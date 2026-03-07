AFP
Çeviri:
Lionel Messi ve arkadaşları, Beyaz Saray'a yaptıkları tartışmalı ziyaret ve Donald Trump ile görüşmelerinin ardından Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano tarafından savunuldu
Mascherano siyasi gürültüye değiniyor
Inter Miami'nin Washington D.C.'yeyaptığı gezi, 2025 MLS Kupası başarısını kutlamak amacıyla düzenlenmişti, ancak Doğu Salonu ziyareti kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Lionel Messi ve takım arkadaşlarının Başkan Trump ile çekilmiş fotoğrafları yayılınca, Herons spor dışı bir medya fırtınasının merkezinde buldu kendini.
Mascherano'nun takımı, Edier Ocampo'nun kendi kalesine attığı gol ve Rodrigo De Paul ile Tadeo Allende'nin Messi'nin asistleriyle attığı goller sayesinde MLS Kupası finalinde Vancouver Whitecaps'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
- Getty Images News
'Şampiyona protokolünü takip etmek'
Cuma günü Zoom üzerinden düzenlenen basın toplantısında Mascherano, toplantının görünüşünü açıklamaya zorlandı. Arjantinli teknik direktör sakinliğini koruyarak, olayla ilgili küresel merakı kabul ederken, konuyu takımının sportif yükümlülüklerine geri döndürmeye çalıştı.
Miami Herald'ın aktardığına göre Mascherano, "Futbol hakkında konuşacağımızı sanıyordum" dedi. "Şampiyon takım olarak Beyaz Saray'a gelmek geleneksel bir protokolü yerine getirdik. Bu, uzun zaman önce Washington'da oynayacağımız hafta için planlanmıştı. Orada birkaç saat kaldık, Beyaz Saray'ı biraz görebildik, çok fazla değil, görebildiğimiz kadar. Başkan Trump ile temasımız televizyonda görüldüğü gibiydi, bundan fazlası değildi."
Seyahat eden bir sirkte takım kimyası
Eleştirmenler politikaya odaklanırken, Mascherano, sezonun başında tüm turnuvalarda oynanan ilk beş deplasman maçı da dahil olmak üzere zorlu seyahat programının aslında takımın bağlarını güçlendiren bir araç olduğunu vurguladı. Florida'dan uzakta geçirdikleri zamanın hem tecrübeli hem de genç oyuncuların kolektif kararlılığını güçlendirdiğine inanıyor.
"Bir şeyin diğerle ilgisi olmadığını anlayacak kadar olgunuz" diye ekledi. "Lig sezonunun başlangıcının, ilk beş maçı deplasmanlarda oynamak zorunda kalacağımız için zorlu geçeceğini biliyorduk. Beyaz Saray ziyareti bir buçuk ila iki ay önce planlanmıştı. Belki Porto Riko gezisi biraz engel oldu çünkü sezon öncesi olması gerekiyordu ama bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundaydık. Ancak gerçek şu ki, dün hariç, sporla ilgisi olmayan geri kalan her şey seyahat.
"Seyahatleri olumlu olarak görmeyi tercih ediyorum çünkü oyuncular daha fazla bir arada oluyorlar; Miami'de günlük hayatta yapamadığımız daha fazla şeyi paylaşabiliyoruz. Bu, takım içinde iyi bir atmosfer yaratmamıza yardımcı oluyor ve sonuçta, bundan yararlanabilirsek, çok iyi olacak. Sadece son iki haftanın değil, önümüzdeki iki haftanın da aynı şekilde çok seyahatle geçeceğini biliyoruz, Conca Champions'ta Nashville ile oynayacağımız rövanş maçı hariç, ama biz her maça tek tek odaklanmaya çalışıyoruz. Yarın, takım olarak büyümeye devam etmek, Orlando'da elde ettiğimiz iyi sonucu daha da geliştirmek ve sezon boyunca puan toplamaya devam etmek için harika bir fırsat."
- Getty Images Sport
D.C. ile randevu ve 900 gol barajı
Inter Miami, bu hafta sonu M&T Bank Stadyumu'nda D.C. United karşısında ivmesini sürdürmeyi hedefliyor. Orlando City'yi 4-2'lik ikna edici bir skorla mağlup eden Herons, iki maçta aldığı üç puanla Doğu Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.
Spot ışıkları, profesyonel kariyerinde 898 gol atan Messi'nin üzerinde. İki gol daha atarsa, Cristiano Ronaldo ile birlikte 900 gol barajına ulaşan tek aktif oyuncu olacak.
Reklam