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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo: Almanya’nın efsane ismi Oliver Kahn, “asla sözlere dayalı olmayan” bu rekabetin, “tüm zamanların en iyisi” unvanı için yaşanacak mücadelenin tekrarlanmasının pek olası olmadığını kabul ediyor
Eşsiz bir ihtişam dönemi
Messi ile Ronaldo arasında kimin üstün olduğu konusundaki tartışma, son 20 yılın büyük bir bölümünde futbol dünyasındaki gündemi meşgul etti. Taraftarlar ve yorumcular sık sık hararetli tartışmalara girerken, Kahn bu ikilinin büyüklüğünün, kamuoyuna yönelik tavırlarından ziyade sessiz rekabet ruhunda yattığını savunuyor.
Kahn, Zee5'te şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi neredeyse yirmi yıldır birbirlerini zorluyorlar ve hâlâ sergiledikleri futbol seviyesini görmek gerçekten olağanüstü. Rekabetleri hiçbir zaman sözlere değil, performanslara dayandı. Her sezon birbirlerini daha da iyi olmaya itti. Futbol dünyası, bu kadar tutarlı ve mükemmel bir rekabeti bir daha asla göremeyebilir."
- Getty Images Sport
Nihai sayı oyunu
Bu iki efsane arasında yapılan istatistiksel karşılaştırma, onların futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasındaki yerlerini pekiştiriyor. Messi ve Ronaldo, dokuz yıllık yoğun bir süre boyunca doğrudan rakip oldular; bu dönemde Arjantinli oyuncu Barcelona’yı zafere taşırken, Portekizli meslektaşı Real Madrid’de efsanevi bir dönem geçirdi ve burada iki La Liga şampiyonluğu ile dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
Barcelona’daki uzun kariyeri boyunca 10 La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Messi, sekiz Ballon d’Or ödülüne de sahipken, Ronaldo ise beş kez bu ödülü kazandı.
Bireysel düzeyde ise, ikilinin gol rekorlarına yönelik durmak bilmeyen arayışları hiç azalmamıştır. Ronaldo, parlak kariyeri boyunca şimdiden 975 gol attı ve tarihi 1.000 gol barajına ulaşmayı hedefliyor. Öte yandan Messi, 19 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak adını yazdırdı.
En büyük hayali kovalamak
Her iki süperstar da şu anki turnuvaya yoğun bir şekilde odaklanmış durumda; bu turnuvada ancak ülkeleri finale kalırsa karşı karşıya gelebilirler. 32'li turda Portekiz, Hırvatistan ile karşılaşırken Arjantin ise Yeşil Burun Adaları ile mücadele edecek. Messi, grup aşamasında attığı altı golle şu anda turnuvanın en golcü oyuncusu konumunda; Ronaldo ise şu ana kadar iki golle yetindi.
2022'de kupayı kaldıran Messi, üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunun peşinde. Buna karşılık, Ronaldo, Dünya Kupası hariç futboldaki tüm büyük kupaları kazanmış durumda ve efsanevi kupa koleksiyonunda eksik olan tek parçayı, yani Dünya Kupası'nı, ne pahasına olursa olsun kazanmak istiyor.
- AFP
Eleme turlarında bizi neler bekliyor?
Eleme turları başlarken, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi geleneksel futbol devleri, Güney Amerika’nın devleriyle boy ölçüşecek. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, Messi’nin tarihi gol rekorunu daha da ileriye taşıyıp taşıyamayacağını ya da Ronaldo’nun hayalindeki şampiyonluğu kazanıp kazanamayacağını merakla bekliyor; bu da, ikilinin efsanevi rekabetini sonlandıracak şiirsel bir final karşılaşmasına sahne olabilir.