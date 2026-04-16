Lionel Messi, sürpriz bir hamleyle İspanyol kulübünü satın aldı; Inter Miami'nin süperstarı ise "Barcelona ile yakın bağlarını güçlendiriyor"

Arjantinli efsane, şu anda Tercera RFEF’in (İspanyol futbolunun dördüncü ligi) V. Grubu’nda mücadele eden Katalan kulübünün tam mülkiyetini satın aldı. Takımın yükseliş yarışında sağlam bir konumda olması nedeniyle, bu hamle, Major League Soccer’daki futbolculuk günlerinin ötesinde bir miras bırakmayı hedefleyen Messi için önemli bir adım niteliğinde.

Resmi açıklamada, anlaşmanın ardındaki motivasyon açıkça belirtildi. Açıklamada, "Bu hamle ile Messi, Barcelona ile olan yakın ilişkisini ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin gelişimine olan bağlılığını pekiştiriyor. Bu bağ, Messi'nin FC Barcelona'da forma giydiği dönemlere kadar uzanıyor ve yıllar boyunca silinmez bir iz bırakmıştır" denildi.







