Arjantin, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na son şampiyon olarak katılacak. Ancak süperstar Lionel Messi'nin Albiceleste formasıyla turnuvaya katılıp katılmayacağı henüz belirsiz görünüyor.
Çeviri:
Lionel Messi'siz Dünya Kupası mı? Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni dikkatleri üzerine çekiyor
Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, bir basın toplantısında bu konuyla ilgili soru sorulduğunda net bir cevap veremedi: "Bu daha çok kendisine sorulması gereken bir soru."
Ancak 47 yaşındaki teknik direktör, "onun da kadroda olması için" her şeyi yapacağını vurguladı. "Futbolun iyiliği için onun kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kararı ben veremem. Bu ona, tutumuna ve fiziksel durumuna bağlı."
Scaloni şöyle devam etti: "Bu zor bir durum, çünkü onu görmek isteyenler sadece Arjantinliler değil, herkes onu görmek istiyor. Bu kararı sakin bir şekilde verme hakkını kazandı. Acelemiz yok. Nasıl karar verirse versin, bunun takım ve kendisi için en iyisi olacağını biliyoruz."
Arjantin, Dünya Kupası'nda Avusturya ve Cezayir ile karşılaşacak
Messi, 196 milli maç ve 115 golle hem Arjantin'in en çok milli forma giyen oyuncusu hem de en çok gol atan oyuncusu. 2022 Katar Dünya Kupası'nda, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, 2014'te Almanya'ya karşı finalde yenilgiye uğradıktan sonra, turnuva şampiyonluğuyla milli takımdaki en büyük başarısını elde etti.
Güney Amerikalılar şimdi Haziran ayında unvanlarını korumak istiyor. J Grubu'nda Avusturya, Ürdün ve Cezayir ile karşılaşacaklar.
Ancak öncesinde Arjantin, Moritanya (28 Mart) ve Zambiya (1 Nisan) ile iki hazırlık maçı oynayacak - büyük olasılıkla Messi de bu maçlarda forma giyecek. Scaloni, "Her iki maçta da oynamak istiyor, ancak ilk 11'de yer alıp almayacağını göreceğiz" dedi.
Lionel Messi: Arjantin Milli Takımı'ndaki istatistikleri
Oyunlar
196
Gol
115
Asist
64