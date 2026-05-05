Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, futbolun Roger Federer ve Rafael Nadal'ı olarak nitelendirilirken, Thierry Henry ise kesin bir "Tüm Zamanların En İyisi" seçmeyi reddediyor

Londra'da düzenlenen bir etkinlikte Marca'ya konuşan Henry, Messi ile Ronaldo arasındaki uzun soluklu rekabete yeni bir bakış açısı getirdi. Kesin bir kazanan seçmesi istendiğinde, eski Barcelona forveti ikisini birbirinden ayırmanın temel bir hata olduğunu belirtti. "Bu bir hata. İnsanlar ikisinden de keyif alabiliyorken neden onları ayırmak istesin ki?" diye açıkladı Henry. "Elbette Leo ile birlikte oynadım ve duygusal nedenlerden dolayı onu tercih ediyorum, ama bu yüzden asla Cristiano'ya karşı çıkmayacağım. İkisi de futbol dünyasının zirvesinde. Başka bir gezegenden gelmiş gibiler. Nadal ve Federer, Prost-Senna ve spor tarihindeki diğerleri gibi, birbirlerini daha iyi hale getirdiler. Cris ve Leo rekabetin dışında."