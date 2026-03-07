Lionel Messi ve arkadaşları, Beyaz Saray'a yaptıkları tartışmalı ziyaret ve Donald Trump ile görüşmelerinin ardından Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano tarafından savunuldu

Eleştirmenler politikaya odaklanırken, Mascherano, sezonun başında tüm turnuvalarda oynanan ilk beş deplasman maçı da dahil olmak üzere zorlu seyahat programının aslında takımın bağlarını güçlendiren bir araç olduğunu vurguladı. Florida'dan uzakta geçirdikleri zamanın hem tecrübeli hem de genç oyuncuların kolektif kararlılığını güçlendirdiğine inanıyor.

"Bir şeyin diğerle ilgisi olmadığını anlayacak kadar olgunuz" diye ekledi. "Lig sezonunun başlangıcının, ilk beş maçı deplasmanlarda oynamak zorunda kalacağımız için zorlu geçeceğini biliyorduk. Beyaz Saray ziyareti bir buçuk ila iki ay önce planlanmıştı. Belki Porto Riko gezisi biraz engel oldu çünkü sezon öncesi olması gerekiyordu ama bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundaydık. Ancak gerçek şu ki, dün hariç, sporla ilgisi olmayan geri kalan her şey seyahat.

"Seyahatleri olumlu olarak görmeyi tercih ediyorum çünkü oyuncular daha fazla bir arada oluyorlar; Miami'de günlük hayatta yapamadığımız daha fazla şeyi paylaşabiliyoruz. Bu, takım içinde iyi bir atmosfer yaratmamıza yardımcı oluyor ve sonuçta, bundan yararlanabilirsek, çok iyi olacak. Sadece son iki haftanın değil, önümüzdeki iki haftanın da aynı şekilde çok seyahatle geçeceğini biliyoruz, Conca Champions'ta Nashville ile oynayacağımız rövanş maçı hariç, ama biz her maça tek tek odaklanmaya çalışıyoruz. Yarın, takım olarak büyümeye devam etmek, Orlando'da elde ettiğimiz iyi sonucu daha da geliştirmek ve sezon boyunca puan toplamaya devam etmek için harika bir fırsat."