Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo, Arjantinli efsane ile F1 pilotları George Russell, Kimi Antonelli ve Franco Colapinto'nun bir araya geldiği Miami GP'ye katıldı
Messi, F1'de tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Cumartesi günü Inter Miami formasıyla Major League Soccer'da sergilediği performansın ardından Messi, Miami Grand Prix'sine katılarak Güney Florida'nın en büyük cazibe merkezi olduğunu kanıtladı.
Arjantinli efsane, eşi Antonela ile el ele tutuşarak pistte göründü. İkili, Dünya Kupası şampiyonunu görmek için can atan hayranların ve kameraların oluşturduğu kalabalığın arasından ilerledi.
Sürücülerle tanışma
Fırtına tehdidi nedeniyle organizatörlerin yarışın başlangıç saatini üç saat öne almasına rağmen, Messi heyecan dolu bir yarış gününe hazırlanırken oldukça rahat görünüyordu. 38 yaşındaki yıldız, tam bir VIP muamelesi gördü ve sporun en önde gelen isimleriyle buluşmak üzere doğrudan yarışın tam ortasına yöneldi.
Messi'nin ziyaretinin en önemli anlarından biri, Mercedes-AMG Petronas garajına yaptığı uğrayıştı. Inter Miami'nin yıldızı ve ailesi, Russell ve genç yıldız Antonelli tarafından karşılandı ve sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar için poz verdi.
Bu gün, padokta bulunan Arjantinli grup için de özel bir anlam taşıyordu. Messi, yükselen yıldız Franco Colapinto ile görüşmek için zaman ayırdı ve ortak vatanları için futbol ile motor sporları arasındaki köprüyü kurdu.
Birinci sınıf yıldızlar Florida'nın güneşine akın ediyor
Miami GP, F1 takviminin en göz alıcı durağı olma ününü korurken, etkinliğe katılan tek spor dünyasından önemli isim Messi değildi. Tenis efsanesi Rafael Nadal, padokta görüldü; 22 kez Grand Slam şampiyonu olan Nadal, bu etkinlik için Florida’ya gelen eski Bayern Münih savunma oyuncusu Jerome Boateng ile birlikte etkinliğin atmosferini yaşıyordu.
Yarışın ardından dikkatler yeniden Inter Miami'ye çevriliyor
Paddock'un ışıltısı hoş bir oyalama olsa da, bu pist ziyareti Messi'nin sahada aldığı zorlu sonucun üzerinden 24 saat bile geçmeden gerçekleşti.
Inter Miami, üç gol üstünlüğünü koruyamayıp ezeli Florida rakibi Orlando City'ye 4-3 yenildi ve kaptan, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile geçireceği yoğun bir yaz hazırlık dönemine girerken galibiyet serisine geri dönmeyi hedefliyor.