılışların ardından sona erer. Pepe, 2017’de Real Madrid’den ayrılmıştı ve önünde hâlâ yedi yıllık bir futbol kariyeri vardı.

    Ve 2022 Dünya Kupası'nda, başarılı ancak sınırlı bir Portekiz takımında kilit bir rol oynadı. Pepe her maça ilk 11'de başladı ve hatta son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 yendikleri maçta gol bile attı. Bundan sonra, Euro 2024'te Selecao forması giydiğinde bacaklarında bir turnuva daha vardı. Ancak 2022 Dünya Kupası, daha uygun bir final sahnesi gibi görünüyor - 39 yaşındaki bir oyuncu, hala seçkin bir milli takıma katkı sağlayabileceğini kanıtladı.

  • Rafa MarquezLaLiga

    Rafa Marquez, Meksika

    Marquez, Meksika futbolunun gerçek bir efsanesidir. Takım tarihinin en çok milli forma giyen dördüncü oyuncusu ve milli takımında arka arkaya beş Dünya Kupası’nda forma giyen dördüncü oyuncudur. Hiçbir Meksikalı oyuncu, onun 19 maçlık rekorunu geçememiştir.

    2018 yılına gelindiğinde, o zaman 39 yaşında olan Marquez, eski parlaklığını büyük ölçüde yitirmişti. Meksika da turnuvada pek parlak bir performans sergileyemedi; Marquez ve arkadaşları, 1986'dan beri takımın üzerinde duran 16 turu lanetini kırmayı başaramadı. El Tri'nin Dünya Kupası umutları Brezilya'ya karşı oynanan eleme maçında sona ererken, Marquez üç maçta forma giydi ve birinde ilk 11'de yer aldı. En güzel son değildi, ama Marquez'in ışığı hâlâ parlıyor.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARGAFP

    Miroslav Klose, Almanya

    Klose hiçbir zaman en göz alıcı forvet olmadı, ne de en yetenekli olanıydı. Ancak 2014 yılına gelindiğinde, Almanya için çok daha değerli bir şeye dönüşmüştü: vazgeçilmez bir oyuncu. 36 yaşında Brezilya’ya gelen forvet, kulüp düzeyinde artık her hafta sahaya çıkan bir güç değildi; ancak teknik direktör Joachim Löw ona hâlâ güveniyordu, çünkü turnuva futbolu gerginleştiğinde tam olarak nerede olması gerektiğini çok iyi biliyordu.

    Ve son bir kez daha beklentileri karşıladı. Klose, grup aşamasında Gana'ya gol attı, ardından yarı finalde Brezilya'yı ezip geçerek tarihe geçti ve Ronaldo'yu geçerek Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Almanya turnuvayı kazandı ve Klose'ye mükemmel bir son yaşattı: bir rekor, bir şampiyonluk madalyası ve bacaklar güçsüzleşmeye başladığında bile zamanlama, zeka ve içgüdünün hayatta kalabileceğinin kanıtı.