Lionel Messi, Son Heung-Min, Matt Freese ve Dünya Kupası'nda takip edilmesi gereken 10 MLS oyuncusu

GOAL, bu yaz Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken MLS'in en büyük isimlerini mercek altına alıyor ve bu liste, son MVP ödülünün sahibinin çok ötesine uzanıyor

2022 Dünya Kupası, Major League Soccer için oldukça iyi bir tanıtım oldu. 36 MLS oyuncusu 11 farklı milli takımda forma giydi; 22 kulübün ise Katar’da en az bir oyuncusu vardı. Bu başlı başına etkileyici bir durumdu. Ancak bu yaz, 50’den fazla oyuncunun turnuvaya katılmasıyla MLS daha da büyük bir başarıya imza atabilir.

Ve bu, her zaman küresel sahnede kendini kanıtlamaya çalışan bir organizasyon için şüphesiz harika bir haber. Dünya Kupası'nda ne kadar çok oyuncu yer alırsa o kadar iyi.

Peki kimler bunlar? Aslında oldukça geniş bir yelpaze var. Haiti, Cuma günü ilk Dünya Kupası katılımında üç MLS oyuncusunu kadrosuna alacağını duyurdu. Ve tabii ki, bu Dünya Kupası'nın ana karakteri olacağı kesin olan Lionel Messi başta olmak üzere, ağır toplar da var (Christian Pulisic'e özürlerimi sunarım). GOAL, bu yaz izlenmesi gereken 10 MLS oyuncusuna göz atıyor...

  Lionel Messi Inter Miami 2026

    Lionel Messi, Inter Miami ve Arjantin

    Tabii ki. Garip bir şekilde, bir süreliğine bu durum kesin gibi görünmüyordu. Hem Lionel Scaloni hem de Messi, Arjantinli yıldızın bu yaz oynamama ihtimalinin - ne kadar küçük de olsa - olduğunu defalarca dile getirmişti. Bu senaryo hiçbir zaman ciddi bir olasılık gibi gelmemişti. Ama artık bu ihtimal tamamen ortadan kalktı. Beklenmedik bir durum çıkmazsa, Messi bu yaz sahada olacak. Arjantin, onun götürebileceği kadar uzağa gidecek.

  Son Heung-Min, LAFC

    Son Heung-Min, LAFC ve Kore

    Sonny'nin bu sezon pek de iyi bir performans sergilemediği doğru. Ama yine de mükemmel bir futbolcu ve Kore Milli Takımı'nın gerçek bir yıldızı. Milli takımda, onu LAFC'de olduğundan daha çok saf bir golcü olarak gören teknik ekibin, onu biraz farklı bir şekilde sahaya süreceğini bekleyebiliriz. Ülkesine defalarca önemli goller attı; en önemlisi de 2018'de Almanya'ya karşı attığı gol. Sonny, bu yaz o sihrin bir parçasını yeniden yaşatmayı umuyor.

  Charlotte FC v New York City FC - 2025 MLS Cup Playoffs

    Matt Freese, ABD ve NYCFC

    Ve karşımızda Amerika'nın 1 numarası var. New England Revolution'da sezona sağlam bir başlangıç yapan Matt Turner'ın bir kez daha ilk 11'de yer alabileceğine dair bir süredir söylentiler var. Ancak Freese, Pochettino yönetiminde istikrarlı bir performans sergiledi ve bu pozisyonun sahibi olması kaçınılmaz görünüyor. Nedeni de açık. Amerikalı oyuncu Arjantinli teknik direktörün yönetiminde defalarca başarılı performanslar sergiledi ve geçen yazki Gold Cup'taki olağanüstü performansları, aksi takdirde sönük geçen turnuvanın en önemli anları arasındaydı. NYCFC'li oyuncunun ABD için birkaç büyük performansı, belki de mucizelerin gerçekleşmesini sağlayabilir.

  New York City FC v Charlotte FC

    Tim Ream, ABD ve Charlotte FC

    Tim Ream’in hâlâ bir turnuva daha oynayacak gücü var. Bu stoper, bir süredir ABD Milli Takımı’nın neşeli bir “kıdemli oyuncusu” olarak öne çıkıyor. Çoğu oyuncudan daha zarif bir şekilde yaşlanan, oldukça rafine bir savunmacı olmasına rağmen, “yaşlı adam” rolünü oldukça iyi oynuyor. Tam olarak hangi pozisyonda oynayacağı, Pochettino’nun tercih ettiği dizilişe bağlı. Ancak ister dörtlü ister beşli savunma düzeninde olsun, düzenli olarak ilk on birde yer alması kesin gibi görünüyor. 38 yaşında olan Ream için bu kesinlikle son Dünya Kupası olacak ve umarız milli takım kariyerini güzel bir şekilde noktalayacaktır.

