"Lionel Messi takım arkadaşlarını kızdırmaz" - İngiltere efsanesi, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası eleme turlarında Portekiz için "her an gerçekleşebilecek bir felaket" olduğunu söylüyor

Dikkatini Arjantin’e çeviren Barnes, Messi’nin bu kadar etkili bir performans sergilemesine şaşırmadığını itiraf etti. Güney Amerika ekibi, büyük ölçüde kaptanlarının grup aşamasındaki üç maçta attığı etkileyici altı gol sayesinde tam puanla bir üst tura yükseldi. Barnes, karşılıklı saygının soyunma odasında birliği pekiştirdiği takım içindeki farklı ortamı vurguladı.

Barnes şunları söyledi: "Hayır, yaptıklarına şaşırmıyorum çünkü o kalitelidir ve maçlarını çok iyi yönetir. Oyuncular onu kabul ediyor, o da oyuncuları kabul ediyor; bu yüzden Messi çok fazla koşturmak zorunda kalmıyor. Ancak takım arkadaşları bunu sorun etmiyor çünkü alçakgönüllü ve onlara saygı duyduğu için onu seviyorlar. Aslında Messi için oynuyorlar. Oysa Portekiz'de durum biraz farklı. Oyuncuların Ronaldo’dan pek memnun olduğunu sanmıyorum çünkü topu alamadığında gösterdiği tepki oyuncuları rahatsız ediyor; oysa Messi takım arkadaşlarını rahatsız etmiyor."