Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo, Arjantinli efsane ile F1 pilotları George Russell, Kimi Antonelli ve Franco Colapinto'nun bir araya geldiği Miami GP'ye katıldı

Fırtına tehdidi nedeniyle organizatörlerin yarışın başlangıç saatini üç saat öne almasına rağmen, Messi heyecan dolu bir yarış gününe hazırlanırken oldukça rahat görünüyordu. 38 yaşındaki yıldız, tam bir VIP muamelesi gördü ve sporun en önde gelen isimleriyle buluşmak üzere doğrudan yarışın tam ortasına yöneldi.

Messi'nin ziyaretinin en önemli anlarından biri, Mercedes-AMG Petronas garajına yaptığı uğrayıştı. Inter Miami'nin yıldızı ve ailesi, Russell ve genç yıldız Antonelli tarafından karşılandı ve sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar için poz verdi.

Bu gün, padokta bulunan Arjantinli grup için de özel bir anlam taşıyordu. Messi, yükselen yıldız Franco Colapinto ile görüşmek için zaman ayırdı ve ortak vatanları için futbol ile motor sporları arasındaki köprüyü kurdu.







