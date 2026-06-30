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"Lionel Messi takım arkadaşlarını kızdırmaz" - İngiltere efsanesi, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası eleme turlarında Portekiz için "her an gerçekleşebilecek bir felaket" olduğunu söylüyor
Portekiz ve Ronaldo sorunu
Eski İngiltere milli takım oyuncusu Barnes, Portekiz’in Ronaldo konusunda ciddi bir sorun yaşadığını düşünüyor. Milli takım, Kolombiya’nın beş puan gerisinde ikinci sırada eleme turlarına yükselirken, kaptanları Özbekistan’a karşı 5-0 kazanılan maçta sadece iki gol atabildi.
Betfred'in yayınladığı bir röportajda konuşan futbol yorumcusu, forvetin muazzam özgüveninin takımın uyumunu bozabileceğini öne sürdü. Barnes şöyle konuştu: "Portekizli oyuncuları tek tek incelediğimde, hepsinin inanılmaz futbolcular olduğunu görüyorum. Bruno Fernandes rakip takımlara sorun çıkarabilir ve kendisinin en önemli oyuncu olduğuna inanıyor, ancak Cristiano Ronaldo da öyle düşünüyor ve bu, teknik direktörün aşması gereken bir sorun."
- AFP
Her an gerçekleşmesi muhtemel bir kaza
Eski kanat oyuncusu, teknik direktörün üst düzey rakiplerle oynanacak kritik maçlarda Ronaldo’yu kadro dışı bırakmaya karar vermesi halinde durumun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Barnes, Messi’nin devam eden başarısının yangına körükle gitmekten başka bir şey olmayacağını ve Ronaldo’nun Portekizli takım arkadaşları üzerindeki baskıyı artıracağını düşünüyor.
Barnes şunları ekledi: "Teknik direktör, üst düzey takımlarla oynanacak maçlarda Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bırakıp bırakmayacağına karar vermeli, ancak bu bir sorun haline gelebilir. Özellikle Lionel Messi ne kadar iyi performans gösterirse, bu durum Cristiano'nun kafasını kurcalayacak ve takım arkadaşlarından daha fazlasını talep edecek, işler istediği gibi gitmediğinde daha da sinirlenecektir. Bence bu, kaçınılmaz bir felaket."
Messi, Arjantin milli takımını bir araya getiriyor
Dikkatini Arjantin’e çeviren Barnes, Messi’nin bu kadar etkili bir performans sergilemesine şaşırmadığını itiraf etti. Güney Amerika ekibi, büyük ölçüde kaptanlarının grup aşamasındaki üç maçta attığı etkileyici altı gol sayesinde tam puanla bir üst tura yükseldi. Barnes, karşılıklı saygının soyunma odasında birliği pekiştirdiği takım içindeki farklı ortamı vurguladı.
Barnes şunları söyledi: "Hayır, yaptıklarına şaşırmıyorum çünkü o kalitelidir ve maçlarını çok iyi yönetir. Oyuncular onu kabul ediyor, o da oyuncuları kabul ediyor; bu yüzden Messi çok fazla koşturmak zorunda kalmıyor. Ancak takım arkadaşları bunu sorun etmiyor çünkü alçakgönüllü ve onlara saygı duyduğu için onu seviyorlar. Aslında Messi için oynuyorlar. Oysa Portekiz'de durum biraz farklı. Oyuncuların Ronaldo’dan pek memnun olduğunu sanmıyorum çünkü topu alamadığında gösterdiği tepki oyuncuları rahatsız ediyor; oysa Messi takım arkadaşlarını rahatsız etmiyor."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Portekiz, 32'li turda Hırvatistan ile karşılaşmaya hazırlanırken kritik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya. Teknik direktör, takımın uyumunu korumak için Ronaldo konusunda hayati öneme sahip taktiksel kararlar almak zorunda.
Bu arada Arjantin, tamamen Messi'ye adanmış bir kadroyla Yeşil Burun Adaları karşısında yakaladığı ivmeyi sürdürmeye hazır görünüyor. İki teknik direktörün birbirinden farklı liderlik tarzları, önümüzdeki haftalarda ülkelerinin kaderini belirleyecek.