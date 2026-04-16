Lionel Messi, sürpriz bir hamleyle İspanyol kulübünü satın aldı; Inter Miami'nin süperstarı ise "Barcelona ile yakın bağlarını güçlendiriyor"
Katalonya'ya stratejik bir dönüş
Arjantinli efsane, şu anda Tercera RFEF’in (İspanyol futbolunun dördüncü ligi) V. Grubu’nda mücadele eden Katalan kulübünün tam mülkiyetini satın aldı. Takımın yükseliş yarışında sağlam bir konumda olması nedeniyle, bu hamle, Major League Soccer’daki futbolculuk günlerinin ötesinde bir miras bırakmayı hedefleyen Messi için önemli bir adım niteliğinde.
Resmi açıklamada, anlaşmanın ardındaki motivasyon açıkça belirtildi. Açıklamada, "Bu hamle ile Messi, Barcelona ile olan yakın ilişkisini ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin gelişimine olan bağlılığını pekiştiriyor. Bu bağ, Messi'nin FC Barcelona'da forma giydiği dönemlere kadar uzanıyor ve yıllar boyunca silinmez bir iz bırakmıştır" denildi.
Mesleki gelişim hedefleri
1951 yılında kurulan UE Cornellà, şu anda başarılı bir sezon geçiriyor; grubunda üçüncü sırada yer alıyor ve lider Manresa’nın sadece beş puan gerisinde. Yükselme play-off’larına katılma hakkını şimdiden garantileyen Messi, gençlik akademisine öncelik veren sağlam bir yatırım stratejisiyle kulübü İspanyol futbolunun profesyonel liglerine taşımayı hedefliyor.
Efsanevi bir yetenek yuvası
Inter Miami'nin forvet oyuncusunun ilgisini çeken başlıca nedenlerden biri, Cornellà'nın seçkin yetenekleri yetiştirme konusundaki saygın itibarıdır. Kulüp, Messi'nin eski takım arkadaşları ve rakiplerinden birçoğu da dahil olmak üzere, uluslararası üne kavuşan sayısız oyuncu için bir sıçrama tahtası görevi görmüştür. Oyuncu keşfi ve antrenörlük altyapısı, yeni yönetim felsefesinin temel taşlarından biri olmaya devam edecektir.
Duyuruda kulübün etkileyici mezunlar listesine dikkat çekilerek şöyle denildi: "Tarihi boyunca kulüp, gençlik akademisiyle yaptığı sağlam çalışmalarla ve İspanyol yarı profesyonel futbolunda en üst düzeyde rekabet etme kabiliyetiyle öne çıkmış, genç futbolcuların yetiştirilmesinde bir referans noktası haline gelmiştir. Kulübün alt yapısından, daha sonra ulusal ve uluslararası futbolun zirvesine ulaşan oyuncular yetişmiştir. Bunlar arasında İspanya Milli Takımı ve Arsenal'in kalecisi David Raya; Messi'nin hem Barça hem de Inter Miami'de eski takım arkadaşı olan Jordi Alba; FC Barcelona'nın birinci takım savunmasında gösterdiği gelişimle son dönemlerin öne çıkan isimlerinden biri olan Gerard Martín; RCD Espanyol'un kaptanı ve aynı zamanda İspanya milli takımında da forma giyen Javi Puado; Senegal milli takımında forma giyen ve büyük liglerde kapsamlı bir kariyere sahip Keita Baldé; Real Betis Balompié'nin şu anki kaptanlarından biri olan Aitor Ruibal veya MLS şampiyonu ve iki kez MLS All-Star'a seçilen Ilie Sánchez gibi isimler."
Futbol kulübü sahipleri arasına katılmak
Messi'nin bir kulüp satın alma kararı, geçen Aralık ayında Miami'de düzenlenen ilk "Messi Kupası" gibi gençlik futboluna son dönemde gösterdiği ilginin bir uzantısı niteliğinde. Bu turnuvada Newell’s Old Boys, Inter Milan, River Plate, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City ve eski kulübü Barcelona gibi dünya devlerinin 16 yaş altı takımları yer aldı. Bu satın alma, futbolun gelecek nesil yeteneklerini şekillendirme arzusunun doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Kulüp sahipliği dünyasına adım atan Messi, aktif ve eski futbolculardan oluşan seçkin bir gruba katılıyor. Messi, Inter Miami'deki şu anki patronu David Beckham'ın, kısa süre önce Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alan Cristiano Ronaldo'nun ve Le Mans'taki Thibaut Courtois'nın izinden gidiyor. Diğer önemli kulüp sahipleri arasında Kylian Mbappé (SM Caen), Luka Modric (Swansea), Hector Bellerín (Forest Green Rovers), Gerard Piqué (FC Andorra), N’Golo Kanté (Royal Excelsior Virton), Sadio Mané (Bourges Foot 18) ve César Azpilicueta (Hashtag United) bulunuyor.