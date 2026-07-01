Messi ile Ronaldo arasında kimin üstün olduğu konusundaki tartışma, son 20 yılın büyük bir bölümünde futbol dünyasındaki gündemi meşgul etti. Taraftarlar ve yorumcular sık sık hararetli tartışmalara girerken, Kahn bu ikilinin büyüklüğünün, kamuoyuna yönelik tavırlarından ziyade sessiz rekabet ruhunda yattığını savunuyor.

Kahn, Zee5'te şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi neredeyse yirmi yıldır birbirlerini zorluyorlar ve hâlâ sergiledikleri futbol seviyesini görmek gerçekten olağanüstü. Rekabetleri hiçbir zaman sözlere değil, performanslara dayandı. Her sezon birbirlerini daha da iyi olmaya itti. Futbol dünyası, bu kadar tutarlı ve mükemmel bir rekabeti bir daha asla göremeyebilir."