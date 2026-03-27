Lionel Messi'siz Dünya Kupası mı? Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni dikkatleri üzerine çekiyor

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, bir basın toplantısında bu konuyla ilgili soru sorulduğunda net bir cevap veremedi: "Bu daha çok kendisine sorulması gereken bir soru."

Ancak 47 yaşındaki teknik direktör, "onun da kadroda olması için" her şeyi yapacağını vurguladı. "Futbolun iyiliği için onun kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kararı ben veremem. Bu ona, tutumuna ve fiziksel durumuna bağlı."

Scaloni şöyle devam etti: "Bu zor bir durum, çünkü onu görmek isteyenler sadece Arjantinliler değil, herkes onu görmek istiyor. Bu kararı sakin bir şekilde verme hakkını kazandı. Acelemiz yok. Nasıl karar verirse versin, bunun takım ve kendisi için en iyisi olacağını biliyoruz."



