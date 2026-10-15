AFP
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Lionel Messi sihrini konuşturdu: Inter Miami, NYCFC karşısında ezici bir galibiyetle 2026 MLS play-off biletini aldı
Inter Miami, New York City FC'yi rahatça mağlup etti
Inter Miami, çarşamba akşamı NYCFC’yi 2-0 mağlup ederek play-off biletini aldı. Berterame, Luis Suarez’in isabetli pasını ağlara gönderip kaleci Matthew Freese’i geçerek mayıs sonlarından bu yana süren gol hasretine son verdi ve takımını öne geçirdi.
De Paul, devre arasından önce farkı muhteşem bir golle ikiye çıkardı. Ceza sahasının kenarında Messi ile paslaşan Arjantinli orta saha, üst köşeye kurtarılması imkânsız bir şut gönderdi. NYCFC, maçın sonlarında penaltıdan farkı bire indirme fırsatı yakaladı ancak Dayne St. Clair, harika bir kurtarışla kalesini gole kapattı.
- Getty Images Sport
Gonzalez gelişimini sürdürmeyi hedefliyor
Çarşamba günkü galibiyet, yeni teknik direktör Kily Gonzalez'in eylül ortasında göreve gelmesinden bu yana ligdeki ikinci galibiyeti oldu. Arjantinli teknik adam, play-off'lara kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken daha fazla gelişmenin önemini vurguladı.
“Evet, [play-off'lara kalmak] kulübün sezon başındaki hedeflerinden biriydi ve bunu başardık. Ancak takım olarak gelişmeye devam etmemiz gerekiyor,” diyen Gonzalez, maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere şunları söyledi: “Hayata geçirmeye çalıştığınız vizyonu benimsemeye istekli oyuncularınız olduğunda her şey kolaylaşıyor.
“Yaptığımız ya da hâlâ yapmakta olduğumuz hataların farkındayız ve antrenmanlarda bunların üzerinde çalışıyoruz. Bu isteklilik, neyi hedeflediğimizi oyunculara açıkça anlatmayı gerçekten çok daha kolay hâle getiriyor.”
Messi, millî takımdan emekli olduktan sonra daha fazla kupa kazanmayı hedefliyor
Bu sonuçla Inter Miami, 29 maçta topladığı 52 puanla Doğu Konferansı sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Genel sıralamanın lideri Nashville SC'yi takip eden takım, 2025'te Vancouver Whitecaps karşısında kazandığı MLS Cup şampiyonluğunu da korumak istiyor.
23 gol ve 14 asistle ligde her iki kategoride de zirvede yer alan Messi için duygusal bir yıl oldu. Arjantin'i üst üste ikinci Dünya Kupası finaline taşıdıktan sonra efsanevi forvet, millî takım kariyerini noktaladığını açıkladı ve artık tamamen Florida'da lig şampiyonluğu kazanmaya odaklandı.
Gonzalez, Messi hakkında şunları söyledi: “Bu kulüp ona iyi bakıyor ve onu koruyor. Takım arkadaşları ona sürekli sevgi gösteriyor. Onun için ellerinden geleni yapıyor, sahip oldukları her şeyi ortaya koyuyorlar. O da bizi her gün daha iyi olmaya itiyor ve bize meydan okuyor.”
- AFP
Atlanta'da kritik bir sınav kapıda
Miami, bu cumartesi Atlanta United deplasmanında etkileyici formunu sürdürmeye çalışacak. DC United karşısındaki 4-0'lık farklı galibiyetin ardından NYCFC'ye karşı da etkili bir performans sergileyen Gonzalez'in ekibi, tam zamanında önemli bir ivme yakalıyor. Bir numaralı seribaşılık için Nashville'i yakalamaya çalışan Miami açısından Georgia'da alınacak olumlu bir sonuç büyük önem taşıyor.
Bu arada New York City FC'nin play-off'a kalma mücadelesi giderek daha kritik bir hâl alıyor. Play-off hattının hemen altında yer alan ekip, bu hafta sonu evinde LAFC ile oynayacağı zorlu maç öncesinde bir an önce toparlanmak zorunda.
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