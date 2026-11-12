Getty Images Sport
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Lionel Messi üst üste üçüncü MLS MVP ödülünü kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor; ABD Erkek Milli Takımı yıldızı Cavan Sullivan ise ödülün bugüne kadarki en genç finalisti oldu
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Messi, MLS tarihine bir kez daha geçmenin peşinde
Messi, Inter Miami formasıyla bir kez daha gol ve asist bakımından verimli bir normal sezon geçirmesinin ardından aday listesine girdi. 2024 ve 2025’te kazandığı ödülü üçüncü kez alarak lig tarihinde bunu başaran ilk oyuncu olmayı hedefliyor. Arjantinli futbolcu, 31 maçta 26 gol atıp 17 asist yaptı. Altın Ayakkabı’yı kazanırken toplam 43 gol katkısıyla MLS’de ilk sırada yer aldı.
Rakiplerinin de güçlü iddiaları var. Sullivan, Dünya Kupası arasının ardından Philadelphia’nın yükselişinde önemli rol oynarken Mukhtar, Nashville’in Supporters’ Shield zaferinde kilit rol üstlendi. Evander, Cincinnati formasıyla sezonu 31 gol katkısıyla tamamladı. Guilherme ise Houston’ın 2025’te katılamadığı play-off’lara dönmesine yardımcı oldu.
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Yılın teknik direktörü kategorisi yetenekli isimlerle dolu
Nashville'den B.J. Callaghan, St. Louis CITY SC'den Yoann Damet ve Vancouver Whitecaps'tan Jesper Sørensen, MLS Sigi Schmid Yılın Teknik Direktörü ödülünün finalistleri oldu.
Callaghan yönetimindeki Nashville, lig rekoru olan 77 puana ulaştı. Damet'in takımı ise tüm kulvarlarda 21 maç yenilmedi; bu, bir MLS kulübünün yakaladığı en uzun yenilmezlik serisi oldu. Sørensen, Vancouver'ı kulüp rekoru olan 64 puanla Batı Konferansı'nın zirvesine taşıdı.
Nashville, açıklanan kategorilerde altı finalistle tüm kulüplerin önünde yer alıyor. Andy Najar, Jeisson Palacios ve Maxwell Woledzi, Yılın Savunmacısı ödülünün finalist listesinin tamamını oluştururken Brian Schwake de Yılın Kalecisi ödülüne aday.
- Getty Images Sport
Sullivan, Yılın Genç Oyuncusu ödülü için de aday listesine alındı
Sullivan’ın çıkış yaptığı sezon, ona Yılın Genç Oyuncusu ödülünün finalistleri arasında da yer kazandırdı. Diğer finalistler, Red Bull New York’tan takım arkadaşları Julian Hall ve Adri Mehmeti’ydi.
Union’ın orta saha oyuncusu, normal sezonu dokuz gol ve 14 asistle tamamlayarak bir genç oyuncunun MLS’te gole katkısı açısından rekor kırdı. Philadelphia da play-off’a katılmaya hak kazandı. Hall ve Mehmeti de çıkış sezonları geçirdi; üç oyuncu da ABD millî takımına çağrıldı.
- Getty
Tam Liste
Landon Donovan MLS En Değerli Oyuncu Ödülü
- Evander (FC Cincinnati)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- Lionel Messi (Inter Miami CF)
- Hany Mukhtar (Nashville SC)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
Sigi Schmid MLS Yılın Teknik Direktörü Ödülü
- B.J. Callaghan (Nashville SC)
- Yoann Damet (St. Louis CITY SC)
- Jesper Sørensen (Vancouver Whitecaps FC)
MLS Yılın Yardımseveri Ödülü
- Paul Arriola (Seattle Sounders FC)
- Andrew Farrell (New England Revolution)
- Telasco Segovia (Inter Miami CF)
- Mason Stajduhar (Real Salt Lake)
- Brad Stuver (Austin FC)
MLS Yılın Geri Dönüş Oyuncusu Ödülü
- Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps FC)
- Nick Hagglund (FC Cincinnati)
- Eduard Löwen (San Jose Earthquakes)
MLS Yılın Savunma Oyuncusu Ödülü
- Andy Najar (Nashville SC)
- Jeisson Palacios (Nashville SC)
- Maxwell Woledzi (Nashville SC)
MLS Yılın Kalecisi Ödülü
- Roman Bürki (St. Louis CITY SC)
- Brian Schwake (Nashville SC)
- Matt Turner (New England Revolution)
MLS Yılın Yeni Oyuncusu Ödülü
- Antoine Griezmann (Orlando City SC)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- André Luiz (Sporting Kansas City)
MLS Yılın Genç Oyuncusu Ödülü
- Julian Hall (Red Bull New York)
- Adri Mehmeti (Red Bull New York)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
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