  Los Angeles Football Club v Inter Miami CF

    Dayne St. Clair, Inter Miami ve Kanada

    Görünüşe göre Dayne St. Clair’in Kanada’nın 1 numaralı kaleci pozisyonunu tam anlamıyla garantilemesini engelleyen tek şey, biraz gözden uzak bir MLS kulübünde oynamasıydı. Bu yüzden bu sezon arası, Minnesota United’ın kendisine sunmaya hazır olduğu tekliften önemli ölçüde daha düşük bir ücret karşılığında Inter Miami ile sözleşme imzalayarak bu sorunu çözdü. Transferin ardından, daha büyük maçlarda oynamak için fiilen maaşından kesintiye gittiğini itiraf etti. Öyleyse bunun işe yaramasını ummak zorunda kalacak. Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, henüz St. Clair'i tam zamanlı ilk 11 kalecisi olarak kesin olarak belirlemedi. Ancak bu sadece an meselesi gibi görünüyor.

  Miguel Almiron

    Miguel Almiron, Atlanta United ve Paraguay

    Almiron'un Atlanta'ya dönüşü güzel bir hikâyeydi. Ne de olsa o, bu kulübün ilk kahramanıydı; Georgia'ya beklenmedik bir zafer kazandıran, kulübün ilk dönemlerinin en önemli oyuncularından biriydi. Newcastle'da başarılı bir dönem geçirdikten sonra 2025'in başında kulüple sözleşme imzalamıştı ve geri dönüşü hayal edildiği gibi olmasa da, hâlâ hücumda bir tehdit oluşturuyor. Paraguay, zorlu bir grupta biraz sihir yaratması için ona güvenecek.

  James Rodriguez

    James Rodriguez, Minnesota United ve Kolombiya

    Bu yazının kaleme alındığı sırada, James Rodriguez’in Dünya Kupası’ndan sonra Minnesota’ya geri dönüp dönmeyeceği tam olarak belli değil. Turnuva sonrasında emekli olacağına dair kısa süreli bir söylenti dolaştı; ancak kendisi bunu canlı yayında hemen yalanladı. Loons, onun Dünya Kupası hazırlık kampına biraz erken gitmesine izin verdi, ancak kalıp kalmayacağına dair kesin bir açıklama yapmadı. Ancak burada teknik detaylara fazla takılmayalım. James, Kolombiya milli takımının yıldız oyuncusu. Bir MLS kulübünde oynuyor.

  Petar Musa, FC Dallas

    Petar Musa, FC Dallas ve Hırvatistan

    MLS’ye tüm saygımla, Hırvatistan’ın Mario Mandzukic’in varisini Teksas’ta bulacağını kim tahmin edebilirdi? Tamam, işler o kadar basit değil. Bu dev forvet, 2018’den beri Hırvatistan milli takımında forma giymedi. 2022’de forvet pozisyonunda Andrej Kramaric forma giydi. Ancak Musa, bu yaz milli takımda ciddi bir şans yakalayabilir. Kasım 2025'te milli takımdaki ilk golünü attı ve MLS'de muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra, Avrupa devleri için bir rol üstlenecek. Hırvatistan'ın forvet pozisyonunda seçenekleri var, ancak Musa'nın da bu seçenekler arasında olacağına şüphe yok.

  Minnesota United FC v Los Angeles Football Club

    Michael Boxall, Minnesota United ve Yeni Zelanda

    Gerçek bir futbolcuya ne dersiniz? Boxall, hak ettiği takdiri pek alamayan o sert savunmacılardan biri. Ama gerçek şu ki, 37 yaşında olmasına rağmen hâlâ yüksek seviyede oynuyor. Bunu başarmak gerçekten zor. Son zamanlarda istikrarlı bir şekilde gelişen Yeni Zelanda milli takımının bel kemiği olmuş ve 2025 yılının sonunda oynanan iki hazırlık maçında takımın kaptanlığını üstlenmişti. Minnesota taraftarları ona hayrandır. Bu, neredeyse kesin olarak milli takımdaki son maçı olacak ve umarız ki, bu anın tadını çıkarmayı hak eden bir oyuncu için güzel bir veda olur.

  Steven Moreira

    Steven Moreira, Columbus Crew ve Yeşil Burun Adaları

    Yeşil Burun Adaları, her şeyden önce gerçekten ilham verici bir hikaye. Dünya Kupası'na katılma başarısı şüphesiz bir masal gibiydi, ama kesinlikle bir tesadüf değildi. Aslında, buradaki futbol bir süredir gelişme gösteriyordu. Sadece bir fırsat bekliyorlardı. Moreira bu rüyanın bir parçası. Usta teknik direktör Wilfried Nancy'nin yokluğunda form tutmakta zorlanan Crew için zorlu bir sezon oldu. Ancak Moreira'yı suçlamak zor, çünkü sağlıklı olduğunda her zaman sağlam bir performans sergiliyor.