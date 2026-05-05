Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, futbolun Roger Federer ve Rafael Nadal'ı olarak nitelendirilirken, Thierry Henry ise kesin bir "Tüm Zamanların En İyisi" seçmeyi reddediyor
Kırılmaz bir büyüklük bağı
Londra'da düzenlenen bir etkinlikte Marca'ya konuşan Henry, Messi ile Ronaldo arasındaki uzun soluklu rekabete yeni bir bakış açısı getirdi. Kesin bir kazanan seçmesi istendiğinde, eski Barcelona forveti ikisini birbirinden ayırmanın temel bir hata olduğunu belirtti. "Bu bir hata. İnsanlar ikisinden de keyif alabiliyorken neden onları ayırmak istesin ki?" diye açıkladı Henry. "Elbette Leo ile birlikte oynadım ve duygusal nedenlerden dolayı onu tercih ediyorum, ama bu yüzden asla Cristiano'ya karşı çıkmayacağım. İkisi de futbol dünyasının zirvesinde. Başka bir gezegenden gelmiş gibiler. Nadal ve Federer, Prost-Senna ve spor tarihindeki diğerleri gibi, birbirlerini daha iyi hale getirdiler. Cris ve Leo rekabetin dışında."
En üst seviyede zamana meydan okumak
Fransız oyuncu, ikilinin olağanüstü yeteneklerinin ötesinde, sporun zirvesinde sergiledikleri inanılmaz dayanıklılığa dikkat çekti. Neredeyse yirmi yıldır hakimiyet kurabilmelerinin, sıkı bir disiplinin kanıtı olduğunu belirtti. "Onlar hakkında başka ne diyebilirim bilmiyorum. Onlar sıradan insanlar değil," dedi Henry. "Mesele sadece her zaman dünyanın zirvesinde olmaları değil; attıkları goller, kırdıkları rekorlar... Uzun ömürlülükleri beni hayrete düşürüyor, onlarda en çok saygı duyduğum şey bu. Uzun ömürlülükten bahsetmek, iyi beslenmekten, partilere çıkmamaktan, aileyle vakit geçirmekten, iyi antrenman yapmaktan ve herkesten daha çok çalışmaktan bahsetmektir. Yaşam tarzları karşısında şapka çıkarmak gerek."
Tarihte eşi benzeri olmayan bir istatistiksel ikili tekel
İkili arasındaki rekabetin ardındaki rakamlar akıl almaz boyutta ve daha önce hiç görülmemiş bir ikili hakimiyet ortaya koyuyor. Arjantinli usta, sekiz Ballon d'Or ve dört The Best FIFA Erkek Oyuncu ödülünün yanı sıra 10 La Liga şampiyonluğu, dört Şampiyonlar Ligi zaferi ve 2022'deki belirleyici Dünya Kupası zaferiyle övünüyor. Buna karşılık, Portekizli yıldız beş Ballon d'Or ve üç The Best FIFA ödülüne sahip olup, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak mirasını pekiştirmiştir. Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile üç büyük ligde şampiyonluklar kazanarak Avrupa'yı fethetmiş, aynı zamanda ülkesini 2016'da Avrupa Şampiyonası zaferine taşımıştır.
Son bölüm yaklaşıyor
Parlak kariyerlerinin perdesi yavaş yavaş kapanırken, bu iki efsane de uluslararası arenada zirveye ulaşma arzusuyla yanıp tutuşuyor. Ronaldo, kariyerinde 1000 gol barajına hızla yaklaşırken, bir türlü gerçekleştiremediği Dünya Kupası hayali peşinde koşuyor. Öte yandan Messi, Arjantin ile üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazanarak masalsı bir son yazma umudunu besliyor.