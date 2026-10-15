Çarşamba günkü galibiyet, yeni teknik direktör Kily Gonzalez'in eylül ortasında göreve gelmesinden bu yana ligdeki ikinci galibiyeti oldu. Arjantinli teknik adam, play-off'lara kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken daha fazla gelişmenin önemini vurguladı.

“Evet, [play-off'lara kalmak] kulübün sezon başındaki hedeflerinden biriydi ve bunu başardık. Ancak takım olarak gelişmeye devam etmemiz gerekiyor,” diyen Gonzalez, maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere şunları söyledi: “Hayata geçirmeye çalıştığınız vizyonu benimsemeye istekli oyuncularınız olduğunda her şey kolaylaşıyor.

“Yaptığımız ya da hâlâ yapmakta olduğumuz hataların farkındayız ve antrenmanlarda bunların üzerinde çalışıyoruz. Bu isteklilik, neyi hedeflediğimizi oyunculara açıkça anlatmayı gerçekten çok daha kolay hâle getiriyor.”



