Messi, Inter Miami formasıyla bir kez daha gol ve asist bakımından verimli bir normal sezon geçirmesinin ardından aday listesine girdi. 2024 ve 2025’te kazandığı ödülü üçüncü kez alarak lig tarihinde bunu başaran ilk oyuncu olmayı hedefliyor. Arjantinli futbolcu, 31 maçta 26 gol atıp 17 asist yaptı. Altın Ayakkabı’yı kazanırken toplam 43 gol katkısıyla MLS’de ilk sırada yer aldı.

Rakiplerinin de güçlü iddiaları var. Sullivan, Dünya Kupası arasının ardından Philadelphia’nın yükselişinde önemli rol oynarken Mukhtar, Nashville’in Supporters’ Shield zaferinde kilit rol üstlendi. Evander, Cincinnati formasıyla sezonu 31 gol katkısıyla tamamladı. Guilherme ise Houston’ın 2025’te katılamadığı play-off’lara dönmesine yardımcı oldu.